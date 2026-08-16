O nouă alertă pe litoral: obiect suspect descoperit pe plaja din Eforie Nord. O posibilă dronă, observată în Portul Tomis

Autoritățile au intervenit duminică, 16 august, în două situații distincte semnalate pe litoralul românesc, după ce un obiect suspect a fost descoperit pe plaja din Eforie Nord, iar o posibilă dronă a fost observată în zona Portului Tomis din Constanța.

Turiștii aflați pe plaja din Eforie Nord au observat un obiect cilindric adus la mal de valuri și au alertat autoritățile, potrivit News.ro.

Perimetrul a fost imediat securizat, iar accesul persoanelor în apropierea obiectului a fost restricționat până la finalizarea verificărilor.

Experții urmează să stabilească natura exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol.

Tot duminică, o posibilă dronă a fost semnalată plutind în apele din apropierea Portului Tomis. Și în acest caz au fost dispuse verificări, obiectul urmând să fie examinat de experți.

Incidentele vin la doar câteva zile după ce mai multe drone și fragmente de dronă au fost aduse de valuri pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, în contextul războiului din Ucraina și pe fondul condițiilor meteorologice și al valurilor puternice din Marea Neagră.

Autoritățile nu au oferit încă informații suplimentare privind proveniența obiectelor descoperite și continuă investigațiile în ambele caz

Amintim că o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, dinspre Republica Moldova, în noaptea de sâmbătă spre duminică (15/16 august), iar aeronavele de luptă aflate în misiune au intervenit. Ținta aeriană a fost doborâtă de un avion F-18 spaniol, în apropiere de Galați.