Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Detectoarele de drone care salvează vieți pe frontul din Ucraina. Timpul de reacție dictează supraviețuirea

Război în Ucraina
Când auzi bâzâitul unei drone, de cele mai multe ori este deja prea târziu. Pasul dintre detecție și impact se măsoară în secunde, iar singura speranță rămâne o eroare a pilotului inamic. Totuși, o companie din Ucraina promite să schimbe regulile jocului, transformând avertizarea timpurie într-o tehnologie cu impact global.

Detector de drone Obriy/FOTO:X
Pe frontul din Ucraina, timpul de reacție dictează supraviețuirea. Un detector performant poate intercepta semnalul unei drone de la câțiva kilometri depărtare, oferind militarilor sau civililor – de la echipe de prim ajutor până la jurnaliști – ferestrele critice de care au nevoie pentru a se adăposti, a activa sistemele de bruiaj sau a pregăti armele defensive.

Sistemele de detecție au devenit de ani buni o componentă standard a tacticii ucrainene, bazându-se pe interceptarea undelor radio dintre dronă și operator. Însă, pe măsură ce tacticile rusești evoluează, aparatura de detecție trebuie să țină pasul. Compania Kara Dag Technologies a atras atenția experților și investitorilor cu noua sa serie de detectoare Obriy (modelele 1.3C și 1.4C), testate deja în condiții dure de luptă, în special în regiunea Herson.

„Deservim aproape toate structurile pe care vi le puteți imagina”, a explicat cofondatorul Andri Poberejniuk într-un interviu pentru Euromaidan Press. „De la brigăzi de infanterie și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), până la spionajul militar (GUR), poliție, medici și echipe de salvare.”

Spre deosebire de produsele companiilor internaționale mari, care se concentrează pe protecția împotriva dronelor comerciale de tip DJI Mavic (cu spectru limitat de frecvențe), tehnologia ucraineană mizează pe o flexibilitate extremă.

Extinderea spectrului: dincolo de frecvențele standard

Dronele de atac (FPV) transmit operatorului un flux video continuu, de regulă pe frecvențe cuprinse între 1 GHz și 6 GHz. Majoritatea detectoarelor din piață acoperă doar aceste benzi standard. Obriy, în schimb, scanează întregul spectru dintre 1 și 6 GHz, iar dezvoltatorii pregătesc deja o variantă extinsă, de la 300 MHz la 6 GHz.

„Trendul arată că inamicul se îndepărtează de semnăturile radio comune. Dacă apar drone cu frecvențe unice, noi trebuie să le putem captura”, afirmă Poberezhniuk.

Nevoia de adaptare este confirmată și de specialiștii din teren. Un comandant de pluton de război electronic (EW) din cadrul Corpului Azov, cunoscut sub indicativul Archean, sublinia recent la Kiev că realitatea din teatru va impune curând soluții tehnice capabile să monitorizeze un spectru uriaș, cuprins între 200 MHz și 15 GHz.

Pe lângă simpla alertă, detectoarele ucrainene reușesc o performanță tactică suplimentară: în cazul dronelor FPV cu transmisie analogică (preferate de ruși pentru costul redus), sistemul poate intercepta semnalul video, permițându-le ucrainenilor să vadă exact imaginile pe care le vede pilotul rus în acele momente. În cazul fluxurilor digitale criptate, deși imaginile nu pot fi redate, prezența dronei este semnalată instantaneu.

Provocarea dronelor cu fibră optică și integrarea pe câmpul de luptă

Cea mai mare vulnerabilitate a sistemelor de detecție radio o reprezintă noile drone ghidate prin fibră optică, intens folosite de unele unități rusești (până la 50% din totalul FPV-urilor în anumite sectoare, conform analistului Rob Lee). Acestea nu emit unde radio, fiind imună la bruiaj și foarte greu de detectat.

Totuși, inginerii ucraineni consideră că tehnologia prin fibră optică nu va înlocui complet ghidajul radio. Cablul de fibră optică adaugă greutate dronei (reducând încărcătura explozivă) și se poate rupe ușor din cauza obstacolelor naturale sau a vremii nefavorabile.

Următorul pas pentru Kara Dag Technologies este integrarea acestor detectoare direct pe dronele ucrainene mai scumpe, pentru a le proteja de atacurile FPV-urilor inamice. În plus, producătorul încearcă să rezolve o problemă clasică a războiului electronic: interferența dintre propriile sisteme de bruiaj și cele de detecție. Obiectivul final este automatizarea: în momentul în care detectorul identifică o frecvență inamică, acesta va declanșa automat modulul de bruiaj fix pe acea bandă, eficientizând la maximum defensiva electronică.

