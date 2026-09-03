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Trump redefinește limitele folosirii toponimiei politice

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Absolut fascinant  demersul de acum al lui Trump; redefinește limitele folosirii toponimiei politice și decide, în limitele extinse ale competențelor sale constituționale, cum anume vrea, trebuie și va fi consemnat locul său personal în istoria SUA și a lumii. 

Donald Trump
Donald Trump Foto: Profimedia

Revitalizează o tradiție imperială a Antichității prin care orașe sau cetăți trebuiau să poarte numele marilor învingător: orașele fondate de Alexandru cel Mare, printre care și Alexandria, apoi orașele imperiale romane, Augusta, Caesareea, Adrianopole. li se atribiau nume de orașe precum cele ce se doreau omagiu pentru Alexandru cel Mare, , exemplul celebru fiind Alexandria.

Dar, mai aproape de noi, în perioada colonizării europene, exploratorul La Salle alege numele de Louisiana în onoarea regelui francez Ludovic al XIV-lea. Teritoriul Georgiei  a fost denumit astfel în onoarea regelui britanic George al II-lea în 1732, Carolina de Nord a fost numită astfel în onoarea reginei Heriette-Marie de France, soția regelui Charles I-ul al Angliei. Virgina este astfel numită în cinstea celei denumite „Regina virgină”, regina Ecateria I-a, iar Alberta (Canada) poartă numele în cinstea prințesei Louise Carolina Alberta, cea de-a patra fiică a Reginei Victoria.

Este, pe fond, expresia unui act de putere, un act de apropriere geopolitică prin care orașe sau teritorii uneori mai mare decât țara de origine în plină epocă a aventurilor coloniale, se transmitea că prin asta se exercita puterea uriașă a suzeranului care avea dreptul divin de a prelua noi teritorii și populația trăitoare acolo.  Numele Reginei Victoria esta dat unui stat din Australia, acolo unde mai există și un alt stat numit în onoarea aceleiași regine, Queensland....Am avut Leopoldville în Congo sau Philippeville în Algeria, arhipeleagul Filipinele poartă și azi numele dat de exploratorul spaniol Ruy Lopez de Villalobos în onoare infantelui Spaniei, viitorul rege Filip al II-lea. 

Demersul de acum al lui Trump, cel puțin până în acest moment, merge în două direcții foarte precise.

Prima este în senul extins, folosind toponimia politică in extenso, de a aplica principiul MMAGA la istoria SUA a perioadei Trump. Un moment pe care cărțile de istorie ar putea spă rețină că, prin decizia personală a Președintelui în exercițiu Donald Trump, lacul Onatio a fost rebotezat prin decret prezidențial „Lacul America”. Procedeu aplicat anterior, tot prin decret prezidențial, pentru a converti numele de „Golful Mexicului” în „Golful Americii”. Schimbările esențiale vin însă în cazul în care se încalcă o regulă mereu aplicată până acum, anume că numele sau titlurile postume sunt folosite în toponimia politică doar cu titlu postum, tocmai pentru a evita amintirea unor momente în care diverse personalități încercau să-și clădească nemurirea din timpul vieții. 

Acum asta se schimbă și deschide o nouă perioadă istorică. Aeroportul internațional din Palm Beach (Florida) poartă oficial numele de President Donald J.Trump International Airport. Dacă ajungeți în apropiere de reședința prezidențială de la Mar-a-Lago puteți merge o bucată de drum pe President Donald J.Trump Boulevard, numele lui Trump a fost adăugat pe frontispiciului celebrului John F.Kennedy Memorial Center. Administrația Trump a dat numele președintelui și pentru clădirea din Washington care, până atunci,, era cunoscută drept US Institute of Peace. În martie, semnătura lui Trump va putea fi văzută pe bancnota de 100$, înlocuind astfel una dintre cele două semnături tradiționale. National Park Service are un bilet de intrare pe care figurează portretul lui Trump alături de cel al lui George Washington., În decembrie 2025, Trump însuși a anunțat construirea două nave militare din categoria „Trump-class” , primele din grupul ncare va forma „Golden Fleet” din marina americană.

Cea mai nouă idee a președintelui american mută însă ceea ce pare a fi o concentrare locală de energii pentru asigurarea gloriei în aria de influență MAGA al Doctrinei Monroe în spațiul internațional, întorcându-ne astfel în epoca marilor cuceriri coloniale. Își dorește rebotezarea Strâmtorii Ormuz care să poarte direct numele său, cuceritor și personalitate care a determinat rescrierea hărților de putere în zona respectivă, influențând echilibrul mondial.

Va deveni asta un exemplu de urmat și pentru alții? Ceva îmi spune că nu mai avem mult de așteptat pentru a avea răspunsuri exact în acest sens... 

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