 Tragedie în Peru: 13 persoane au murit după prăbușirea unui avion turistic care survola liniile Nazca | adevarul.ro
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Video Tragedie în Peru: 13 persoane au murit după prăbușirea unui avion turistic care survola liniile Nazca

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Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit după ce aparatul s-a prăbușit în sudul statului Peru, în timpul unui zbor turistic deasupra celebrelor linii Nazca, unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume. Un martor a relatat că aeronava a explodat imediat după impactul cu solul. Nu este primul accident aviatic produs în zonă.

Toate cele 13 persoane au murit. FOTO: captură video X
Toate cele 13 persoane au murit. FOTO: captură video X

Potrivit Ministerului Transporturilor din Peru, citat de AFP, la bordul aeronavei companiei AeroDiana se aflau 11 turiști și doi membri ai echipajului. Printre victime se numără șapte cetățeni italieni, doi germani și doi spanioli, cu vârste cuprinse între 24 și 78 de ani.

Avionul de tip Cessna Caravan C-208 s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aerodromul din Pisco, situat la aproximativ 240 de kilometri sud de capitala Lima. Aparatul decolase în jurul orei 13:00, ora locală, pentru un zbor de agrement destinat admirării din aer a liniilor Nazca.

„Cei unsprezece pasageri și doi membri ai echipajului au murit. Având în vedere amploarea accidentului, nu există niciun supraviețuitor”, a declarat comandantul poliției Jorge Andrade, aflat la locul tragediei, conform AFP și Agerpres.

Un martor a relatat că aeronava a explodat imediat după impactul cu solul.

Municipalitatea Vista Alegre, în raza căreia s-a produs accidentul, a transmis că, potrivit informațiilor preliminare, avionul s-ar fi confruntat cu o situație de urgență în timpul zborului.

Președinta statului Peru, Keiko Fujimori, și-a exprimat regretul față de tragedie și a anunțat că autoritățile analizează suspendarea temporară a activității aerodromului din Pisco.

Între timp, Comisia pentru investigarea accidentelor aeriene a început cercetările la locul prăbușirii pentru a stabili cauzele producerii tragediei. Guvernul peruan a anunțat că va acorda sprijin ambasadelor statelor de origine ale turiștilor decedați.

Liniile Nazca reprezintă una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Peru. Geoglifele, vechi de peste 2.000 de ani, înfățișează forme geometrice și animale și pot fi observate în întregime doar din aer.

Nu este primul accident aviatic produs în zonă. În 2022, un alt avion turistic s-a prăbușit în apropierea liniilor Nazca, provocând moartea a șapte persoane, iar în 2010 un accident similar s-a soldat cu șase victime.

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