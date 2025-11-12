Finlanda avertizează că China alimentează „masiv” efortul de război rus în Ucraina. „India aduce o finanțare prin alte mijloace”

Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a avertizat că China alimentează „masiv” efortul de război rus. De asemenea, oficialul a adăugat că acest efort al Chinei reprezintă o provocare la adresa NATO.

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea Chinei „a mers atât de departe”, încât această țară „finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei” în Ucraina, scrie Agerpres.

„Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanțare prin alte mijloace, însă China o face deliberat”, a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din țările nordice, la Helsinki.

New Delhi contribuie la bugetul Rusiei prin achiziționarea de petrol rus. Însă, potrivit lui Hakkanen, Beijingul „furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare și organizează exerciții militare comune și alte activități de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific și regiunile europene”.

O provocare importantă pentru Alianța Atlantică, potrivit lui, dar pe care ea ar trebui să o poată depăși.

În consecință, țările nordice își întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele amenințări, susținând totodată capacitățile NATO pe Flancul Nordic, a continuat ministrul finlandez.

„Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene nordice ca o forță unificată”, a precizat Hakkanen.