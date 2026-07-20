 Nicușor Dan îl felicită pe Andy Burnham pentru numirea în funcția de premier al Marii Britanii | adevarul.ro
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Nicușor Dan îl felicită pe Andy Burnham pentru numirea în funcția de premier al Marii Britanii

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Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Andy Burnham pentru numirea în funcția de prim-ministru al Regatului Unit, exprimându-și încrederea că, sub conducerea acestuia, Marea Britanie va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, securității și cooperării internaționale.

Nicușor Dan l-a felicitat pe Andy Burnham pentru numirea ca premier britanic. FOTO: AFP
Nicușor Dan l-a felicitat pe Andy Burnham pentru numirea ca premier britanic. FOTO: AFP

Șeful statului a transmis, de asemenea, că se așteaptă la aprofundarea colaborării româno-britanice, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO.

Sunt încântat să îi transmit lui Andy Burnham cele mai calde felicitări și urări de bine cu ocazia numirii sale în funcția de prim-ministru al Regatului Unit. Sunt încrezător că, sub conducerea sa, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, securității și cooperării internaționale și că vom aprofunda în continuare colaborarea româno-britanică, atât bilateral, cât și în cadrul NATO, în spiritul solidarității aliate”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a reafirmat angajamentul României față de prietenia tradițională dintre cele două țări, construită pe baza Parteneriatului Strategic reînnoit.

Nicușor Dan a amintit și de comunitatea de peste un milion de români care trăiesc în Regatul Unit, pe care a descris-o drept „o punte esențială între cele două societăți”.

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