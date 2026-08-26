Alertă în Olimp: O bucată dintr-un obiect suspect, posibil dronă, a fost găsită pe plajă. Zona a fost închisă

Alertă, miercuri dimineață, 26 august 2026, în stațiunea Olimp, județul Constanța, după ce pe plajă a fost descoperit un fragment dintr-un obiect care pare să provină de la o dronă.

Plaja din Olimp a fost închisă. Foto: Ziua de Constanta

Autoritățile au ajuns la fața locului și au izolat zona pe o rază de aproximativ 500 de metri pentru efectuarea verificărilor în condiții de siguranță, potrivit publicației locale Ziua de Constanța.

Potrivit primelor informații, nu este exclus ca fragmentul să provină de la o dronă care ar putea avea legătură cu incidentele înregistrate în ultima perioadă pe litoralul românesc.

De asemenea, există suspiciunea că obiectul ar putea conține o încărcătură explozibilă, motiv pentru care intervenția autorităților se desfășoară cu măsuri suplimentare de siguranță.

Autoritățile urmează să stabilească proveniența fragmentului și dacă acesta prezintă vreun pericol.

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