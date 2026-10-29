Cum au construit triadele chineze o rețea globală alături de cartelurile mexicane și mafia italiană pentru a controla traficul de droguri

În ultimele cinci decenii, organizațiile criminale chineze și-au extins influența la nivel mondial, folosind comunitățile din cartierele chinezești pentru a-și consolida prezența. În loc să intre în conflict direct cu alte grupări mafiote, triadele au dezvoltat parteneriate internaționale, bazate pe traficul de droguri și pe servicii sofisticate de spălare a banilor.

Chinatown din New York Foto: Pexels

Triadele chineze se numără printre cele mai violente organizații criminale din lume. În ultimele cinci decenii, cartierele chinezești din marile orașe occidentale au oferit acestor grupări o bază de unde și-au putut extinde treptat influența la nivel internațional.

Cu toate acestea, organizațiile criminale chineze au evitat adesea confruntările directe cu alte grupări puternice, precum cartelurile mexicane și mafia italiană, inclusiv temuta organizație „Ndrangheta”.

În schimb, triadele au folosit controlul asupra exporturilor de opiu din așa-numitul „Triunghi de Aur”, în Asia de Sud-Est, pentru a construi relații cu aceste organizații și pentru a-și consolida poziția în comerțul internațional cu droguri, scrie The Sun.

Un alt element esențial al rețelei lor este un sistem complex de transferuri financiare clandestine, cunoscut sub numele de „Chinese Flying Money”. Acesta permite transferul unor sume mari de bani fără ca numerarul să fie transportat fizic peste granițele internaționale.

Prin intermediul acestui mecanism, membrii triadelor au ajuns să ofere servicii financiare organizațiilor criminale din întreaga lume, devenind intermediari de încredere pentru spălarea banilor proveniți din traficul de droguri.

O nouă producție documentară, Mafia: Behind the Bloodshed, prezintă mărturiile unor foști membri ai bandelor și descrie modul în care aceste organizații au instaurat un climat de teamă în cartierele chinezești din anii 1970, înainte de a deveni actori importanți ai criminalității organizate la nivel mondial.

Viața sub controlul bandelor în cartierele chinezești din New York

Pentru mulți dintre cei care au crescut în cartierele chinezești din Statele Unite în anii 1970 și 1980, violența făcea parte din viața de zi cu zi.

Mike Moy, fost membru al unei bande care a crescut în cartierul chinezesc din New York, își amintește că împușcăturile și luptele pentru teritoriu erau frecvente.

„Copilăria în Chinatown era destul de înfricoșătoare, pentru că aveau loc multe împușcături. Bandele se luptau pentru teritoriu”, a povestit el.

„Chinatown este ca o țară în interiorul unei alte țări. Poți să crești în Chinatown fără să fie nevoie să vorbești vreodată engleza.”

Jurăminte de sânge și o ierarhie violentă

Bandele stradale, precum Ghost Shadows și Flying Dragons din New York, se aflau la baza unei structuri criminale strict ierarhizate.

Rolul lor era să asigure forța de intimidare și să controleze anumite teritorii din cartierele chinezești.

Moy își amintește ceremonia violentă prin care a fost primit în bandă, un ritual cunoscut sub numele de „jurământul de sânge”.

„Liderul bandei mi-a spus să vin la apartamentul lui. Nu știam despre ce era vorba. Mi-a spus că intenționa să ne inițieze și să organizeze ceremonia.

M-am simțit extraordinar. Aveam impresia că avea suficientă încredere în mine pentru a mă primi în grup.”

Potrivit relatării sale, după rostirea jurământului, membrii își înțepau degetul mijlociu sau arătătorul cu un cuțit și lăsau o picătură de sânge într-un bol cu vin. Fiecare participant repeta gestul, după care toți beau din bol.

Tongurile: organizații comunitare cu o față ascunsă

Deasupra bandelor stradale se aflau tongurile, organizații comunitare care ocupau un nivel superior în ierarhia informală a cartierelor chinezești.

Aceste asociații administrau o parte din viața socială și economică a comunităților de imigranți. Unele dintre activitățile lor erau legale, însă, potrivit mărturiilor prezentate în documentar, anumite grupări erau implicate și în activități clandestine.

În spatele aparenței de organizații comunitare, unele tonguri ar fi coordonat rețele ilegale de jocuri de noroc, ar fi extorcat comercianți și ar fi facilitat importul de heroină și alte droguri.

