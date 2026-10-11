 Aliații europeni reacționează după ce Trump a cerut înlăturarea lui Zelenski. Mesaje de solidaritate de la Londra și Berlin | adevarul.ro
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Aliații europeni reacționează după ce Trump a cerut înlăturarea lui Zelenski. Mesaje de solidaritate de la Londra și Berlin

Război în Ucraina
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Germania și Marea Britanie și-au reafirmat sprijinul pentru Volodimir Zelenski, după ce Donald Trump a cerut înlocuirea liderului ucrainean. Berlinul și Londra pledează pentru menținerea presiunii asupra Rusiei, în timp ce acordul SUA privind motorina rusească stârnește critici.

zelenski trump
Trump a cerut înlocuirea lui Zelenski de la putere Foto: EPA-EFE

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a reafirmat duminică sprijinul Berlinului pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce președintele american Donald Trump a cerut înlocuirea acestuia. Totodată, oficialul german a pledat pentru intensificarea presiunilor asupra Rusiei, astfel încât Moscova să revină la negocierile de pace, transmite Reuters.

Wadephul a declarat că Germania rămâne alături de Ucraina și de guvernul său și că îl susține pe deplin pe președintele ucrainean în îndeplinirea sarcinilor dificile pe care le are.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a conducerii Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz. Acestea au venit după ce Trump a cerut sâmbătă înlocuirea lui Zelenski, evidențiind divergențele tot mai mari dintre Berlin și Washington.

Trump, care anunțase săptămâna trecută un acord privind furnizarea de motorină din Rusia, a cerut Ucrainei să își schimbe președintele și a criticat atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești.

Germania, cel mai mare contributor european la sprijinul acordat Ucrainei, a anunțat sâmbătă că va menține sancțiunile împotriva Rusiei, în pofida deciziei administrației Trump de a suspenda temporar sancțiunile americane care vizează combustibilii ruși.

Wadephul, care s-a întâlnit luna trecută cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, a subliniat că sunt necesare consecvență și claritate în sprijinirea Ucrainei și în determinarea Moscovei să negocieze.

„Nu avem nevoie de mai puțină presiune, ci de mai multă presiune asupra lui Putin, pentru a-l determina să fie pregătit să negocieze”, a declarat Wadephul. „De asta este nevoie în acest moment și aceasta este poziția guvernului”, a adăugat el.

Londra respinge ideea schimbării liderului ucrainean

La rândul său, prim-ministrul britanic Andy Burnham a discutat sâmbătă la telefon cu Zelenski și i-a transmis că Regatul Unit va continua să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei.

Downing Street a anunțat că cei doi lideri au convenit să se întâlnească față în față în zilele următoare. Burnham s-a angajat, de asemenea, să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei, iar ambii lideri au cerut încetarea imediată a atacurilor asupra infrastructurii energetice., scrie The Guardian.

De asemenea, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Marea Britanie continuă să îl susțină pe Volodimir Zelenski după ce Trump a cerut înlocuirea liderului ucrainean.

Streeting a subliniat că numai ucrainenii trebuie să decidă cine le conduce țara. Totodată, el a sugerat că Trump se confruntă cu presiuni politice interne din cauza prețurilor la combustibili, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna viitoare.

Întrebat în emisiunea „Sunday with Laura Kuenssberg”, difuzată de BBC, dacă Londra susține menținerea lui Zelenski în funcție, Streeting a declarat: „Nu avem nicio îndoială că agresorul în acest caz a fost Vladimir Putin. El a fost cel care a ales să înceapă acest război. El este cel care ar putea pune capăt războiului chiar mâine, dar alege să nu o facă. Așadar, suntem alături de Ucraina. Suntem alături de președintele Zelenski”.

Acordul SUA privind motorina rusească ar putea finanța războiul lui Putin

Sâmbătă, Trump a afirmat că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, capabil să ajungă la un acord de pace. Președintele american l-a acuzat pe Zelenski că nu a reușit să pună capăt războiului și a susținut că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia contribuie la creșterea prețurilor la motorină în Statele Unite.

Zelenski a condamnat acordul privind achiziția de motorină din Rusia, pe care l-a descris drept un cadou făcut lui Putin. Liderul ucrainean a avertizat că veniturile suplimentare obținute de Rusia din exporturile de energie vor contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Generalul Sir Richard Barrons, unul dintre autorii evaluării strategice a apărării britanice, a avertizat că acordul privind motorina rusească va duce la moartea mai multor ucraineni, deoarece va contribui la finanțarea războiului dus de Moscova.

El a declarat pentru Sky News că veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt folosite pentru a finanța „rachetele și dronele pe care le lansează asupra Ucrainei”.

Întrebat dacă acordul va duce la moartea mai multor ucraineni, Barrons a răspuns „cu siguranță”, adăugând că interesele de securitate sunt „sacrificate pe altarul unei alegeri”.

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