search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video „Invazia lupilor“. China testează roboți de luptă ca parte a exercițiilor destinate unei eventuale operațiuni amfibii asupra Taiwanului

0
0
Publicat:

Imagini difuzate de televiziunea de stat chineză arată unități robotizate care avansează alături de soldați ai Armatei Populare de Eliberare (PLA), simulând o debarcare pe teritoriu inamic.

Roboții lupi deschid calea soldaților chinezi/FOTO:X
Roboții lupi deschid calea soldaților chinezi/FOTO:X

Potrivit surselor oficiale, aceste sisteme – supranumite „lupi roboți” – sunt alimentate de inteligență artificială și pot fi echipate cu puști automate. Ele pot acționa autonom pe teren accidentat și sunt destinate traversării zonelor de tip „no man’s land”, considerate anterior prea periculoase pentru trupe.

Conform datelor prezentate de PLA, roboții pot fi controlați de la o distanță de până la 2 kilometri și pot avansa 200 de metri în mai puțin de 30 de secunde. Beijingul susține că sistemele au o precizie de tragere de 92% la prima lovitură.

Fiecare unitate cântărește aproximativ 70 de kilograme și poate transporta până la 20 de kilograme de echipamente, inclusiv muniție, truse medicale sau materiale logistice. Roboții pot funcționa mai mult de două ore în condiții de luptă continuă, pot opera timp de 30 de minute sub apă și pot acoperi o distanță de aproximativ 10 kilometri.

Parte dintr-o strategie militară modernizată

Roboții fac parte din efortul mai amplu al Beijingului de modernizare a doctrinei militare, orientată acum către tehnologii autonome și război cibernetic. Noile tactici urmăresc să reducă riscul pentru soldații umani, înlocuind atacurile de tip „val uman” specifice epocii maoiste cu operațiuni coordonate între drone, roboți și artilerie.

Potrivit presei chineze, fiecare echipă robotizată include un „lup” de recunoaștere, doi roboți înarmați și unul destinat transportului de muniție. În exercițiile recente, aceștia au fost sprijiniți de foc de artilerie și drone.

Rezerve din partea experților

Analiști militari occidentali avertizează însă că eficiența acestor mașini rămâne limitată. Ei susțin că roboții nu au capacități defensive solide și depind de sprijinul direct al trupelor umane, mai ales în condiții de luptă complexă.

Roboții au fost prezentați public pentru prima dată la un spectacol aerian anul trecut și, ulterior, în cadrul unei parade militare la Beijing, la care au asistat și liderii Rusiei și Coreei de Nord.

Modernizarea forțelor armate chineze

Președintele Xi Jinping a supervizat în ultimii ani o amplă modernizare a armatei chineze, menită să reducă decalajul față de Statele Unite și Rusia. Pe lângă tehnologiile autonome, China și-a extins semnificativ capacitatea navală, lansând recent cel mai mare portavion al său – Fujian, cu o greutate de 80.000 de tone.

Nava a intrat oficial în serviciul activ al Marinei Armatei Populare de Eliberare pe insula Hainan, consolidând poziția Chinei ca a doua putere navală a lumii, în competiție directă cu Statele Unite.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
digi24.ro
image
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
stirileprotv.ro
image
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
gandul.ro
image
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
mediafax.ro
image
Văduva omului cunoscut în toată lumea, acuzată că risipește întreaga avere uriașă în timp record. Gesturile care au atras un val de critici
fanatik.ro
image
Condamnări grele în dosarul devalizării stațiunii Băile Herculane: un avocat a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Hoteluri renumite, confiscate și întoarse în patrimoniul statului român
libertatea.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
digi24.ro
image
Cunoscuții vloggeri români au ajuns la câțiva pași de stadionul INTERZIS din cel mai misterios oraș al lumii: „Teoretic, trebuia să îl vizităm... nu se poate”
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
observatornews.ro
image
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
playtech.ro
image
Omul care a vândut Atletico Madrid cu 2 miliarde de euro, viitorul patron al Farului!? „Facem o pepinieră. Ce e pentru el 100 de milioane?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
El este Leon, nepotul lui Horia Moculescu! Tânărul trăiește în Germania și și-a construit o carieră total diferită de cea a celebrului său bunic
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani moartă pe scaunul stomatologic! Ceea ce s-a aflat acum e de-a dreptul șocant
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
România, deja calificată la barajul pentru CM 2026! O veste bună înaintea meciului cu Bosnia
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului, arată probleme grave. Se schimbă datele problemei
actualitate.net
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
click.ro
image
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”

OK! Magazine

image
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat

Click! Pentru femei

image
„Nu-i cunosc!”. Fiica lui Mariah Carey iese la atac împotriva celor 10 frați vitregi ai ei!

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor