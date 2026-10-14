A cerut să lucreze noaptea pentru a-și crește fiul, dar compania a concediat-o. Acum, firma trebuie să-i plătească o avere

O instanță din Spania a declarat nulă concedierea unei mame care a cerut să lucreze în continuare noaptea pentru a-și îngriji fiul. Compania trebuie să o reangajeze, să îi plătească salariile restante și să îi acorde despăgubiri de sute de mii de euro.

Femeia ceruse să lucreze în continuare noaptea pentru a-și îngriji fiul Foto: Shutterstock

Compania trebuia să demonstreze că decizia de concediere s-a bazat pe motive obiective și rezonabile, fără legătură cu solicitarea angajatei de a-și păstra programul de noapte. Instanța a constatat însă că angajatorul nu a justificat suficient motivele concedierii și nici nu a demonstrat că decizia nu avea legătură cu cererea privind modificarea programului de lucru, relatează Noticias Trabajo.

Femeia lucra în companie din septembrie 2022, în funcția de muncitoare, în baza unui contract pe durată determinată. Salariul său brut era de 71,91 euro pe zi.

După ce a devenit mamă, în 2023, aceasta s-a întors la serviciu în februarie 2024, beneficiind de reducerea programului de lucru pentru a-și îngriji copilul. La scurt timp, a fost victima unui episod de violență de gen, în urma căruia a intrat în concediu medical temporar. De asemenea, i-a fost recunoscut statutul de familie monoparentală.

La revenirea la serviciu, femeia a solicitat să lucreze exclusiv în tura de noapte, pentru a putea avea grijă de fiul său. Compania a acceptat cererea pentru o perioadă de șase luni. Potrivit probelor prezentate în instanță, termenul fusese sugerat chiar de departamentul de resurse umane, astfel încât salariata să poată solicita ulterior prelungirea măsurii.

La 18 februarie 2025, compania a anunțat-o, prin WhatsApp, că trebuie să revină la muncă pe 3 martie. Când a întrebat dacă poate păstra tura de noapte pentru a-și îngriji copilul, reprezentanții departamentului de resurse umane i-au comunicat că va trebui să revină la programul în ture alternative.

Femeia a insistat că nu poate lucra în acest sistem și că are nevoie să continue activitatea pe timpul nopții. Câteva zile mai târziu, după ce a observat că nu figura în graficele de lucru, compania i-a transmis că era vorba despre o eroare și a programat-o pentru 3 martie.

În ziua în care s-a prezentat la serviciu, salariata a primit decizia de concediere. Angajatorul a invocat motive organizatorice și legate de producție, susținând totodată că performanțele sale nu se ridicau la nivelul cerut. Compania i-a oferit o indemnizație de concediere de 2.009,83 euro.

Cu toate acestea, nu existau înregistrări ale unor reclamații anterioare privind activitatea femeii. După concediere, starea sa de anxietate s-a agravat, fiind nevoită să urmeze un tratament medicamentos anxiolitic.

Prima instanță a declarat concedierea nulă și a acordat despăgubiri

Instanța pentru litigii de muncă nr. 3 din Pamplona/Iruña a declarat concedierea nulă, considerând că aceasta a încălcat drepturile salariatei privind concilierea vieții profesionale cu cea de familie.

Cum poate fi obligat statul să plătească despăgubiri pentru erorile unei instanțe

Judecătorii au obligat compania să o reintegreze pe postul ocupat, să îi plătească salariile restante aferente perioadei de la concediere până la reintegrare, calculate la 71,91 euro pe zi, și să îi achite 30.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit.

Nemulțumită de hotărâre, compania a făcut apel la Curtea Superioară de Justiție din Navarra.

Instanța a constatat indicii de discriminare

În apel, compania a susținut că decizia de concediere nu avea legătură cu solicitarea privind programul de lucru și a acuzat-o pe salariată că ar fi încercat să își stabilească unilateral orarul.

Curtea a respins aceste argumente. Judecătorii au considerat că faptul că femeia a fost concediată chiar în ziua în care s-a prezentat la serviciu și a solicitat să își păstreze tura de noapte pentru a-și îngriji copilul constituia un indiciu clar de discriminare.

În aceste condiții, companiei îi revenea obligația de a demonstra că decizia s-a bazat pe motive legitime, fără legătură cu exercitarea drepturilor salariatei. Instanța a constatat că angajatorul nu a reușit să facă acest lucru.

Judecătorii au respins și argumentele prin care compania a încercat să separe concedierea de solicitarea privind concilierea vieții profesionale cu cea de familie. Angajatorul a susținut că perioada în care fusese aplicat programul adaptat se încheiase deja și a arătat că, în aceeași zi, fuseseră concediați alți cinci angajați.

De asemenea, compania a argumentat că, în cazul în care motivele invocate pentru concediere nu erau considerate dovedite, măsura ar fi trebuit declarată nejustificată, nu nulă.

Curtea a apreciat însă că disponibilizarea altor cinci angajați în aceeași zi nu înlătura indiciile de discriminare. Nu existau dovezi că situațiile acestora erau comparabile cu cea a salariatei care solicitase menținerea programului de noapte pentru a-și îngriji copilul.

În consecință, Curtea Superioară de Justiție din Navarra a respins apelul companiei și a menținut hotărârea prin care concedierea fusese declarată nulă.

„Este clar că motivul concedierii nu este altul decât solicitarea reclamantei de adaptare a programului de lucru, întemeiată pe îngrijirea copilului său, de care se ocupă exclusiv”, au arătat judecătorii în hotărâre.

Despăgubiri de 30.000 de euro pentru prejudiciul moral

Instanța a menținut și despăgubirile de 30.000 de euro acordate femeii pentru prejudiciul moral suferit.

Compania contestase probele medicale prezentate în dosar, însă judecătorii au validat evaluarea expertului medico-legal. Acesta identificase dovezi obiective că pierderea locului de muncă agravase starea de anxietate de care femeia suferea deja.

Prin urmare, angajatorul va trebui să o reintegreze, să îi achite salariile restante și să plătească despăgubirile stabilite de instanță.