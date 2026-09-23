Macron comentează proiectul lui Trump privind construirea unui Arc de Triumf american care să-l depășească pe cel francez: „Parisul rămâne Paris”

Președintele francez Emmanuel Macron a comentat, într-un interviu acordat marți, 22 septembrie, postului american ABC News, intenția președintelui american Donald Trump de a ridica la Washington un arc monumental inspirat de Arcul de Triumf din Paris. Proiectul, susține Trump, ar urma să îl depășească pe cel francez „din toate punctele de vedere”.

Aflat la New York, Macron a reacționat cu umor la comparația făcută de liderul american.



„Asta e stilul lui!”, a glumit președintele francez, precizând că a văzut imaginile proiectului și că a discutat „de mai multe ori” despre Arcul de Triumf cu Donald Trump, potrivit Le Figaro

Întrebat dacă monumentul american ar putea eclipsa modelul parizian, Macron a răspuns fără ezitare:

„Nu, Parisul va rămâne Paris, iar Arcul de Triumf va rămâne Arcul de Triumf, cu istoria și stilul său”.

Macron a completat cu o notă ironică: „Cred că aceste monumente sunt mai mari decât noi”

Președintele francez a ținut însă să precizeze că are „o bună relație personală” cu Donald Trump.

Proiectul susținut de Donald Trump preia în mod explicit elemente de design ale Arcului de Triumf din Paris, însă la o scară mult mai mare. Construcția este prevăzută în apropierea râului Potomac, între Lincoln Memorial și Cimitirul Național Arlington, și ar urma să atingă aproximativ 76 de metri înălțime, față de cei aproape 50 de metri ai monumentului parizian din Place Charles‑de‑Gaulle, potrivit Le Figaro.

Trump spune că Arcul de Triumf pe care îl propune îl va depăși pe cel din Paris Foto: captură YouTube LeHuffPost

Dacă va fi realizat în forma actuală ar deveni cel mai înalt arc de triumf din lume.

Decorul propus este la fel de spectaculos: o figură aurită inspirată de Statuia Libertății ar urma să domine ansamblul, flancată de doi vulturi, iar pe monument ar fi inscripționate cu litere aurite formulele „One Nation Under God” („O națiune sub Dumnezeu”) și „Liberty and Justice for All” („Libertate și dreptate pentru toți”)

Proiectul a primit în primăvară aprobarea Comisiei Americane de Arte Frumoase, ai cărei membri au fost numiți de Donald Trump. Ulterior, președintele american a anunțat că dorește ca monumentul să aibă și o funcție militară, declarând duminică intenția de a-l transforma într-un „complex militar” capabil să găzduiască drone, lunetiști și muniție.