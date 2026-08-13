Doi soldați americani au murit miercuri, după ce un elicopter militar de atac s-a prăbușit în apropierea orașului Salado, în centrul statului Texas, au anunțat autoritățile americane. Elicopterul AH-64E Apache, aparținând armatei SUA, era staționat la Fort Hood și s-a prăbușit pe un câmp, în jurul orei locale 13:30.

În urma impactului, aeronava a luat foc, iar accidentul a provocat un incendiu de vegetație care s-a extins în zonă. Pompierii și echipele de intervenție locale au ajuns la fața locului, alături de personalul Fort Hood.

Armata americană a confirmat decesul celor doi militari. Identitatea acestora nu a fost făcută publică, urmând să fie anunțată la cel puțin 24 de ore după ce rudele victimelor vor fi informate.

„Gândurile și cele mai profunde condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familiile, prietenii și camarazii celor implicați în acest moment extrem de dificil”, a transmis generalul de brigadă Ethan Diven, comandant interimar al Diviziei 1 Cavalerie, conform ABC News.

Biroul șerifului din comitatul Bell a precizat că nu au fost raportate pagube la clădiri sau alte structuri în urma prăbușirii. Deocamdată, cauza accidentului nu este cunoscută, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Incidentul are loc la câteva luni după un alt accident aviatic militar grav. În iunie, un bombardier strategic american B-52 s-a prăbușit la scurt timp după decolarea din California. Toți cei opt membri ai echipajului aflați la bord au murit.