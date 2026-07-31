 A fost dată afară a doua zi după ce a anunțat că are anxietate. Decizia instanței care obligă firma la plăți uriașe | adevarul.ro
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A fost dată afară a doua zi după ce a anunțat că are anxietate. Decizia instanței care obligă firma la plăți uriașe

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O instanță din Spania a anulat concedierea unei angajate care a fost dată afară la o zi după ce a intrat în concediu medical pentru anxietate. Judecătorii au decis că firma nu a demonstrat scăderea performanței și au calificat măsura drept discriminatorie.

femeie trista birou
Femeia a fost concediată după ce a intrat în concediu medical FOTO Shutterstock

Femeia lucra pentru companie din ianuarie 2023 și avea un salariu brut lunar de 5.268,26 euro. La 13 iunie 2023 a intrat în concediu medical din cauza anxietății, iar în ziua următoare a fost notificată cu privire la concedierea disciplinară, cu efect retroactiv din 13 iunie, scrie presa spaniolă.

Angajatorul a motivat decizia printr-o presupusă „scădere voluntară și continuă a randamentului normal la locul de muncă”. Compania a susținut că performanța angajatei a fost cu 30% sub media colegilor săi în lunile aprilie, mai și iunie.

Argumentele angajatorului nu au convins Judecătoria pentru Litigii de Muncă nr. 2 din Murcia, care a constatat că măsura reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale și un act de discriminare.

Instanța a dispus reintegrarea angajatei pe același post și în aceleași condiții de muncă. De asemenea, compania a fost obligată să îi plătească salariile restante calculate de la data concedierii, în valoare de 173,20 euro brut pe zi, sumă care depășește 189.000 de euro, despăgubiri morale de 6.000 de euro și încă 2.954,18 euro reprezentând drepturi salariale restante, după scăderea compensației de concediere deja achitate, de 640,41 euro.

Compania a contestat hotărârea

Nemulțumită de decizie, compania a formulat apel la Curtea Superioară de Justiție din Murcia. Angajatorul a solicitat reanalizarea situației de fapt și a susținut că instanța de fond a aplicat greșit Legea 15/2022 privind egalitatea de tratament și nediscriminarea, inclusiv regulile referitoare la inversarea sarcinii probei și la nulitatea concedierii.

Curtea Superioară de Justiție din Murcia a respins însă apelul și a menținut hotărârea primei instanțe.

Judecătorii au reamintit că Legea 15/2022 privind egalitatea de tratament și nediscriminarea prevede în mod expres că nicio persoană nu poate fi discriminată pe motiv de „boală sau stare de sănătate”. În consecință, orice concediere dispusă în timpul sau imediat după un concediu medical trebuie justificată în mod temeinic atunci când există indicii că aceasta ar putea avea legătură cu starea de sănătate a salariatului.

Instanța a constatat că notificarea de concediere transmisă de companie era vagă și imprecisă, întrucât nu conținea „niciun element concret care să demonstreze scăderea performanței”. Totodată, în timpul procesului, angajatorul nu a prezentat dovezi reale care să confirme presupusa diminuare a productivității.

Judecătorii au subliniat că, odată ce angajata a prezentat indicii privind existența unei discriminări, precum faptul că a fost concediată la numai o zi după intrarea în concediu medical revenea companiei obligația de a demonstra că decizia s-a bazat pe un motiv real și obiectiv.

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