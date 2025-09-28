Noi documente arată cum s-ar desfășura o invazie chineză a Taiwanului. Rolul jucat de Rusia

„Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”, au concluzionat analiștii de la Royal United Services Institute (RUSI) după ce au analizat documente obținute de grupuri de hackeri activiști „Black Moon” privind contracte între Moscova și Beijing.

Potrivit documentelor dezvăluite și examinate de Washington Post și de Le Figaro, Rusia ar fi acceptat în 2023 să furnizeze Armatei Populare de Eliberare un set complet de arme şi instrumente pentru echiparea unui batalion aeropurtat, precum şi instruire şi personal tehnic.

Proiectul, denumit „Sword 208”, trece în revistă „dezvoltarea unui sistem de automatizare a comenzii trupelor aeropurtate”, care ar fi capabil „să asigure implementarea diferitelor tipuri de comunicaţii în scopul de a transmite în mod fiabil informaţii şi a garanta difuzarea ordinelor şi semnalelor de comandă de la nivelurile superioare către nivelurile inferioare”. În plus, acesta ar permite „creşterea eficienţei formaţiunilor aeropurtate de 2 până la 2,5 ori”.

De asemenea, dată fiind experiența mai mare a Rusiei în ceea ce priveşte trupele aeropurtate, Moscova ar urma să formeze un batalion de paraşutişti chinezi. „Şoferii de vehicule blindate vor fi instruiţi la baza Kurganmashzavod, iar echipajele vehiculelor de comandă şi observare KMN şi ale tunurilor antitanc Sprut vor fi instruite la Penza, la centrala nucleară JSC Rubin”, arată institutul britanic. „În China va fi creat un centru de întreţinere tehnică şi reparaţii a echipamentelor ruseşti, căruia îi va fi transferată toată documentaţia tehnică necesară”, se mai arată în raport.

Potrivit analiștilor de la RUSI, „o operaţiune amfibie la scară largă” pentru capturarea Taiwanului „este foarte riscantă, locurile propice pentru debarcarea trupelor şi a echipamentului fiind limitate de pantă şi de capacitatea de încărcare a plajelor”. De aceea, Beijingul ar conta pe Rusia, care a căpătat experienţă în urma invaziei Ucrainei, pentru a „identifica posibilităţile de debarcare a trupelor”.

Astfel, „capacitatea de a lansa vehicule blindate pe terenuri de golf sau alte zone deschise din apropierea porturilor şi aerodromurilor din Taiwan ar permite trupelor de asalt aerian să-şi sporească în mod considerabil puterea de luptă şi să ameninţe cu capturarea acestor instalaţii pentru a deschide calea debarcării forţelor următoare”, scriu analiștii.

Ce ar însemna o invazie a Taiwanului

Planificatorii chinezi consideră unitățile mici și bine echipate, livrate cu elicopterul sau cu avionul, „absolut esențiale” în planurile lor de a trimite mii de soldați în Taiwan în primele ore ale unui potențial conflict, a declarat Lyle Goldstein, expert în armatele chineză și rusă de la Universitatea Brown.

O eventuală încercare de invadare a Taiwanului „ar duce probabil la lupte în întreaga Mare a Chinei de Sud, ceea ce ar obliga armata chineză să-şi proiecteze puterea de luptă”.

„În fazele iniţiale ale războiului, manevrele aeriene ar putea permite APL să deplaseze forţe aeropurtate (...) către terenuri critice dincolo de Taiwan, securizând aerodromuri sau alte infrastructuri care ar putea sprijini operaţiunile americane de contracarare a debarcărilor amfibii ale APL în Taiwan”, se arată în raport.

„Lipsa capacității Chinei de a transporta trupe în număr mare și de a oferi sprijin logistic este o slăbiciune, dar dacă Rusia oferă sprijin tehnic, va reprezenta o provocare mare pentru Taiwan în ceea ce privește prevenirea unei invazii aeriene”, a declarat Su Ziyun, directorul Institutului pentru Studii de Apărare și Securitate Națională, un think tank taiwanez.

Contracte pentru vehicule amfibii, tunuri antitanc și transportoare blindate

Acordurile încheiate între cele două părţi prevăd vânzarea către armata chineză a 37 de BMD-4M, vehicule de asalt amfibii uşoare echipate cu un tun de 100 mm şi un tun automat de 30 mm; 11 tunuri antitanc autopropulsate Sprut-SDM1 cu un tun de 125 mm; 11 transportoare blindate de trupe BTR-MDM „Rakushka”;, precum și vehicule de comandă şi observare, alături de sisteme de parașutare pentru încărcături grele.. Acordurile în valoare de 584 de dolari ar prevedea, de asemenea, ca toate vehiculele blindate să fie echipate cu module de comandă în limba chineză.

„Rusia transferă tehnologii care vor permite Chinei să extindă producția de arme și echipamente militare similare prin localizare și modernizare”, potrivit raportului RUSI, citat de Washington Post.

„Cooperarea militară dintre China și Rusia depășește cu mult ceea ce a fost recunoscut public”, a declarat un oficial taiwanez din domeniul securității, într-un comentariu privind acordurile dintre Rusia și China.

Armatele celor două țări au organizat 14 exerciții comune în 2024, aproape dublu față de numărul de exerciții efectuate cu un deceniu în urmă. Săptămâna trecută, reprezentanți militari chinezi au participat la exercițiile militare Zapad-2025 ale Rusiei și Belarusului, unde Rusia a demonstrat lansările de echipamente grele de la mare altitudine pe care China, conform acordurilor, încearcă să le reproducă, notează WP.

Documente anterioare, dezvăluite în august de publicația independentă de investigații The Insider, au arătat o cooperare ruso-chineză pentru crearea unui sistem de comandă automat pentru trupele aeropurtate chineze - pentru a coordona operațiunile, a planifica misiunile, a desemna țintele și a asigura o transmitere securizată a datelor.

Un oficial taiwanez a declarat sub condiția anonimatului că țara sa monitorizează furnizarea de sisteme de comandă și control aerian, iar forțele armate ale Taipeiului sunt „pregătite să răspundă eficient”.

Confruntat cu intensificarea agresiunii chineze, Taiwanul și-a mărit cheltuielile militare și s-a concentrat pe pregătire militară pentru a respinge o potențială invazie. Exercițiile anuale din acest an au implicat combaterea unui atac aerian chinez asupra principalului aeroport, Taoyuan - o locație pe care comentatorii militari chinezi au semnalat-o ca fiind esențială pentru străpungerea apărării taiwaneze.

China ar putea fi pregătită pentru o invazie a insulei în 2027.