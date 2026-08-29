Legea integrității a fost publicată în Monitorul Oficial. Câte zile mai rămâne Dominic Fritz primarul Timișoarei

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial, după ce, tot vineri, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Dominic Fritz Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Legea integrității, care a generat dezbateri politice intense în ultimele săptămâni, fiind contestată atât în Parlament, cât și la Curtea Constituțională, înainte de adoptarea formei finale , a fost publicată în Monitorul

Șeful statului a semnat vineri actul normativ în forma retransmisă de Parlament, deși și-a menținut criticile formulate anterior în sesizarea de neconstituționalitate depusă la Curtea Constituțională.

Legea a trecut printr-un nou proces legislativ după ce CCR a decis, în august, eliminarea sintagmei referitoare la „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”, însă a confirmat constituționalitatea prevederii potrivit căreia aleșii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.

Printre cele mai importante modificări se regăsește reintroducerea caracterului public al averilor demnitarilor. Începând cu 1 ianuarie 2027, Agenția Națională de Integritate va genera și publica fișe privind interesele financiare ale persoanelor vizate, acestea urmând să rămână disponibile pe site-ul instituției timp de cinci ani.

Totodată, legea stabilește că persoanele pentru care există decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese își vor pierde funcția, demnitatea publică sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, dacă interdicția legală este încă aplicabilă. Pentru cazurile constatate după intrarea în vigoare a legii, încetarea mandatului va opera de la data rămânerii definitive a raportului ANI sau a hotărârii judecătorești.

Dominic Fritz acuză un „abuz” și o „răzbunare politică”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a declarat vineri că promulgarea Legii ANI de către președintele Nicușor Dan va duce la încetarea mandatului său în termen de 30 de zile (de la intrarea în vigoare a actului normativ).

O legea intră în vigoare, în mod obișnuit, la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit liderului USR, măsura anulează votul celor 52.000 de timișoreni care l-au ales.

„În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate”, a declarat liderul USR, într-un mesaj video transmis după promulgarea legii, pe Facebook.

Fritz consideră că decizia reprezintă un „abuz” și o „răzbunare politică”, afirmând că noua sancțiune se bazează pe situații pentru care a fost deja sancționat în trecut.

Totodată, primarul Timișoarei a criticat PSD, ANI și Curtea Constituțională, susținând că legea este folosită împotriva sa din motive politice.

Dominic Fritz a anunțat că va contesta măsura și că, dacă își va pierde mandatul, conducerea interimară a Primăriei va fi preluată de viceprimari. Fritz a precizat însă că va rămâne președintele USR și va continua activitatea politică.