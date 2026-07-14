China se pregătește de dispariția lui Putin. „O șansă extraordinară de a transforma Rusia în propriul Pakistan gigantic”

Președintele rus Vladimir Putin a trecut de la statutul de partener important al Chinei la cel de lider tot mai dependent de Beijing și de Xi Jinping. Potrivit unor analiști și oficiali chinezi și ruși, Beijingul își consolidează discret relațiile cu clasa conducătoare rusă.

Wall Street Journal (WSJ) scrie că, după ce Putin a rupt în mod demonstrativ legăturile cu Occidentul, Rusia s-a transformat, practic, în partenerul junior al Chinei, iar Beijingul îl „manipulează cu prudență și fără publicitate, dar în propriul avantaj”.

Potrivit autorilor articolului, care au discutat cu oficiali și analiști atât din China, cât și din Rusia, Beijingul își consolidează discret relațiile cu clasa conducătoare rusă, fără a se limita la Putin și cercul său apropiat.

„Chinezii își întăresc legăturile cu oficialii și elitele care vor modela viitorul Rusiei după plecarea lui Putin”, notează WSJ.

Ziarul american adaugă că în Rusia sunt descoperite tot mai multe cazuri de spionaj chinez și de recrutare a unor funcționari de rang mediu, însă Moscova evită să facă publice aceste informații, de teama deteriorării relațiilor diplomatice.

În același timp, analiștii constată că sentimentele antioccidentale sunt atât de profund înrădăcinate în societatea și instituțiile ruse, încât probabil vor supraviețui epocii Putin, liderul de la Kremlin fiind cel care le-a alimentat constant.

Beijingul a reușit deja, în multe privințe, să subordoneze Rusia și să obțină concesii importante, dar evită să afișeze public acest lucru, pentru a nu umili Kremlinul și pe Putin personal.

„China are într-adevăr o șansă extraordinară de a transforma Rusia în propriul său Laos gigantic, în propriul Pakistan gigantic.

O țară mult mai dependentă de China, mult mai strâns legată de aceasta și care privește într-o măsură mult mai mare China ca pe un model și o sursă de idei despre modernitate”, spune expertul în China Aleksandr Gabuev, director al Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin.

Potrivit WSJ, Beijingul își impune tot mai mult interesele în relația cu Moscova, iar Rusia cedează treptat influență Chinei, inclusiv în Asia Centrală.

Izolarea financiară a determinat Kremlinul să accepte inclusiv un rol mai important al yuanului în viitoarea bancă de dezvoltare a Organizației de Cooperare de la Shanghai, după ce Putin s-a opus mult timp acestei idei.

Analiștii constată că Rusia rămâne un furnizor de materii prime pentru China, livrând în principal petrol și gaze la prețuri reduse, precum și alte resurse naturale.

Încercările Moscovei de a convinge Beijingul să construiască gazoductul Power of Siberia 2 au eșuat, fapt care, potrivit articolului, ilustrează cel mai clar adevărata atitudine a Chinei. Potrivit experților, China nu are un interes economic major pentru noul gazoduct, având acces la alte surse de gaze și urmărind să evite o dependență mai mare de Rusia.