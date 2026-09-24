Liderul chinez Xi Jinping și-a dorit ca viitoarea sa deplasare în SUA să fie încadrată drept „vizită de stat", cel mai înalt nivel al ceremonialului diplomatic. Statutul presupune gărzi de onoare, salve de tun și o ceremonie oficială de primire pe peluza de sud a Casei Albe.

Xi Jinping, întâmpinat pe aeroport de Donald Trump Foto: XDonk Media ♻️™ @donkoclock

Xi a obținut ce a cerut, dar înțelegerea a necesitat săptămâni de negocieri. Cele două tabere s-au contrat asupra denumirii vizitei înainte ca Washingtonul să accepte solicitările Beijingului, au declarat persoane implicate în pregătiri. Este prima vizită de stat a liderului chinez în SUA în mai bine de un deceniu.

Această dispută discretă pe marginea unei etichete spune mai multe despre miza summitului decât orice anunț așteptat săptămâna aceasta la Washington, scrie Wall Street Journal.

Tratament identic cu cel din Beijing

Președintele american Donald Trump oferă același tratament cu covor roșu pe care Xi i l-a rezervat la Beijing, în mai. Mai presus de orice, spune un oficial de rang înalt al Casei Albe, Trump vrea să-l impresioneze pe omologul său chinez și să mențină relația stabilă înainte de alegerile intermediare din noiembrie.

Xi a insistat ca primirea sa să o egaleze pe cea oferită lui Trump la Beijing, inclusiv ca durată, două zile, și ca banchet oficial. Consilieri de politică ai Beijingului spun că liderul chinez vrea astfel să proiecteze imaginea unui conducător primit ca egal de președintele celei mai puternice țări din lume, într-un moment în care controlul său asupra puterii rămâne ferm, dar presiunile din jurul său cresc.

Niciunul dintre cei doi lideri nu este pregătit să cedeze prea mult în disputele care definesc relația dintre ei: cursa pentru dominația tehnologiilor avansate, în special a inteligenței artificiale, și competiția tot mai amplă pentru influență geopolitică, au declarat oficiali de ambele părți.

Faptul că ambele tabere se concentrează atât de mult pe spectacol este el însuși o schimbare. Zeci de ani, oficialii americani au insistat pentru rezultate concrete, în timp ce liderii chinezi puneau preț pe protocol, imagine și respect. De data aceasta, atât Xi, cât și Trump vor ca întâlnirea să arate bine, o convergență neobișnuită pentru două guverne care nu fac aproape nicio concesie una alteia.

„Pare că ambele părți acordă prioritate imaginii, chiar înaintea substanței", a spus Daniel Kritenbrink, fost înalt oficial al Departamentului de Stat pentru Asia de Est, în prezent la firma de consultanță Asia Group.

Mize interne pentru Xi

Un oficial de rang înalt al Casei Albe spune că SUA speră să reafirme angajamentul asumat de ambele părți la începutul anului, când Xi l-a găzduit pe Trump la Beijing, în special în privința armistițiului tarifar care a împiedicat reaprinderea războiului comercial.

Pentru Xi, mizele sunt cel puțin la fel de mult interne, cât diplomatice. El se confruntă cu provocări în creștere acasă: o economie care bâjbâie, o epurare de amploare în vârful armatei și o remaniere a conducerii, așteptată la congresul partidului de anul viitor. Chiar și sănătatea lui Xi a devenit subiect de speculații, după ce liderul a lipsit pe neașteptate de la o cină de gală în timpul unei deplasări recente în India. Un summit care îl arată pe liderul chinez impunând respect în străinătate va fi bine primit în țară, a spus Kritenbrink.

Rezultate concrete, modeste

Orice conținut concret aflat pe masă este calibrat să fie modest. La o întâlnire pregătitoare, duminică, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, s-au întâlnit cu omologul lor chinez, vicepremierul He Lifeng. Bessent a descris discuțiile pe teme de comerț și inteligență artificială drept „foarte reușite".

Greer a spus că „Consiliul Comercial" SUA-China, anunțat după summitul Trump-Xi de la Beijing, este acum operațional. Echipele din ambele țări lucrează pentru a facilita comerțul cu bunuri cu miză redusă și nesensibile: produse de larg consum și cu tehnologie simplă din China, în contrabalans cu energie, produse agricole și, potențial, dispozitive medicale americane. Ambele guverne au indicat agricultura drept domeniu promițător de creștere.

