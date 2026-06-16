Marea Britanie va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei și anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei înaintea summitului G7

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru alimentarea centralelor nucleare și va adopta un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul reuniunii liderilor G7 dedicate războiului din Ucraina.

Anunțul a fost făcut înaintea sesiunii de marți a summitului G7, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să participe la discuții privind securitatea și perspectivele de pace în Ucraina, transmite AFP.

Condamnând ceea ce a numit „atacurile barbare” ale Rusiei, Starmer a declarat că Londra își intensifică eforturile pentru sprijinirea Kievului și pentru reducerea capacității Moscovei de a finanța războiul.

„Vom tăia resursele care alimentează războiul lui Putin și vom furniza energie Ucrainei pentru iernile viitoare”, a transmis premierul britanic într-un comunicat.

Potrivit Downing Street, aproximativ 210 milioane de lire sterline, echivalentul a 243 de milioane de euro, vor fi alocate printr-un program de finanțare a exporturilor care va permite companiei britanice Urenco să livreze uraniu îmbogățit operatorului ucrainean Energoatom.

„Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunț întărește acest lucru”, a subliniat Keir Starmer.

Decizia vine într-un moment în care liderii occidentali încearcă să mențină sprijinul pentru Kiev și să crească presiunea asupra Kremlinului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat marți la summitul G7 din Evian, Franța, unde va participa la o reuniune de lucru consacrată păcii și securității în Ucraina și Europa.

În paralel, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că speră să îl convingă pe liderul american Donald Trump să adopte o poziție mai fermă față de Rusia.

„Ceea ce îmi doresc cu adevărat este ca americanii să-și spună: «Suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia»”, a afirmat Macron într-un interviu acordat postului TF1.

Sprijinul energetic anunțat de Londra este considerat esențial pentru funcționarea infrastructurii critice a Ucrainei, în condițiile în care Rusia a vizat în repetate rânduri instalațiile energetice ale țării de la începutul invaziei.