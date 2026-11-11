Cancelarul german Friedrich Merz amenință că va bloca bugetul UE dacă toate statele membre nu acceptă să finanțeze Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz condiționează sprijinul Berlinului pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene de angajamentul tuturor statelor membre de a contribui financiar la susținerea Ucrainei, începând din 2027 și în anii următori.

Cancelarul german Friedrich Merz Foto: Profimedia

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a avertizat că Berlinul ar putea bloca adoptarea următorului buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034, dacă toate statele membre nu acceptă să participe la finanțarea Ucrainei.

Avertismentul apare într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, consultată de publicația Financial Times.

În document, Merz condiționează susținerea Germaniei pentru viitorul buget european de un angajament comun al tuturor statelor membre privind finanțarea Ucrainei, care se confruntă cu un deficit de aproximativ 70 de miliarde de euro pentru anul viitor.

„Angajamentul colectiv al tuturor, fără excepție, de a contribui în mod echitabil la acoperirea deficitului financiar al Ucrainei reprezintă o condiție esențială pentru soluționarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror altor subiecte, în special a celor care implică implicații financiare”, a scris cancelarul german.

Avertismentul vine înaintea reuniunii liderilor europeni programate joi și vineri la Dublin. Merz insistă că problema deficitului de finanțare al Ucrainei trebuie rezolvată cu această ocazie.

Discuțiile privind sprijinul financiar acordat Kievului se desfășoară în paralel cu negocierile dificile referitoare la viitorul buget al Uniunii Europene, pentru perioada care începe în 2028.

Germania este cel mai mare contributor net la bugetul comunitar, în timp ce patru state care încearcă să evite noi contribuții la finanțarea Ucrainei se numără printre beneficiarii neți ai fondurilor europene.

Prin folosirea influenței financiare a Berlinului în negocierile bugetare, Friedrich Merz încearcă să asigure finanțarea Ucrainei atât pentru anul viitor, cât și pe termen lung.

Alegerile care urmează să aibă loc în mai multe state membre, inclusiv în Italia și Polonia, ar putea complica și mai mult obținerea unui acord european privind finanțarea Kievului.

„Sprijinul financiar acordat Ucrainei de către toate statele membre ale UE este o condiție necesară pentru încheierea cu succes a negocierilor privind bugetul Uniunii Europene”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Ucraina are nevoie de alte 70 de miliarde de euro

În decembrie anul trecut, liderii europeni au convenit asupra acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei.

Cu toate acestea, amploarea agresiunii rusești și costurile continuării efortului de război au determinat Kievul să anunțe că va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în cursul anului viitor.

Existența acestui deficit de finanțare este recunoscută și de partenerii internaționali ai Ucrainei.

Uniunea Europeană s-a angajat să acopere două treimi din suma necesară, respectiv aproximativ 45 de miliarde de euro.

Comisia Europeană analizează în prezent mai multe modalități de a onora acest angajament, inclusiv posibilitatea emiterii unor noi obligațiuni comune pentru finanțarea sprijinului destinat Kievului.

La Bruxelles există speranța că liderii europeni vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Patru state se opun unor noi contribuții financiare

Perspectivele unui consens sunt însă complicate de opoziția mai multor guverne europene.

Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia au transmis că nu intenționează să contribuie la viitoarele pachete de asistență financiară pentru Ucraina.

Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut deja, anul trecut, exceptarea de la participarea la plata dobânzilor aferente împrumutului european de 90 de miliarde de euro.

În scrisoarea adresată președintelui Consiliului European, Friedrich Merz a subliniat că, în aceste condiții, liderii trebuie să găsească o soluție acceptată de toate statele membre, care să ofere Ucrainei o perspectivă financiară predictibilă pentru mai mulți ani, începând din 2028.

Aceasta ar trebui să includă și resursele necesare pentru plata dobânzilor aferente datoriei restante a țării.

„În acest caz, trebuie să găsim o soluție susținută de toate statele membre, care să asigure Ucrainei o perspectivă solidă de finanțare pe mai mulți ani, începând din 2028”, a transmis cancelarul german.

La summitul din 15–16 octombrie, Consiliul European a solicitat Comisiei Europene să pregătească propuneri pentru acoperirea deficitului bugetar al Ucrainei din 2027.

Disputa privind contribuțiile financiare riscă astfel să devină unul dintre principalele obstacole în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, în condițiile în care Berlinul insistă ca sprijinul pentru Ucraina să fie o responsabilitate comună a tuturor statelor membre.