Campania anticorupție din China. Ce se află în spatele noii ofensive a lui Xi Jinping?

Triadele și alianțele cu marile organizații criminale

În vârful acestei structuri se aflau triadele, organizații criminale puternice, multe dintre ele având legături cu Hong Kongul, dar cu rețele extinse în numeroase țări.

În loc să intre în confruntări directe cu cartelurile mexicane sau cu organizațiile mafiote italiene, precum 'Ndrangheta, triadele au dezvoltat relații de cooperare. Acestea furnizau droguri și servicii financiare menite să faciliteze spălarea veniturilor obținute ilegal.

În China, rețelele criminale ar controla sau ar utiliza fabrici care produc substanțe chimice folosite la fabricarea unor droguri sintetice, inclusiv fentanil și metamfetamină. Aceste substanțe ar fi vândute în cantități mari cartelurilor.

Triadele au avut, de asemenea, un rol important în exporturile de heroină provenită din așa-numitul Triunghi de Aur, o regiune din Asia de Sud-Est asociată de mult timp cu producția și traficul de opiu.

Zona, situată în jurul granițelor dintre Myanmar, Laos și Thailanda, a reprezentat timp de decenii unul dintre principalele centre mondiale ale comerțului cu opiu și heroină.

Transporturile de droguri erau expediate în containere din Hong Kong, unele încărcături având o valoare de sute de milioane de dolari.

Însă influența triadelor nu se limita la transportul drogurilor. Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestora era capacitatea de a transfera și ascunde sume uriașe de bani.

„Banii zburători chinezești”: sistemul care face dificilă urmărirea banilor

Sistemul cunoscut sub numele de „Chinese Flying Money” permite transferarea valorii între diferite țări fără ca numerarul să fie transportat fizic peste granițe.

Jurnalistul Sebastian Rotella explică modul în care rețelele criminale chineze au ajuns să ofere servicii de spălare a banilor cartelurilor din America Latină.

„Criminalitatea organizată chineză din Statele Unite a preluat activitatea de spălare a banilor pentru cartelurile latino-americane”, afirmă el.

Rotella oferă exemplul unui cartel care obține un milion de dolari în numerar din vânzarea drogurilor pe străzile din Chicago.

Curierii chinezi care operează în Statele Unite iau legătura cu distribuitorii mexicani care dețin banii.

Aceștia trimit apoi o fotografie complicilor din Mexic, care au propriile rezerve de numerar. În decurs de 24 de ore, potrivit explicației jurnalistului, suma este pusă la dispoziția beneficiarilor mexicani, după reținerea unui comision.

China și Arctica - cum vede Beijing-ul ruptura tot mai profundă dintre SUA și aliații europeni pe chestiunea Arcticii. China la zi

Banii rămași în Chicago sunt apoi vânduți, contra unui comision mai mare, unor reprezentanți ai elitei chineze din Statele Unite.

Plata se face prin transferuri între conturi bancare din China: un cont controlat de cumpărător și unul asociat rețelei chineze.

Astfel, tranzacțiile au loc în mai multe țări, dar numerarul nu traversează efectiv frontierele.

Acest mecanism complică identificarea provenienței banilor și urmărirea fluxurilor financiare de către autorități.

Potrivit lui Rotella, serviciile chineze de spălare a banilor și sistemele bancare clandestine sunt utilizate de numeroase organizații criminale importante din Europa, inclusiv de 'Ndrangheta.

O rețea globală bazată pe droguri și servicii financiare

Povestea triadelor ilustrează modul în care criminalitatea organizată a evoluat de la bande locale, care controlau anumite străzi și cartiere, la rețele internaționale capabile să colaboreze cu organizații criminale de pe continente diferite.

Violența și intimidarea au rămas instrumente importante pentru controlul comunităților și al teritoriilor. Însă parteneriatele internaționale, accesul la lanțurile de aprovizionare cu droguri și mecanismele de transfer financiar au permis acestor grupări să-și extindă influența mult dincolo de cartierele în care au apărut.

În acest sistem, colaborarea poate fi mai profitabilă decât confruntarea directă. Cartelurile asigură distribuția drogurilor, în timp ce rețelele financiare clandestine facilitează transferul și ascunderea veniturilor.