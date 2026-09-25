Ce cadou a primit Trump de la Xi Jinping: președintele chinez îi trimite doi „emisari ai prieteniei”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat joi, în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump și cu mai mulți oficiali de la Casa Albă, că doi urși panda gigant vor fi trimiși la Grădina Zoologică din Atlanta. Liderul chinez a descris animalele drept „emisari ai prieteniei” dintre China și Statele Unite.

Vizita oficială a lui Xi Jinping la Washington se va încheia vineri. Foto: X/@WhiteHouse

Este vorba despre Ping Ping, un mascul, și Fu Shuang, o femelă, care provin de la Baza de Cercetare pentru Creșterea Urșilor Panda Gigant din Chengdu. Cei doi urmează să ajungă în Statele Unite în baza unui nou acord de cercetare și conservare încheiat între Grădina Zoologică din Atlanta și Asociația Chineză pentru Conservarea Faunei Sălbatice, notează CBS News.

Xi Jinping a spus că Ping Ping și Fu Shuang „vor veni în noua lor casă la Grădina Zoologică din Atlanta și se vor întâlni cu poporul american” în „câteva zile”. Președintele chinez a calificat anunțul drept „o veste bună” și a prezentat programul de împrumut al urșilor panda drept un exemplu al prieteniei dintre chinezi și americani.

Reprezentanții grădinii zoologice au salutat anunțul. Președintele instituției, Raymond B. King, declara în luna aprilie că echipa abia așteaptă să îi întâlnească pe cei doi panda și să readucă în Atlanta „minunea și bucuria” acestor animale.

Data exactă la care Ping Ping și Fu Shuang vor ajunge în Atlanta nu a fost însă anunțată. Reprezentanții grădinii zoologice au precizat că, deocamdată, nu vor face publică această informație. În schimb, instituția pregătește facilitățile pentru sosirea animalelor, inclusiv prin lucrări de modernizare realizate cu sprijinul tehnic al experților chinezi.

Noul acord continuă o colaborare începută în urmă cu mai mulți ani între Zoo Atlanta și China. În cadrul acordului anterior, care s-a încheiat în 2024, urșii panda Lun Lun și Yang Yang au avut șapte pui. Cei doi adulți și cei mai mici doi pui ai lor au fost transferați în China în octombrie 2024, unde se află și ceilalți urmași ai perechii.

Urșii panda gigant au devenit un simbol al relațiilor dintre China și Statele Unite încă din 1972, când Beijingul a oferit o pereche Grădinii Zoologice Naționale din Washington. De atunci, programul de cooperare privind urșii panda a devenit unul dintre instrumentele de „diplomație soft” folosite de China în relațiile internaționale.

În prezent, doi panda se află în alte două grădini zoologice din Statele Unite: Grădina Zoologică Națională din Washington și Grădina Zoologică din San Diego, ambele primind animale din China în 2024.

Cu ce s-au delectat Donald Trump și Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au participat joi seară la Washington, la o cină de stat la Casa Albă, organizată în onoarea președintelui chinez și a soției sale, Peng Liyuan. Meniul a combinat ingrediente americane cu influențe din bucătăria chineză.

Cina a început cu Schramsberg „Blanc de Noir”, același vin spumant american asociat cu celebrul „Toast to Peace” oferit de președintele Richard Nixon premierului chinez Zhou Enlai la Beijing, în 1972. Casa Albă a precizat că băutura continuă să fie servită la evenimentele prezidențiale americane. Mai multe detalii AICI.