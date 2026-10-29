 Cum au construit triadele chineze o rețea globală alături de cartelurile mexicane și mafia italiană pentru a controla traficul de droguri | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cum au construit triadele chineze o rețea globală alături de cartelurile mexicane și mafia italiană pentru a controla traficul de droguri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În ultimele cinci decenii, organizațiile criminale chineze și-au extins influența la nivel mondial, folosind comunitățile din cartierele chinezești pentru a-și consolida prezența. În loc să intre în conflict direct cu alte grupări mafiote, triadele au dezvoltat parteneriate internaționale, bazate pe traficul de droguri și pe servicii sofisticate de spălare a banilor.

Chinatown este ca o țară în interiorul unei alte țări
Chinatown din New York Foto: Pexels

Triadele chineze se numără printre cele mai violente organizații criminale din lume. În ultimele cinci decenii, cartierele chinezești din marile orașe occidentale au oferit acestor grupări o bază de unde și-au putut extinde treptat influența la nivel internațional.

Cu toate acestea, organizațiile criminale chineze au evitat adesea confruntările directe cu alte grupări puternice, precum cartelurile mexicane și mafia italiană, inclusiv temuta organizație „Ndrangheta”.

În schimb, triadele au folosit controlul asupra exporturilor de opiu din așa-numitul „Triunghi de Aur”, în Asia de Sud-Est, pentru a construi relații cu aceste organizații și pentru a-și consolida poziția în comerțul internațional cu droguri, scrie The Sun.

Un alt element esențial al rețelei lor este un sistem complex de transferuri financiare clandestine, cunoscut sub numele de „Chinese Flying Money”. Acesta permite transferul unor sume mari de bani fără ca numerarul să fie transportat fizic peste granițele internaționale.

Prin intermediul acestui mecanism, membrii triadelor au ajuns să ofere servicii financiare organizațiilor criminale din întreaga lume, devenind intermediari de încredere pentru spălarea banilor proveniți din traficul de droguri.

O nouă producție documentară, Mafia: Behind the Bloodshed, prezintă mărturiile unor foști membri ai bandelor și descrie modul în care aceste organizații au instaurat un climat de teamă în cartierele chinezești din anii 1970, înainte de a deveni actori importanți ai criminalității organizate la nivel mondial.

Viața sub controlul bandelor în cartierele chinezești din New York

Pentru mulți dintre cei care au crescut în cartierele chinezești din Statele Unite în anii 1970 și 1980, violența făcea parte din viața de zi cu zi.

Mike Moy, fost membru al unei bande care a crescut în cartierul chinezesc din New York, își amintește că împușcăturile și luptele pentru teritoriu erau frecvente.

„Copilăria în Chinatown era destul de înfricoșătoare, pentru că aveau loc multe împușcături. Bandele se luptau pentru teritoriu”, a povestit el.

„Chinatown este ca o țară în interiorul unei alte țări. Poți să crești în Chinatown fără să fie nevoie să vorbești vreodată engleza.”

Jurăminte de sânge și o ierarhie violentă

Bandele stradale, precum Ghost Shadows și Flying Dragons din New York, se aflau la baza unei structuri criminale strict ierarhizate.

Rolul lor era să asigure forța de intimidare și să controleze anumite teritorii din cartierele chinezești.

Moy își amintește ceremonia violentă prin care a fost primit în bandă, un ritual cunoscut sub numele de „jurământul de sânge”.

„Liderul bandei mi-a spus să vin la apartamentul lui. Nu știam despre ce era vorba. Mi-a spus că intenționa să ne inițieze și să organizeze ceremonia.

M-am simțit extraordinar. Aveam impresia că avea suficientă încredere în mine pentru a mă primi în grup.”

Potrivit relatării sale, după rostirea jurământului, membrii își înțepau degetul mijlociu sau arătătorul cu un cuțit și lăsau o picătură de sânge într-un bol cu vin. Fiecare participant repeta gestul, după care toți beau din bol.

Tongurile: organizații comunitare cu o față ascunsă

Deasupra bandelor stradale se aflau tongurile, organizații comunitare care ocupau un nivel superior în ierarhia informală a cartierelor chinezești.

Aceste asociații administrau o parte din viața socială și economică a comunităților de imigranți. Unele dintre activitățile lor erau legale, însă, potrivit mărturiilor prezentate în documentar, anumite grupări erau implicate și în activități clandestine.

În spatele aparenței de organizații comunitare, unele tonguri ar fi coordonat rețele ilegale de jocuri de noroc, ar fi extorcat comercianți și ar fi facilitat importul de heroină și alte droguri.

Campania anticorupție din China. Ce se află în spatele noii ofensive a lui Xi Jinping?

Triadele și alianțele cu marile organizații criminale

În vârful acestei structuri se aflau triadele, organizații criminale puternice, multe dintre ele având legături cu Hong Kongul, dar cu rețele extinse în numeroase țări.

