Tensiunile dintre UDMR și USR se amplifică. Csoma Botond îl ironizează pe Cătălin Drulă: „A «învățat» chiar și limba maghiară pe Facebook”

Tensiunile dintre UDMR și USR după împărțirea funcțiilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Cătălin Drulă a criticat votul dat de UDMR, iar Csoma Botond i-a răspuns fostului lider al USR, acuzând partidul de ipocrizie și standard dublu.

Csoma Botond îl ironizează pe Cătălin Drulă şi critică USR. Foto: colaj Facebook/Inquam

„Asaltul” USR împotriva UDMR a pornit de la votul privind funcțiile din Biroul Permanent al Camerei Deputaților când i-a acuzat pe membrii acestei formaţiuni că au votat cot la cot cu „majoritatea toxică” formată de PSD şi AUR.

Într-o intervenţie moderată şi echilibrată, deputatul UDMR Csoma Botond a explicat faptul că formaţiunea sa nu a semnat noul acord încheiat de PSD cu AUR, S.O.S. România și grupul minorităților, dar că a ales să voteze pragmatic pentru a păstra funcția de chestor în cadrul Camerei Deputaţilor.

Explicațiile lui par să nu-i fi convins, însă, pe reprezentanții USR, pentru că, în ciuda acestora, Cătălin Drulă a continuat să acuze UDMR că, prin votul său, a El și-a intitulat mesajul „Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt”.

„Cu votul UDMR, de ieri (marți, n.r.), partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL, care au doar 2 reprezentanți. Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă, care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR”, a scris Cătălin Drulă.

Replica lui Csoma Botond nu s-a lăsat aşteptată şi a venit joi, 3 septembrie, deputatul UDMR ironizându-l, pe Facebook, pe fostul preşedinte al USR pentru mesajul adresat „prietenilor maghiari”.

„Am explicat în detaliu circumstanțele situației de constrângere în care ne-am aflat în legătură cu votul de marți din Biroul Permanent. Nu revin asupra detaliilor.

Am văzut că USR-ul ne-a atacat vehement. Cătălin Drulă, deputat USR, a «învățat» brusc chiar și limba maghiară pe Facebook.

Mă «mir» că nu a comunicat în limba maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au semnat împreună documentul și au votat împreună pentru adoptarea lui.

Percep la ei ipocrizie și un standard dublu în acest caz”, a fost replica deputatului Csoma Botond.