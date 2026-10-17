Angajată concediată după ce a cerut să lucreze doar noaptea, ca să-și îngrijească copilul. Compania trebuie să-i plătească 30.000 de euro

O femeie din Spania a fost concediată după ce a cerut să lucreze doar în tura de noapte, pentru a-și putea îngriji copilul. Instanța a declarat concedierea nulă și a obligat compania să o reangajeze, să îi plătească salariile restante și să îi acorde despăgubiri de 30.000 de euro.

Femeie a fost concediată pentru că a cerut să lucreze doar noaptea Foto: Pexels

Compania trebuie să o reangajeze, să îi plătească salariile restante și să îi achite despăgubiri de 30.000 de euro pentru prejudiciul moral, potrivit publicației Noticias Trabajo.

Femeia a cerut să lucreze doar noaptea pentru a-și îngriji copilul

Angajata lucra în companie din septembrie 2022, pe un post de muncitor, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată cu activitate discontinuă. Salariul său era de 71,91 euro brut pe zi.

După ce a devenit mamă, în 2023, femeia s-a întors la serviciu în februarie 2024, beneficiind de un program de lucru redus pentru a-și putea îngriji copilul. La scurt timp, aceasta a trecut printr-un episod de violență domestică, în urma căruia a intrat în concediu medical.

La revenirea la serviciu, femeia a solicitat să lucreze exclusiv în tura de noapte, astfel încât să poată asigura îngrijirea copilului. Compania a acceptat cererea pentru o perioadă de șase luni.

Potrivit faptelor reținute în dosar, durata acestei perioade fusese sugerată chiar de departamentul de resurse umane, pentru ca angajata să poată solicita ulterior prelungirea adaptării programului.

A fost concediată chiar în ziua în care s-a întors la serviciu

Pe 18 februarie 2025, compania a anunțat-o prin WhatsApp că trebuie să revină la muncă pe 3 martie. Femeia a întrebat dacă va putea păstra tura de noapte, pentru a-și îngriji copilul, însă reprezentanții departamentului de resurse umane i-au transmis că va trebui să revină la programul în schimburi.

Angajata a insistat că nu poate lucra în acest sistem și că are nevoie să își păstreze programul de noapte. Câteva zile mai târziu, după ce a observat că numele său nu apărea în graficele de lucru, compania i-a comunicat că era vorba despre o eroare și a convocat-o pentru data de 3 martie.

În ziua în care s-a prezentat la serviciu, femeia a primit însă decizia de concediere.

Angajatorul a invocat motive organizatorice și de producție, susținând totodată că randamentul angajatei nu atingea nivelul solicitat. În plus, compania i-a oferit o indemnizație de 2.009,83 euro.

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În dosar nu exista însă nicio plângere anterioară referitoare la activitatea profesională a femeii. După pierderea locului de muncă, starea sa de anxietate s-a agravat, fiind necesar un tratament cu medicamente anxiolitice.

Instanța a declarat concedierea nulă

Femeia a contestat măsura în instanță, iar Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr. 3 din Pamplona a declarat concedierea nulă, considerând că au fost încălcate drepturile angajatei în ceea ce privește concilierea vieții profesionale cu cea de familie.

Compania a fost obligată să o reangajeze, să îi plătească salariile restante, calculate la 71,91 euro brut pe zi, și să îi achite despăgubiri de 30.000 de euro pentru prejudiciul moral.

Nemulțumită de hotărâre, societatea a contestat-o la Tribunalul Superior de Justiție din Navarra. Angajatorul a susținut că decizia de concediere nu avea nicio legătură cu solicitarea privind programul de lucru și a acuzat-o pe femeie că ar fi încercat să își stabilească unilateral orarul.

Judecătorii au respins argumentele companiei. Aceștia au considerat că momentul concedierii reprezenta un indiciu clar de discriminare: femeia a fost îndepărtată din companie chiar în ziua în care s-a prezentat la serviciu, după ce insistase să își păstreze tura de noapte pentru a-și putea îngriji copilul.

În aceste condiții, sarcina probei revenea angajatorului, care trebuia să demonstreze că măsura avea motive obiective, rezonabile și legitime, fără legătură cu solicitarea de adaptare a programului. Compania nu a reușit însă să justifice suficient concedierea și nici să dovedească faptul că aceasta nu avea legătură cu cererea angajatei.

Compania a invocat concedierea altor cinci angajați

În fața instanței, angajatorul a mai susținut că perioada de șase luni în care fusese aprobat programul de noapte expirase. De asemenea, a arătat că, în aceeași zi, au mai fost concediați alți cinci angajați.

Compania a argumentat că, în cazul în care motivele concedierii nu puteau fi dovedite, măsura ar fi trebuit declarată nejustificată, nu nulă.

Nici aceste susțineri nu au fost acceptate de judecători. Faptul că alți cinci angajați au fost concediați în aceeași zi nu elimina indiciile de discriminare, în condițiile în care nu existau dovezi că situațiile acestora erau comparabile cu cea a femeii.

Instanța a subliniat legătura dintre solicitarea angajatei și decizia luată de companie.

„Este evident că motivul concedierii nu este altul decât adaptarea programului de lucru solicitată de reclamantă, întemeiată pe îngrijirea copilului de care se ocupă în exclusivitate”, se arată în hotărâre.

Tribunalul Superior de Justiție din Navarra a menținut și despăgubirile de 30.000 de euro acordate femeii pentru prejudiciul moral suferit.