„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru fondurile europene

Comisia Europeană solicită României clarificări privind așa-numitul „amendament Fritz” din Legea integrității, într-o corespondență tehnică purtată între Bruxelles și autoritățile române. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite oficial că situația este analizată cu atenție și avertizează că, dacă prevederea legislativă ar încălca dreptul european, ar putea exista consecințe asupra cererii de plată a României.

Ursula von der Leyen. Foto: Inquam Photos/George Călin

Miza este una importantă pentru România, în condițiile în care controversata prevedere este legată de situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Adoptarea jalonului privind integritatea a provocat dispute între europarlamentarii români, PSD acuzând USR de „trădare națională”, în timp ce reprezentanții USR susțin că legislația adoptată încalcă principiul neretroactivității prevăzut de dreptul european.

Ursula von der Leyen: Comisia analizează situația

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite că problemele ridicate în legătură cu prevederea din Legea integrității se află în atenția instituției pe care o conduce.

Comisia analizează dacă articolul vizat poate crea un impediment în aplicarea legislației Uniunii Europene. În cazul în care Bruxelles-ul va ajunge la această concluzie, România s-ar putea confrunta cu consecințe financiare în ceea ce privește fondurile europene.

„În cazul în care Comisia va ajunge la concluzia că articolul X din proiectul de lege duce la un impediment evident în aplicarea legislației UE, Comisia va fi nevoită să aibă în vedere consecințele care se impun în privința cererii de plată”, transmite Ursula von der Leyen, conform TVR Info.

Astfel, Comisia Europeană lasă deschisă posibilitatea aplicării unor măsuri financiare, inclusiv în legătură cu ultima cerere de plată a României, dacă prevederea va fi considerată incompatibilă cu legislația europeană și cu principiile statului de drept.

Comisia Europeană cere explicații României privind noua Lege a integrității

Bucureștiul are la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde unei serii de întrebări referitoare la compatibilitatea noilor prevederi cu principiile dreptului european

Una dintre principalele preocupări ale Comisiei Europene este impactul noilor prevederi asupra aleșilor locali și demnitarilor care sunt vizați de decizii privind incompatibilitatea sau conflictul de interese.

Legea prevede încetarea de drept a mandatelor, la o lună de la intrarea în vigoare, pentru persoanele vizate de anumite decizii anterioare. Printre cei care ar putea fi afectați se numără și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Detalii AICI.