 O șoferiță de autobuz a fost concediată după ce a ajutat un copil să salveze un pisoi. Părinții au inițiat o petiție și cer reangajarea ei | adevarul.ro
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O șoferiță de autobuz a fost concediată după ce a ajutat un copil să salveze un pisoi. Părinții au inițiat o petiție și cer reangajarea ei

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O șoferiță de autobuz școlar din Statele Unite a fost concediată după ce a oprit pentru a-i permite unui copil de 10 ani să salveze un pisoi aflat în pericol pe marginea unui drum. Decizia a stârnit indignare în comunitatea locală, iar părinții și locuitorii cer acum reangajarea femeii, considerând că aceasta a fost pedepsită pentru un gest de bunătate.

Șoferița a fost concediată
Șoferița a fost concediată Foto: Pexels

Cynthia Morgan, în vârstă de 67 de ani, are peste zece ani de experiență în transportul elevilor. Potrivit publicației People, incidentul s-a petrecut în timpul unei curse școlare, când în autobuz se afla un singur elev.

Copilul a observat un pisoi pe marginea unui drum de țară și a rugat-o pe șoferiță să oprească pentru a putea salva animalul. Morgan a acceptat solicitarea, iar elevul a coborât din autobuz pentru a recupera pisoiul.

După ce copilul a fost lăsat la școală, animalul a rămas în autobuz alături de șoferiță. Cu toate acestea, gestul femeii a avut consecințe neașteptate: compania de transport și districtul școlar au decis să o concedieze.

Mama copilului consideră concedierea nedreaptă

Decizia a provocat nemulțumire în rândul familiilor din comunitate. Mama copilului a declarat că fiul său ar fi fost profund afectat dacă nu ar fi putut salva pisoiul.

„Fiul meu ar fi fost devastat dacă nu ar fi putut să-l salveze. Faptul că șoferița a fost concediată pentru un act de bunătate este crud”, a afirmat aceasta.

De cealaltă parte, reprezentanții districtului școlar și-au apărat decizia, invocând siguranța elevilor. Instituția a precizat că siguranța copiilor reprezintă prioritatea principală și că evaluările privind certificarea personalului presupun analizarea mai multor circumstanțe.

O petiție pentru reangajarea șoferiței

Explicațiile oficiale nu au calmat nemulțumirea localnicilor. Mai multe familii consideră că măsura luată împotriva femeii este disproporționată, mai ales că drumul pe care aceasta a oprit a avut un trafic redus.

Cynthia Morgan este descrisă de membrii comunității drept o persoană grijulie și un model pentru copii. În semn de susținere, a fost lansată o petiție online prin care se solicită reangajarea sa. Petiția a strâns sute de semnături în doar câteva ore.

„De-a lungul anilor, Cynthia a devenit mai mult decât o simplă șoferiță de autobuz pentru copiii noștri. Este o persoană pe care aceștia abia așteaptă să o vadă în fiecare dimineață și după-amiază. Firea ei amabilă și caldă îi face pe elevi să se simtă în siguranță și confortabil”, se arată în mesajul publicat în petiție.

„Considerăm că această concediere a fost o măsură puțin cam drastică”, au spus localncii.

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