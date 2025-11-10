search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Disputele SUA – China agită piețele globale. De ce se tem investitorii

Publicat:

Tensiunile dintre SUA și China influențează puternic trenul ascensiunii piețelor bursiere, recent fiind înregistrat cel mai puternic declin din aprilie până în prezent, avertizează analiștii.

Imagine sugestivă cu două containere vopsite în steagurile Chine și SUA care se ciocnesc în aer
Disputele SUA – China agită piețele globale. Foto arhivă

Lipsa unor date macro esențiale s-a făcut resimțită, nefiind furnizate în condițiile suspendării activității din sectorul public american, susțin analiștii XTB România, precizând că, astfel, o scânteie a reaprins îngrijorările despre tema principală care a condus, în aprilie, la o corecție adâncă, oprită prin instituirea unui ”armistițiu” comercial încheiat cu China.

Tensiunile comerciale revin în prim-plan

Natura acestei perioade de calm, care a permis avansul major al indicilor din SUA, a fost pusă recent la încercare. Tensiunile au escaladat puternic odată cu anunțul de vineri al președintelui SUA, care menționează taxe vamale suplimentare de 100% pentru importurile din China și renunțarea la întrevederea la nivel înalt cu președintele chinez Xi. Administrația americană a reacționat la limitările de export impuse de China produselor care conțin chiar și cantități reduse de anumite minerale critice, ridicând nivelul de alertă în sectorul logistic și industrial al unor întinse regiuni ale lumii, punctează analiza XTB.

Potrivit acesteia, deși mesajul SUA a fost diferit în weekend, lăsând poarta deschisă atât pentru negocieri de reducere a taxelor vamale cât și pentru o reluare a discuțiilor, volatilitatea foarte ridicată a definit primele sesiuni ale acestei săptămâni. După o revenire puternică luni, indicii din SUA au coborât marți din nou în deschidere, dar au urcat ulterior, inclusiv după comentariile șefului Fed care deschid ușa unei noi reduceri a dobânzii luna aceasta.

Apar sancțiuni în comerțul global

În același timp, pe lângă amenințarea unor taxe vamale majorate, fluxurile comerțului global se pregătesc de noi bariere. Sancțiuni impuse diviziei americane a Hanwha Ocean din Coreea de Sud au fost întâmpinate cu surpriză și nemulțumire în SUA. Anunțul vine după ce China a impus taxe de 400 de yuani (aproximativ 56 dolari) pe tonă pentru vasele care au legătură cu SUA care ajung în porturile sale, o replică de nivel apropiat de cel impus de SUA navelor chineze, menționează Claudiu Cazacu.

SUA spune că măsurile Chinei arată că econoia țării e slabă

Totuși, a adăugat analistul, Secretarul Trezoreriei SUA a avut cuvinte dure pentru măsurile anunțate de China: este un semn că economia lor e slabă, și vor să ia restul lumii cu ei. Luate separat, măsurile Chinei ar fi gestionabile, deși se traduc în costuri mai ridicate pentru companiile de transport, transferate cel puțin în parte către consumatori, însă în mod agregat pot aduce la o acumulare a presiunilor inflaționiste. Potrivit unui studiu al Goldman Sachs, americanii vor plăti mai mult de jumătate din costul taxelor vamale, în timp ce o cincime (22%) cade în sarcina companiilor din SUA.

Citește și: Piețele se pregătesc pentru haos după ce Trump a declanșat o prăbușire record a criptomonedelor

Pe de altă parte, sunt și vești bune, un raport al WTO (Organizația Mondială a Comerțului) arată că harta comerțului internațional este în „redesenare”, iar adaptabilitatea din sector permite o revizuire a prognozei de creștere a schimburilor de bunuri anul acesta de la 0,9% la 2,4%.

Care sunt îngrijorările investitorilor

Pentru investitori, există și alte motive de preocupare, subliniază acesta adaugând că piața muncii este în deteriorare, acesta fiind, de altfel, și motivul pentru care Fed are în vedere scăderea costurilor de creditare. De asemenea, pierderile din zona creditării private ar putea fi mult peste cele anunțate deja.

Potrivit șefului JPMorgan, mai multe companii finanțate de capital privat, în sectorul financiar ”din umbră”, nereglementat, ar putea suferi pierderi critice sau prăbușiri, precum furnizorul de piese auto First Brands sau creditorul sub-prime Tricolor, precizează consultantul de strategie în cadrul XTB România.

Raportările rezultatelor financiare ale JPMorgan și Goldman Sachs au fost peste așteptări, însă acțiunile lor s-au aflat în scădere în sesiunea de marți, un indicator al îngrijorării investitorilor pentru viitor. Participarea mai restrânsă a altor sectoare decât cel de tehnologie la avansul pieței furnizase deja semnale de avertizare.

Entuziasmul asociat cu AI a ținut bursele pe trend ascendent și a oferit o pondere în creștere a companiilor din tech în totalul capitalizării de piață, dar nivelurile ridicate de evaluare și investițiile circulare dintre companii ridică alte semne de întrebare.

Aurul a atins aproape zilnic noi niveluri record

În același timp aurul a atins aproape zilnic noi vârfuri record, semnalând o triplă preocupare pentru dolar, inflație și relațiile internaționale. Într-un semnal al unor noi tensiuni cu China, președintele Trump avertizează că dacă importurile de soia dinspre SUA nu vor fi reluate, ar putea opri achizițiile de ulei de gătit și alte categorii de bunuri.

Conduse de apetitul încă ridicat pentru risc, inerția trendului, așteptările pentru dobânzi mai reduse și de euforia din zona de AI, piețele par să păstreze pe termen scurt gândirea de tip ”achiziție după corecție” (buy the dip). Totuși, acumularea de argumente pentru prudență și, în special, riscul unei runde noi de taxare a comerțului dintre China și SUA par setate pentru a aduce mai multă volatilitate, în special în debutul lunii noiembrie, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

