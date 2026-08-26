O dronă a fost găsită miercuri dimineață, 26 august, pe plaja Kabakum, în apropiere de Varna, Bulgaria, iar zona a fost izolată preventiv de echipe ale Poliției de Frontieră și Marinei. Aparatul fără pilot a fost descoperit de persoane aflate pe plajă și a fost ulterior securizat pentru a fi transportat la Baza Navală din Varna.

Drona a fost descoperită lângă Varna Foto: Novinite

Ministerul Apărării din Bulgaria a anunțat că drona nu conținea explozibili. O echipă specializată a Marinei a examinat aparatul, care are aproximativ doi metri lungime și circa 1,5 metri lățime, înainte ca acesta să fie îndepărtat de pe plajă pentru verificări suplimentare.

Direcția Regională a Ministerului de Interne din Varna a anunțat, de asemenea, că fragmente ale unei a doua drone au fost găsite pe plaja Pasha Dere. Drona recuperată de pe Kabakum nu era încărcată cu explozibili și urma să fie transportată pentru examinare, în timp ce resturile descoperite la Pasha Dere urmau să fie, la rândul lor, ridicate și analizate, potrivit Novinite.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații oficiale privind originea sau modelul dronei găsite la Kabakum și nici despre împrejurările în care aceasta a ajuns în mare. Nu s-a stabilit nici dacă incidentele distincte de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre au legătură între ele sau dacă aparatele provin din aceeași sursă și au avut același scop.

Mai multe drone, descoperite în ultimele zile pe litoralul bulgăresc

Cea mai recentă descoperire vine după mai multe incidente similare înregistrate în ultimele zile. Pe 22 august, Marina bulgară a intervenit în urma a două sesizări. Fragmente ale unei drone au fost găsite pe litoralul dintre Albena și Kranevo, iar un alt obiect identificat drept componente ale unei drone a fost adus de valuri la țărm în zona Rakitnika, în apropiere de Varna.

În primul caz, specialiștii militari au stabilit că aparatul era o dronă-momeală și că nu conținea explozibili.

Pe 25 august, o echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a fost trimisă să verifice o altă dronă observată în mare, între orașul Țarevo și satul Varvara. Ministerul Apărării a stabilit ulterior că era vorba despre o dronă electrică de recunoaștere, care nu prezenta niciun pericol. Aparatul a fost recuperat și transportat la baza navală.

Astfel, în doar câteva zile, pe litoralul Bulgariei au fost descoperite mai multe drone sau fragmente ale unor aparate fără pilot. O relatare menționează că aproximativ șase drone sau bucăți provenite de la astfel de aparate au ajuns în ultimele zile la țărm, de-a lungul zonei nordice a litoralului Mării Negre.

Foto: Ministerul bulgar al Apărării

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Ce spun militarii despre dronele ajunse la țărm

Specialiștii militari au sugerat că intensificarea acestor descoperiri ar putea fi favorizată de condițiile meteorologice și de starea mării. Vânturile puternice din nord-est și valurile de aproximativ gradul 3-4 ar putea împinge dronele sau fragmentele acestora către coasta Bulgariei.

Incidentele au loc în contextul războiului din Ucraina și al utilizării pe scară largă a sistemelor fără pilot în regiunea Mării Negre. Autoritățile bulgare nu au stabilit oficial o legătură între dronele descoperite și conflictul din Ucraina.

Echipele militare specializate continuă să examineze aparatele și fragmentele recuperate, în încercarea de a le stabili originea, tipul și starea.

Incidente similare și pe litoralul României

Incidente similare au fost înregistrate și pe coasta României. Pe 14 august, fragmente provenite de la o dronă au fost descoperite pe o plajă din stațiunea Saturn, în apropierea turiștilor, iar o porțiune a plajei a fost evacuată și securizată. Autoritățile au recuperat și alte fragmente din Marea Neagră, existând atunci suspiciunea că acestea ar fi fost aduse la mal de curenți și valuri.

În zilele următoare, alerte privind drone sau fragmente ale unor astfel de aparate au fost raportate în mai multe zone de pe litoralul românesc. Resturi de dronă au fost aduse de valuri la Olimp și Eforie Sud, iar alte obiecte au fost observate în apropiere de Năvodari și Constanța. În cazul unui fragment recuperat din apropierea Portului Midia, pe 21 august, specialiștii Forțelor Navale Române au stabilit că acesta nu avea încărcătură explozivă.

Unul dintre cele mai serioase incidente a avut loc însă la Tuzla, unde o dronă observată plutind în larg a fost ulterior identificată ca fiind de fabricație ucraineană și având încărcătură explozivă. Aparatul a fost neutralizat prin detonare controlată de scafandrii de luptă ai Forțelor Navale Române.

Cu o zi înainte, un alt incident a avut loc în apropierea platformei Neptun Deep, unde o dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 românesc. Autoritățile române au precizat că aceste incidente au avut loc pe fondul intensificării activității militare din Marea Neagră, în contextul războiului din Ucraina.