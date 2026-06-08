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Condițiile stabilite de Zelenski și liderii europeni pentru o „pace justă și durabilă” în războiul din Ucraina

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Război în Ucraina
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Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, împreună cu Ucraina, au emis pe 7 iunie o declarație comună în care stabilesc cinci condiții ce trebuie îndeplinite între Kiev și Moscova pentru a putea ajunge la o soluție a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Merz, Zelenski, Starmer și Macron FOTO X / @Keir_Starmer
Merz, Zelenski, Starmer și Macron FOTO X / @Keir_Starmer

Declarația, care se aliniază îndeaproape cu o scrisoare deschisă trimisă anterior de președintele Volodimir Zelenski președintelui rus Vladimir Putin, a fost publicată după vizita lui Zelenski la Londra, unde a avut discuții cu premierul britanic Keir Starmer și consultări în format E3 cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei.

Documentul comun „salută” progresele recente ale Ucrainei pe câmpul de luptă, precum și „utilizarea revoluționară a tehnologiei dronelor”, referindu-se parțial la capacitatea Ucrainei de a efectua lovituri cu rază medie împotriva logisticii ruse din spatele liniei frontului, potrivit Kyiv Independent.

Liderii au discutat, de asemenea, cum poate fi „coordonat cât mai eficient sprijinul suplimentar pentru Ucraina, în funcție de nevoile sale prioritare”, înaintea mai multor reuniuni internaționale, inclusiv summitul liderilor G7.

Condițiile impuse de Zelenski

Declarația enumeră cinci condiții „care ar trebui să fie îndeplinite pentru o pace justă și durabilă”, printre care se află cererea ca Vladimir Putin să accepte „un armistițiu imediat și complet”, precum și începerea negocierilor „pe linia actuală de contact” — formulare care reflectă direct scrisoarea lui Zelenski.

„În al treilea rând, Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide și cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic odată ce intră în vigoare armistițiul”, se arată în declarația comună, care solicită totodată desfășurarea unei forțe multinaționale pentru monitorizarea și aplicarea încetării focului.

A patra condiție prevede despăgubiri pentru daunele provocate de Rusia în timpul războiului, liderii angajându-se ca activele rusești să rămână înghețate până când Moscova va opri conflictul și va plăti reparații.

„În al cincilea rând, interesele de securitate ale Europei trebuie protejate în orice acord. Elementele oricărei negocieri legate de UE și NATO ar necesita acordul Uniunii Europene și al statelor sale membre, respectiv al aliaților NATO.”

FOTO X / @ZelenskyyUa
Imaginea 1/2: FOTO X / @ZelenskyyUa
FOTO X / @ZelenskyyUa
FOTO X / @ZelenskyyUa

Blocaj în negocierile pentru pace

În ciuda lunilor de negocieri de pace intermediate de Statele Unite, Vladimir Putin a refuzat în mod repetat să accepte un armistițiu în Ucraina. Liderul rus a respins scrisoarea deschisă a lui Zelenski la o zi după publicarea acesteia.

Înaintea discuțiilor, Zelenski a declarat că „Europa ar trebui să fie inclusă în negocieri și ar trebui să fie puternică”. Președintele urmează, de asemenea, să se întâlnească pe 8 iunie cu regele Charles al III-lea al Regatului Unit.

Scrisoarea deschisă preciza că Rusia și Ucraina ar trebui să înceapă negocieri directe, dar menționa că „alți participanți specifici pot fi incluși în acest format bilateral deja inițiat între noi”.

În timp ce implicarea americană în procesul de pace a stagnat pe fondul războiului cu Iranul, Zelenski a încercat să revitalizeze negocierile diplomatice prin apeluri directe către Rusia și prin crearea unui spațiu mai mare pentru implicarea europeană.

Kremlinul a semnalat recent deschidere față de un rol european în diplomație, dar a propus numirea lui Gerhard Schröder ca posibil mediator. Kievul și oficialii europeni au respins ideea în luna mai, invocând legăturile îndelungate ale lui Schröder cu Vladimir Putin și Rusia.

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