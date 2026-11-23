Guvernul a recunoscut luni că a aprobat în secret o creștere salarială de 6,5% pentru angajații Transgaz și Transelectrica, aplicabilă de la 1 ianuarie 2027, potrivit Adevărul Financiar. Decizia a fost luată în ședința din 20 noiembrie, printr-un memorandum confidențial care nu a figurat pe agenda publică a Executivului, relatează publicația. Transelectrica a transmis luni un raport la Bursa de Valori București, în care confirmă aprobarea memorandumului și explică motivele pentru care a solicitat indexarea salariilor.

Majorări salariale la Transgaz și Transelectrica. Cât vor lua angajații peste media de 14.000 lei Foto: Shutterstock

Potrivit sursei citate, Guvernul a confirmat ulterior aprobarea documentului, după apariția informației în spațiul public. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate din bugetele proprii ale celor două companii.

Ce venituri medii sunt prevăzute în bugete

Bugetele aprobate la începutul anului prevăd un câștig salarial mediu brut lunar de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica, scrie Adevărul Financiar. Aceste valori nu reprezintă salariile nete încasate de fiecare angajat: veniturile individuale diferă în funcție de post, vechime, sporuri și alte drepturi salariale.

Indexarea nu se aplică directorilor generali, directorilor financiari și membrilor consiliilor de administrație cu contracte de mandat, potrivit publicației. Măsura îi vizează pe salariații celor două societăți.

Transelectrica confirmă majorarea și precizează cine beneficiază

Într-un raport curent transmis luni, 23 noiembrie, Bursei de Valori București, Transelectrica a confirmat că memorandumul privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, în cuantum de 6,5%, a fost aprobat în ședința de Guvern din 20 noiembrie.

Compania precizează că indexarea salariilor de bază brute se aplică exclusiv angajaților care lucrează în baza contractelor individuale de muncă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Majorarea trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pentru 2026.

Transelectrica mai arată că ultima indexare a salariilor angajaților cu contract individual de muncă a avut loc în aprilie 2024, când veniturile au fost majorate cu 4%.

Compania invocă investițiile și nevoia de a păstra specialiștii

În raportul transmis BVB, Transelectrica își justifică solicitarea prin creșterea complexității activității din sistemul energetic și prin nevoia de a păstra personalul calificat. Compania susține că specialiștii implicați în operarea, modernizarea și dezvoltarea rețelei electrice sunt greu de format și de înlocuit.

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Transelectrica derulează în 2026 un program anual de investiții de peste 900 de milioane de lei. Acesta include interconexiuni cu statele vecine, retehnologizări și modernizări de stații, precum și construirea unor noi linii interne de 400 kV.

Compania avertizează că întârzierea sau nerealizarea investițiilor poate amplifica riscurile pentru securitatea energetică, prin menținerea unor echipamente învechite, apariția unor vulnerabilități în sistem și limitarea schimburilor de energie cu alte țări.

Transelectrica afirmă că pierderea angajaților cu pregătire specializată ar putea genera riscuri operaționale, contractuale și de securitate energetică. Din acest motiv, compania susține că are nevoie de o politică salarială competitivă, care să contribuie la menținerea personalului calificat.

Indexare solicitată în baza contractelor colective

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a explicat că solicitarea se bazează pe prevederile contractelor colective de muncă privind indexarea salariilor cu rata inflației, relatează Adevărul Financiar. Procentul de 6,5% a fost cerut în raport cu inflația din anul precedent.

La aprobarea măsurii a fost luat în calcul și profitul companiilor, potrivit explicațiilor Guvernului prezentate de publicație. Transgaz operează sistemul național de transport al gazelor naturale, iar Transelectrica administrează rețeaua națională de transport al energiei electrice. Ambele societăți sunt listate la bursă și au capital majoritar de stat.

Adevărul Financiar semnalează că Executivul nu a explicat public de ce memorandumul a fost încadrat la documente confidențiale și nu a apărut pe agenda publică a ședinței. Confirmarea măsurii a venit după întrebările privind existența documentului și majorările salariale.

O majorare similară a fost aprobată la Romgaz

Publicația amintește că, în luna mai, Guvernul a aprobat o creștere de 6,5% și pentru angajații Romgaz, cu aplicare de la 1 iunie 2026. Atunci, Executivul a invocat nevoia de a păstra personalul specializat, în contextul unui program de investiții de aproximativ 5,6 miliarde de lei și al riscului ca angajații să plece la companii concurente.