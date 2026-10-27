Campania anticorupție din China. Ce se află în spatele noii ofensive a lui Xi Jinping?

Campania anticorupție a președintelui Xi Jinping revine în centrul atenției. Prezentată drept o luptă pentru disciplină și integritate în Partidul Comunist, aceasta ridică întrebări despre consolidarea puterii la Beijing și despre mizele politice ale noii ofensive.

Președintele Chinei, Xi Jinping Foto: EPA/EFE

Când Xi Jinping a preluat conducerea Chinei, în 2012, a promis să elimine corupția la toate nivelurile Partidului Comunist. Mai bine de un deceniu mai târziu, anchetele continuă într-un ritm susținut.

Numai anul trecut, autoritățile disciplinare chineze au deschis investigații împotriva a peste un milion de persoane, printre care se numără mai mult de 100 de oficiali cu rang ministerial sau provincial ori cu funcții superioare.

În această săptămână, liderii Partidului Comunist Chinez (PCC) se reunesc pentru o întâlnire importantă, în cadrul căreia disciplina internă și loialitatea față de partid ocupă un loc central, scrie The Guardian.

Pentru analiștii care urmăresc îndeaproape jocurile de putere de la Beijing, preocuparea privind respectarea disciplinei în interiorul partidului pare să domine discuțiile conducerii.

Cea de-a cincea sesiune plenară a Comitetului Central, cunoscută drept „al cincilea plen”, a început luni. Potrivit presei de stat chineze, reuniunea se concentrează asupra „problemelor majore privind promovarea unei autoguvernări depline și riguroase a partidului”.

În limbajul oficial al PCC, această formulare face referire la disciplină, loialitate politică și combaterea corupției.

Unde se termină corupția și unde începe lipsa de loialitate?

Pe măsură ce Xi Jinping continuă campania împotriva corupției, rata ridicată a condamnărilor rezultate din anchete ridică întrebări cu privire la natura acuzațiilor.

Sunt persoanele vizate cu adevărat vinovate de corupție sau unele dintre ele sunt, de fapt, rivali politici ai celor aflați la putere?

Kerry Brown, directorul Institutului Lau pentru China din cadrul King's College London, afirmă că, în viziunea lui Xi asupra conducerii, diferența dintre corupție și lipsa de loialitate politică poate fi foarte mică.

„Dacă ești corupt, nu ești loial din punct de vedere politic. Dacă ești loial politic, nu ești corupt”, a explicat Brown.

El a adăugat că, în sistemul Partidului Comunist Chinez, corupția nu se limitează la câștigurile materiale, ci include și ceea ce poate fi descris drept „corupție spirituală”, o noțiune care cuprinde și neloialitatea politică.

Această perspectivă contribuie la explicarea caracterului îndelungat al campaniei anticorupție.

Unii analiști consideră că fenomenul este legat de însăși structura sistemului politic chinez: un regim autoritar, puternic centralizat, susținut de o birocrație extinsă, care administrează o țară cu aproximativ 1,4 miliarde de locuitori.

Neil Thomas, cercetător principal la centrul de analiză Asia Society, afirmă că Xi a reușit atât să reducă o parte a corupției din partid, cât și să își consolideze controlul asupra acestuia.

Totuși, sancțiunile mai dure nu pot elimina complet problema funcționarilor care își pun propriile interese înaintea celor ale partidului.

„Xi a făcut partidul mai puțin corupt și și-a consolidat controlul, dar știe că pedepsele mai aspre nu pot rezolva pe deplin problema oficialilor care își pun propriile interese înaintea partidului”, a declarat Thomas, citat de The Guardian.

„Răspunsul lui Xi este să înăsprească permanent disciplina și să transforme lupta anticorupție într-o metodă permanentă de guvernare, fără să existe un moment clar în care să poată declara că misiunea a fost îndeplinită”, a adăugat el.

O campanie fără sfârșit?

Reuniunea plenară oferă conducerii chineze ocazia de a readuce disciplina în centrul agendei politice.

