Mai mulți elevi ai Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au acuzat probleme digestive duminică seară, iar unii dintre ei au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”.

Alertă la Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu" Craiova Foto: Facebook / Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu" Craiova

20 de elevi ai Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au acuzat, duminică seară, stări de greață, vărsături și diaree. Șase dintre aceștia au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unde medicii au decis internarea lor, iar alți 14 au rămas sub supraveghere medicală în infirmeria colegiului.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Ioana Lădaru, primele simptome au apărut duminică seară, când mai mulți elevi s-au prezentat la infirmeria unității.

„La nivelul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, aseară, mai mulți elevi s-au prezentat la infirmeria instituției, acuzând diaree și vărsături. S-a realizat triajul de către personalul medical al unității școlare și s-a hotărât transportarea a cinci dintre elevi la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova”, a declarat Ioana Lădaru.

Cei cinci elevi au fost transportați cu ambulanța colegiului, iar în urma consultului medicii au decis internarea acestora. Diagnosticul stabilit a fost de gastroduodenită virală infecțioasă.

Un al șaselea elev a ajuns la spital cu o ambulanță a Serviciului Județean, după ce tatăl acestuia a sunat la 112.

22 de elevi au ajuns la infirmerie

Pe parcursul serii și al nopții, numărul elevilor care au solicitat îngrijiri medicale la infirmeria colegiului a crescut. În total, 22 de copii au fost supravegheați de personalul medical al unității, iar luni dimineață 14 dintre ei se mai aflau acolo.

„La infirmerie, pe parcursul serii și până mai târziu s-au mai prezentat elevi, 22 dintre ei au fost internați la infirmeria unității. Au rămas până azi dimineață sub supravegherea personalului medical și cu tratamentul pe care l-au hotărât împreună cu cei de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova”, a precizat Ioana Lădaru.

Reprezentanta colegiului a explicat că, după evaluarea medicală, o parte dintre elevi au putut pleca, iar 14 au rămas în infirmerie.

Care este starea elevilor

Conducerea colegiului monitorizează situația în colaborare cu personalul medical și autoritățile sanitare competente. Părinții au fost informați pe parcursul serii și al nopții despre starea copiilor, iar instituția a dispus măsuri pentru limitarea riscului de transmitere a infecției.

Purtătoarea de cuvânt a instituției a dat asigurări că elevii nu se află în situații de risc.

„Cei din infirmerie nu prezintă probleme și situații de risc. Iar în această dimineață noi am vorbit cu elevii internați în spital și sunt într-o stare stabilă. Evaluarea făcută de specialiștii de la Victor Babeș a arătat că este vorba de o afecțiune gastro-virală”, a declarat Ioana Lădaru.