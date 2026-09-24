Președintele american Donald Trump l-a primit joi, 24 septembrie, la Casa Albă pe liderul chinez Xi Jinping, în cadrul unei vizite de stat de trei zile marcate de ceremonii fastuoase, parade militare și survoluri ale avioanelor de luptă.

Înaintea dineului de gală, Xi a fost întâmpinat cu onoruri militare, în contextul unei întâlniri în care cei doi lideri urmează să discute despre inteligența artificială, securitate și relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, relatează AFP, citată de News.ro.

Trump a elogiat relația personală cu omologul său, salutând „marea prietenie” cu Xi și s-a felicitat pentru că a realizat „progrese uriaşe" în problemele bilaterale SUA-China.

Liderul american a precizat că discuțiile vor viza „subiecte fierbinți privind securitatea, tehnologia și super inteligența”, termen pe care îl folosește în ultimele zile pentru a desemna AI.

La rândul său, Xi Jinping a transmis un mesaj cu puternică încărcătură diplomatică, afirmând că Beijingul și Washingtonul împărtășesc „o responsabilitate istorică” față de progresul uman.

Președintele chinez a pledat pentru o comunicare consolidată între cele două puteri:

„China și Statele Unite trebuie să-și consolideze comunicarea”, a spus liderul de la Beijing.

Xi a subliniat necesitatea evitării confruntărilor:

„China și Statele Unite trebuie să respecte linia de conduită și să evite orice conflict și orice confruntare între ele”, adăugând că „cele două armate ale noastre trebuie să întrețină un dialog regulat și să îmbunătățească mecanismele de comunicare și de prevenire a crizelor”.

Xi: SUA și China trebuie să evite „capcana lui Tucidide”

Liderul chinez a declarat, că Statele Unite și China pot depăși „capcana lui Tucidide”, într-un moment în care rivalitatea dintre cele două puteri se manifestă intens în domenii precum comerțul, inteligența artificială și securitatea, relatează și The Guardian.

Xi la Casa Albă: covor roșu, miliardari la cină și avantajul Beijingului

Conceptul „capcana lui Tucidide” descrie riscul apariției unui conflict atunci când ascensiunea unei noi puteri amenință poziția dominantă a unei puteri consacrate. Termenul provine din relatarea istoricului grec Tucidide despre războiul dintre Atena și Sparta.

Xi mai invocase această idee în luna mai, la Beijing, când îl întrebase pe Trump cum intenționează să evite o asemenea situație în relația bilaterală, potrivit Mediafax.

„Cele două țări ale noastre se pot înțelege mai bine, pot căuta puncte comune, lăsând deoparte diferențele, și pot construi încrederea reciprocă”, a declarat Xi.

„Ar trebui să coexistăm în pace”

Xi Jinping a adăugat:

„Ar trebui să coexistăm în pace. China și Statele Unite, ca două țări importante, au de câștigat din cooperare și ambele vor pierde din confruntare. Armatele noastre ar trebui să mențină un dialog regulat și să îmbunătățească mecanismele de comunicare în situații de criză și de prevenire a acestora”, a spus Xi Jinping.

Xi Jinping, primit la Casa Albă Foto: captură YouTube Diario AS

Doi panda se vor muta în noua lor casă, la Grădina Zoologică din Atlanta

Într-un gest simbolic de diplomație culturală, Xi Jinping a anunțat că doi panda uriași vor ajunge în curând în Statele Unite.

„Panda uriaș a fost mereu un simbol de prietenie între China și Statele Unite”, a declarat el.

„În câteva zile, doi panda, Ping Ping și Fu Shuang, se vor muta în noua lor casă, la Grădina Zoologică din Atlanta, și vor face cunoștință cu publicul american”, a precizat liderul chinez.

Transferul fusese anunțat oficial în aprilie, însă fără o dată exactă.