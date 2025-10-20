Video Două persoane au murit după ce un avion cargo a lovit un vehicul la aterizare, pe aeroportul din Hong Kong, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare

Două persoane au murit, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării pe aeroportul din Hong Kong, China, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare.

Aeronava Boeing 747, operată de compania aeriană turcă ACT Airlines, ateriza pe Aeroportul Internaţional Hong Kong în jurul orei 3:50 dimineaţa, venind de la Dubai, au precizat autorităţile, potrivit FP şi Reuters, citate de News.ro.

Compania aeriană închiriase avionul de la Emirates, un transportator aerian cu zboruri lungi cu sediul în Dubai.

Echipele de intervenție au salvat patru membri ai echipajului avionului, care au fost transportaţi la spital. Rapoartele iniţiale ale poliţiei indicau că două persoane aflate într-un vehicul de la sol al aeroportului au fost ucise.

Avionul era închiriat cu echipaj şi operat de ACT Airlines

Emirates a declarat că aeronava de marfă Boeing 747 care zbura cu numărul EK9788 era închiriată cu echipaj şi operat de ACT Airlines. În cazul închirierilor cu echipaj, compania care furnizează avionul asigură şi echipajul, întreţinerea şi asigurarea. Emirates a declarat că nu se afla nicio marfă la bord.

Imagini cu aeronava parţial scufundată chiar lângă marginea digului aeroportulu au fost difuzate de posturile locale de televiziune din Hong Kong.

Partea din faţă a aeronavei şi cabina de pilotaj erau vizibile deasupra apei, dar coada părea să se fi rupt.

Accidentul a avut loc pe pista nordică a aeroportului din Hong Kong, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Pista a rămas închisă, în timp ce celelalte două piste ale aeroportului continuă să funcţioneze.

Amintim că, în august, patru persoane aflate la bordul unui avion de transport medical au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbuşit şi a luat foc în apropierea unui aeroport din statul american Arizona.

Un alt grav accident aviatic a avut loc în iulie, în Extremul Orient rus, unde un avion de pasageri Antonov s-a prăbușit la aterizare şi toate persoanele aflate la bord și-au pierdut viața.