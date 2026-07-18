Un bărbat concediat abuziv a refuzat sumele compensatorii. A câștigat în instanță despăgubiri de trei ori mai mult

Un fost angajat Leroy Merlin a obținut o victorie importantă în instanță, după ce Curtea Supremă din Spania a decis că acordul de încetare a contractului de muncă, semnat chiar în ziua concedierii, nu poate produce efecte juridice.

Concedierea abuzivă a unui angajat Leroy Merlin a reaprins dezbaterea privind acordurile compensatorii negociate și semnate sub constrângere. O instanță spaniolă i-a acordat peste 64.000 de euro, invalidând un acord considerat ambiguu și pripit.

Într-o hotărâre emisă la 10 iunie 2026, la Madrid, Curtea Supremă a confirmat concedierea abuzivă a acestui angajat, care fusese obligat să semneze, chiar în ziua concedierii, un acord de soluționare amiabilă redactat într-un mod ambiguu, scrie Lindependant.

Nu avusese timp să se gândească la asta sau să primească vreun sfat bun în această privință.

Angajatul lucra pentru companie din 2006 și deținea funcția de șef de departament din 2019, cu un salariu lunar de 3.396,95 EUR. În septembrie 2021, a fost informat despre concedierea disciplinară pentru abateri grave, inclusiv lipsă de rigoare, nerespectarea termenelor de răspuns la clienți și dificultăți în gestionarea echipei sale.

În aceeași zi, cele două părți au semnat un acord amiabil prin care Leroy Merlin a recunoscut caracterul abuziv al concedierii și i-a oferit o despăgubire de 20.000 de euro, o sumă mai mică decât despăgubirea legală pentru concediere abuzivă.

Însă, la momentul ședinței de conciliere, lucrătorul a refuzat să semneze acordul, respingând validitatea acestuia și inițiind acțiuni în justiție împotriva companiei.

Formularea acordului era „confuză”

În primă instanță, Tribunalul Social din Tarragona a decis în favoarea companiei, recunoscând valabilitatea deplină a acordului semnat în ziua concedierii. Angajatul a făcut apel și a câștigat procesul în fața Înaltei Curți de Justiție din Catalonia.

Acesta din urmă a susținut că acordul nu avea valoare juridică deoarece termenii săi erau impreciși și includeau, în special, renunțarea la orice drept la acțiune în justiție. Acesta a declarat concedierea abuzivă și a obligat compania să aleagă între reangajarea angajatului sau plata unei despăgubiri de 64.267,03 EUR.

Curtea Supremă, la care Leroy Merlin a făcut apel, a decis că formularea acordului era confuză și crea „obscuritate pentru lucrător”, prin faptul că stipula că acesta avea efect imediat. De asemenea, a decis că plata despăgubirilor și înțelegerea erau condiționate de declararea de către lucrător în acordul de conciliere că „este de acord cu rezilierea contractului”.

„Mai mult, scrisoarea de concediere și acordul amiabil au fost semnate în aceeași zi și la aceeași oră, fără nicio dovadă că lucrătorul a avut timp să reflecteze, să se consulte sau să ceară consiliere cu privire la un document care implica renunțarea la aproape 40.000 de euro”, notează portalul digital spaniol de știri NoticiasTrabajo .

Prin urmare, Curtea Supremă a respins apelul companiei și a confirmat decizia Înaltei Curți de Justiție din Catalonia.