În loc să intre în confruntări directe cu cartelurile mexicane sau cu organizațiile mafiote italiene, precum 'Ndrangheta, triadele au dezvoltat relații de cooperare. Acestea furnizau droguri și servicii financiare menite să faciliteze spălarea veniturilor obținute ilegal.

În China, rețelele criminale ar controla sau ar utiliza fabrici care produc substanțe chimice folosite la fabricarea unor droguri sintetice, inclusiv fentanil și metamfetamină. Aceste substanțe ar fi vândute în cantități mari cartelurilor.

Triadele au avut, de asemenea, un rol important în exporturile de heroină provenită din așa-numitul Triunghi de Aur, o regiune din Asia de Sud-Est asociată de mult timp cu producția și traficul de opiu.

Zona, situată în jurul granițelor dintre Myanmar, Laos și Thailanda, a reprezentat timp de decenii unul dintre principalele centre mondiale ale comerțului cu opiu și heroină.

Transporturile de droguri erau expediate în containere din Hong Kong, unele încărcături având o valoare de sute de milioane de dolari.

Însă influența triadelor nu se limita la transportul drogurilor. Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestora era capacitatea de a transfera și ascunde sume uriașe de bani.

„Banii zburători chinezești”: sistemul care face dificilă urmărirea banilor

Sistemul cunoscut sub numele de „Chinese Flying Money” permite transferarea valorii între diferite țări fără ca numerarul să fie transportat fizic peste granițe.

Jurnalistul Sebastian Rotella explică modul în care rețelele criminale chineze au ajuns să ofere servicii de spălare a banilor cartelurilor din America Latină.

„Criminalitatea organizată chineză din Statele Unite a preluat activitatea de spălare a banilor pentru cartelurile latino-americane”, afirmă el.

Rotella oferă exemplul unui cartel care obține un milion de dolari în numerar din vânzarea drogurilor pe străzile din Chicago.

Curierii chinezi care operează în Statele Unite iau legătura cu distribuitorii mexicani care dețin banii.

Aceștia trimit apoi o fotografie complicilor din Mexic, care au propriile rezerve de numerar. În decurs de 24 de ore, potrivit explicației jurnalistului, suma este pusă la dispoziția beneficiarilor mexicani, după reținerea unui comision.

China și Arctica - cum vede Beijing-ul ruptura tot mai profundă dintre SUA și aliații europeni pe chestiunea Arcticii. China la zi

Banii rămași în Chicago sunt apoi vânduți, contra unui comision mai mare, unor reprezentanți ai elitei chineze din Statele Unite.

Plata se face prin transferuri între conturi bancare din China: un cont controlat de cumpărător și unul asociat rețelei chineze.

Astfel, tranzacțiile au loc în mai multe țări, dar numerarul nu traversează efectiv frontierele.

Acest mecanism complică identificarea provenienței banilor și urmărirea fluxurilor financiare de către autorități.

Potrivit lui Rotella, serviciile chineze de spălare a banilor și sistemele bancare clandestine sunt utilizate de numeroase organizații criminale importante din Europa, inclusiv de 'Ndrangheta.

O rețea globală bazată pe droguri și servicii financiare

Povestea triadelor ilustrează modul în care criminalitatea organizată a evoluat de la bande locale, care controlau anumite străzi și cartiere, la rețele internaționale capabile să colaboreze cu organizații criminale de pe continente diferite.

Violența și intimidarea au rămas instrumente importante pentru controlul comunităților și al teritoriilor. Însă parteneriatele internaționale, accesul la lanțurile de aprovizionare cu droguri și mecanismele de transfer financiar au permis acestor grupări să-și extindă influența mult dincolo de cartierele în care au apărut.

În acest sistem, colaborarea poate fi mai profitabilă decât confruntarea directă. Cartelurile asigură distribuția drogurilor, în timp ce rețelele financiare clandestine facilitează transferul și ascunderea veniturilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
gandul.ro
image
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
mediafax.ro
image
Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism: „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Exclusiv
fanatik.ro
image
România, condamnată pentru a 28-a oară la CEDO din cauza anchetei eșuate în Dosarul Revoluției. 20 de români primesc acum daune totale de 530.000 de euro
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Un întreg sat, împreună cu 15 case, scos la vânzare în Germania. Se vinde cu 390.000 de euro
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt judecătorii de la Curtea de Apel care au decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv
observatornews.ro
image
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului”
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
VIDEO Bătaie ca-n galele MMA în Parlament. S-au împărţit pumni şi picioare până aleşii au plecat cu ambulanţa
romaniatv.net
image
Dracula Land avansează serios! Masterplan finalizat, parteneriate strategice în negociere, pregătirea pentru construcție este în desfășurare
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
click.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară