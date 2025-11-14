Video „Invazia lupilor“. China testează roboți de luptă ca parte a exercițiilor destinate unei eventuale operațiuni amfibii asupra Taiwanului

Imagini difuzate de televiziunea de stat chineză arată unități robotizate care avansează alături de soldați ai Armatei Populare de Eliberare (PLA), simulând o debarcare pe teritoriu inamic.

Potrivit surselor oficiale, aceste sisteme – supranumite „lupi roboți” – sunt alimentate de inteligență artificială și pot fi echipate cu puști automate. Ele pot acționa autonom pe teren accidentat și sunt destinate traversării zonelor de tip „no man’s land”, considerate anterior prea periculoase pentru trupe.

Conform datelor prezentate de PLA, roboții pot fi controlați de la o distanță de până la 2 kilometri și pot avansa 200 de metri în mai puțin de 30 de secunde. Beijingul susține că sistemele au o precizie de tragere de 92% la prima lovitură.

Fiecare unitate cântărește aproximativ 70 de kilograme și poate transporta până la 20 de kilograme de echipamente, inclusiv muniție, truse medicale sau materiale logistice. Roboții pot funcționa mai mult de două ore în condiții de luptă continuă, pot opera timp de 30 de minute sub apă și pot acoperi o distanță de aproximativ 10 kilometri.

Parte dintr-o strategie militară modernizată

Roboții fac parte din efortul mai amplu al Beijingului de modernizare a doctrinei militare, orientată acum către tehnologii autonome și război cibernetic. Noile tactici urmăresc să reducă riscul pentru soldații umani, înlocuind atacurile de tip „val uman” specifice epocii maoiste cu operațiuni coordonate între drone, roboți și artilerie.

Potrivit presei chineze, fiecare echipă robotizată include un „lup” de recunoaștere, doi roboți înarmați și unul destinat transportului de muniție. În exercițiile recente, aceștia au fost sprijiniți de foc de artilerie și drone.

Rezerve din partea experților

Analiști militari occidentali avertizează însă că eficiența acestor mașini rămâne limitată. Ei susțin că roboții nu au capacități defensive solide și depind de sprijinul direct al trupelor umane, mai ales în condiții de luptă complexă.

Roboții au fost prezentați public pentru prima dată la un spectacol aerian anul trecut și, ulterior, în cadrul unei parade militare la Beijing, la care au asistat și liderii Rusiei și Coreei de Nord.

Modernizarea forțelor armate chineze

Președintele Xi Jinping a supervizat în ultimii ani o amplă modernizare a armatei chineze, menită să reducă decalajul față de Statele Unite și Rusia. Pe lângă tehnologiile autonome, China și-a extins semnificativ capacitatea navală, lansând recent cel mai mare portavion al său – Fujian, cu o greutate de 80.000 de tone.

Nava a intrat oficial în serviciul activ al Marinei Armatei Populare de Eliberare pe insula Hainan, consolidând poziția Chinei ca a doua putere navală a lumii, în competiție directă cu Statele Unite.