Aceste reuniuni au loc, de regulă, în cadrul ciclului de cinci ani dintre congresele Partidului Comunist. Al cincilea plen este una dintre cele șapte reuniuni care alcătuiesc în mod obișnuit acest ciclu și reunește peste 300 de membri ai Comitetului Central, unul dintre cele mai importante organisme de conducere ale partidului.

Întâlnirea actuală are o importanță deosebită, deoarece ar putea fi ultima reuniune substanțială înaintea celui de-al 21-lea Congres al Partidului Comunist, programat pentru anul viitor.

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La acel congres urmează să fie ales un nou Comitet Central, iar Xi Jinping este așteptat să obțină un al patrulea mandat în fruntea partidului.

Pentru liderul chinez, eliminarea persoanelor care îi pot amenința autoritatea sau pot afecta credibilitatea partidului rămâne o prioritate.

Cu toate acestea, după aproape 15 ani de când Xi a ajuns la putere, anchetele și epurările continuă să scoată la iveală noi cazuri de presupusă corupție.

„Este o componentă profund înrădăcinată a viziunii sale asupra lumii”, a spus Brown. „Toți ceilalți sunt corupți.”

În trecut, Xi a avertizat că partidul ar putea „să-și piardă statutul de partid de guvernământ și să fie inevitabil eliminat de istorie” dacă nu reușește să își rezolve problemele interne.

„Aceasta nu este deloc o exagerare”, a afirmat liderul chinez.

Epurări la cel mai înalt nivel al conducerii militare

Actuala reuniune are loc pe fondul unor anchete de amploare care vizează lideri de rang înalt din partid și din armată.

În ianuarie, Zhang Youxia, cel mai important general al Chinei și una dintre cele mai influente persoane din ierarhia militară, după Xi Jinping, a fost plasat sub anchetă.

Luna trecută, acesta a fost exclus din partid, după ce fusese îndepărtat anterior din Comisia Militară Centrală, principalul organism de conducere al armatei chineze.

Alte epurări succesive au redus considerabil componența comisiei, care are în mod normal șapte membri. În prezent, potrivit materialului citat, aceasta mai are doar doi: Xi Jinping și Zhang Shengmin, responsabilul cu disciplina în cadrul instituției.

Printre alți oficiali de rang înalt vizați de măsuri recente se numără Ma Xingrui, fostul secretar de partid din regiunea Xinjiang, și Huang Qifan, fostul primar al orașului Chongqing.

Cazul lui Huang este deosebit de semnificativ, având în vedere că acesta era considerat mult timp unul dintre cei mai rezistenți supraviețuitori ai luptelor politice de la Beijing.

El fusese asociat cu scandalurile din prima parte a anilor 2010 în care a fost implicat Bo Xilai, fostul lider al Partidului Comunist din Chongqing și rival politic al lui Xi Jinping.

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Bo a fost condamnat pentru luare de mită și deturnare de fonduri, fiind în prezent în închisoare, unde execută o pedeapsă pe viață. Cazul său a fost legat și de moartea omului de afaceri britanic Neil Heywood.

Huang Qifan a supraviețuit atunci scandalului. Acum, însă, și el se numără printre oficialii care au căzut în dizgrație.

Epurările indică instabilitate sau întărirea controlului?

Amploarea recentelor epurări, care au ajuns până în cele mai înalte niveluri ale partidului și armatei, i-a determinat pe unii analiști să se întrebe dacă regimul chinez traversează o perioadă de instabilitate.

Xi Jinping ar putea interpreta însă aceste evenimente într-un mod diferit.

Din perspectiva sa, anchetele anticorupție demonstrează cine deține puterea și cine stabilește limitele acceptabile ale comportamentului în interiorul partidului.

În același timp, după cum observă Kerry Brown, aceste investigații reprezintă unul dintre cele mai directe și mai ușor de utilizat instrumente pentru impunerea unității și disciplinei.

Astfel, campania anticorupție are un rol care depășește sancționarea abaterilor financiare. Ea contribuie și la consolidarea autorității lui Xi, la controlul aparatului de partid și la definirea limitelor loialității politice.

Cât timp conducerea chineză consideră că disciplina internă este esențială pentru supraviețuirea regimului, este puțin probabil ca această campanie să se încheie în viitorul apropiat, susțin analiștii.