Întrebările mai dificile nu vor fi însă abordate. Greer a spus că restricțiile americane la exportul de semiconductori, cea mai puternică pârghie a Washingtonului, nici măcar nu s-au aflat pe agendă.

Inteligența artificială, un obstacol

Discuțiile despre inteligența artificială, una dintre cele mai acute surse de fricțiune, arată cât de greu a devenit chiar și o cooperare modestă. La Beijing, cei doi lideri s-au angajat la o formă de dialog pe tema IA, dar de atunci s-a întâmplat puțin. Bessent și He au discutat despre necesitatea unei noi întâlniri pe această temă.

Construirea unui canal durabil se lovește însă de un obstacol de bază: Washingtonul și Beijingul nu înțeleg același lucru prin „siguranța AI". Pentru SUA, pericolul ține de securitatea națională; pentru Beijing, termenul este inseparabil de controlul Partidului Comunist asupra informației, datelor și libertății de exprimare.

Cea mai concretă idee propusă de Bessent omologului chinez a fost un sistem de notificare, practic o linie directă pentru AI, prin care cele două părți să se alerteze reciproc atunci când un incident atinge nivelul securității naționale. „Trecerea de la opacitate la mai multă transparență între puterile nr. 1 și nr. 2 în IA din lume este foarte importantă", a spus Bessent.

Iran și Taiwan

Subiectele care contează cel mai mult pentru fiecare lider sunt și cele la care celălalt este cel mai puțin dispus să cedeze. Trump vrea ca China, unul dintre cele mai importante cordoane economice ale Iranului, să facă presiuni asupra Teheranului, în condițiile în care confruntarea SUA cu Iranul intră în a șaptea lună. Xi este așteptat să încerce în continuare să-l convingă pe Trump să exprime o opoziție mai clară față de independența Taiwanului și să ceară Washingtonului să amâne un pachet de arme pentru insula cu guvernare autonomă, rămas blocat de mult timp, pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său.

Miercuri, un grup de senatori republicani, între care Mitch McConnell din Kentucky, au trimis o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio și secretarului apărării Pete Hegseth, cerând explicații pentru care administrația a reținut ajutorul pentru Taiwan. „Este greu de imaginat cum ar putea Statele Unite să-și proiecteze credibil influența de descurajare în Indo-Pacific, dacă prețul menținerii aparențelor diplomatice este refuzul capacităților-cheie de descurajare pentru partenerii noștri", au scris ei.

Xi Jinping: SUA și China „trebuie să fie parteneri, nu rivali"

Xi Jinping a declarat, la sosirea în Statele Unite, că SUA și China „trebuie să fie parteneri, nu rivali", potrivit agenției Associated Press, care citează o declarație a liderului chinez și comentarii ale președintelui american Donald Trump.

„Marea renaștere a națiunii chineze și readucerea măreției Americii pot merge mână în mână, iar cele două țări se pot ajuta reciproc să reușească, aducând astfel beneficii întregii lumi", a spus Xi.

În aceeași declarație, liderul de la Beijing a afirmat că cele două părți ar trebui să se întâlnească la jumătatea drumului și să lucreze împreună la construirea unor relații stabile, „în care cooperarea este fundamentul, competiția este ținută în limite adecvate, divergențele sunt gestionate, iar pacea este o realitate".

Trump, care a ieșit în întâmpinarea avionului lui Xi, a spus jurnaliștilor, după ce s-a întors la Casa Albă: „Cred că apreciază acest lucru. Sunt oameni extraordinari."

Doar atmosferă sau mai mult?

Întrebarea care planează asupra vizitei este dacă pașii mai mărunți, între care consiliul comercial și promisiunea de a continua discuțiile despre AI, înseamnă mai mult decât atmosferă. „A vorbi despre AI, comerț și tehnologie este util, dar discuția nu este nici strategie, nici rezultat", a spus Myron Brilliant, fost înalt oficial al Camerei de Comerț a SUA. „Așezarea relației pe o bază mai solidă cere garanții mai clare de securitate națională, o gestionare mai bună a riscurilor și un cadru mai stabil pentru competiție."

Nimic din toate acestea nu este ceea ce summitul, coregrafiat atât de atent, este construit să producă. Fastul este mai degrabă un pariu decât o garanție, mai ales pentru Xi, care își pune în joc poziția de acasă pe o desfășurare fără cusur alături de cel mai imprevizibil interlocutor din încăpere. Iar există mereu șansa, spun analiștii politici de la Washington, ca Trump, care și-a construit politica față de China pe relația personală, să se trezească într-o dimineață și să decidă că a fost prea blând, subliniază WSJ.