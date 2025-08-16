search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Care sunt principiile după care se ghidează Trump în războiul cu Ucraina. Cine a fost mentorul care l-a influențat în politica externă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Principiile lui Kissinger sunt cele care definesc atitudinea lui Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina. Adică Ucraina să beneficieze de autodeterminare, dar să renuțe la ideea de a intra în NATO. Analiștii politici spun însă că doar o schimbare politică în Rusia mai poate opri războiul.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Henry Kissinger FOTO wikipedia
Întâlnirea dintre Donald Trump și Henry Kissinger FOTO wikipedia

În ceea ce privește războiul din Ucraina, Donald Trump se bazează pe principiile lui Henry Kissinger, un om politic și un diplomat american care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Kissinger a fost Secretar de Stat al USA, în perioada 1973-1977, dar și consilier pe probleme de securitate națională din 1969 până în 1975. Henry Kissinger a enunțat o serie de principii privind războiul din Ucraina, la scurt timp după declanșarea conflictului. O serie de principii care, din punctul de vedere al politicianului american ar fi dezamorsat conflictul din fașă. Aceste principii sunt împărtășite și de președintele american Donald Trump. Mai ales în condițiile în care, Kissinger a fost mentorul lui Trump, spune și Greg Scărlătoiu, politolog american de origine română, fost consilier al președintelui Trump, în primul său mandat.

„Henry Kissinger i-a fost mentor președintelui Trump și probabil că datorită lui Kissinger, Trump  adoptă o nouă atitudine în relațiile internaționale. Deci ce-am văzut de la președintele Woodrow Wilson încoace a fost o concentrare pe valorile americane, democratice, drepturile omului, dreptul la autodeterminare, și așa mai departe. Aceasta este o viziune liberală asupra relațiilor internaționale. Kissinger a fost un realist. Iar acest lucru se întâmplă și cu Trump în momentul de față. Deci este concentrat absolut pe putere și proiectare a puterii. Asta definește relațiile internaționale astăzi și cam asta se întâmplă în privința Ucrainei”, precizează pentru „Adevărul”, Greg Scărlătoiu. 

Cum vedea Kissinger stingerea conflictului din Ucraina

În martie 2014, Henry Kissinger pe atunci în vârstă de 91 de ani  comenta problema războiului din Ucraina și propunea câteva principii de a căror respectare ar fi depins înăbușirea încă din față a conflictului Ucraina-Federația Rusă. În primul rând, preciza Kissinger, atât Europa cât și Rusia trebuie să înțeleagă că Ucraina ar trebui să funcționeze ca o punte între ele și nu ca un avanpost. În plus, dacă Ucraina vrea să supraviețuiască, preciza fostul politician, nu trebuie să devină partizana niciuneia dintre părți, nici a vestului, nici a estului.

„Mult prea des, problema ucraineană este prezentată ca o confruntare: dacă Ucraina se alătură Estului sau Vestului. Dar dacă Ucraina vrea să supraviețuiască și să prospere, nu trebuie să fie avanpostul niciuneia dintre părți împotriva celeilalte - ar trebui să funcționeze ca o punte între ele. Rusia trebuie să accepte că încercarea de a forța Ucraina să obțină statutul de satelit și, prin urmare de a muta din nou granițele Rusiei, ar condamna Moscova la repetarea istoriei sale de cicluri auto-împlinite de presiuni reciproce cu Europa și Statele Unite. Occidentul trebuie să înțeleagă că, pentru Rusia, Ucraina nu poate fi niciodată doar o țară străină. Istoria Rusiei a început în ceea ce se numea Rusia Kieveană. Religia rusă s-a răspândit de acolo. Ucraina face parte din Rusia de secole, iar istoriile lor s-au împletit înainte de atunci”, preciza Henry Kissinger pentru „The Washington Post”.

În plus, acesta a enumerat patru principii care ar trebui să stea la baza rezolvării crizei ruso-ucrainene. Printre acestea și neutralitatea totală a Ucrainei, fără aderarea la NATO, rezolvarea diferențelor etnice și culturale din cadrul proprie națiuni.

Citește și: „Putin a câștigat deja, nu numai războiul, ci și pacea. Pace care va dura foarte puțin”. Summitul din Alaska, analizat de un cunoscut istoric

1.  Ucraina ar trebui să aibă dreptul de a-și alege liber asocierile economice și politice, inclusiv cu Europa.

2.   Ucraina nu ar trebui să adere la NATO, o poziție pe care am adoptat-o acum șapte ani, când a fost discutat acest aspect ultima dată.

 3. Ucraina ar trebui să fie liberă să aibă orice guvern compatibil cu voința exprimată a poporului său. Liderii ucraineni înțelepți ar opta atunci pentru o politică de reconciliere între diferitele părți ale țării lor. La nivel internațional, ar trebui să adopte o postură comparabilă cu cea a Finlandei. Această națiune (n.r. Finlanda) nu lasă nicio îndoială cu privire la independența și cooperează cu Occidentul în majoritatea domeniilor, dar evită cu grijă ostilitatea instituțională față de Rusia.

4. Anexarea Crimeii de către Rusia este incompatibilă cu regulile ordinii mondiale existente. Însă ar trebui să fie posibilă plasarea relației Crimeei cu Ucraina pe o bază mai puțin tensionată. În acest scop, Rusia ar recunoaște suveranitatea Ucrainei asupra Crimeei. Ucraina ar trebui să consolideze autonomia Crimeei în alegerile organizate în prezența observatorilor internaționali”, susținea Kissinger pentru publicația deja menționată.

„Ucraina nu poate să intre în NATO”

La rândul său, politologul Greg Scărlătoiu spune că intrarea în NATO a Ucrainei este imposibilă. În același timp, simplele garanții de securitate nu i-ar mulțumi pe  ucrainenii mai ales că sunt pățiți.

„Ucraina nu poate să intre în NATO. Este imposibil. Deși niște garanții de securitate, categoric, sunt posibile. Însă, pentru Ucraina, garanțiile de securitate valorează cât o ceapă degerată. Toată lumea ține minte acordurile de la Budapesta din 1994, când și-a abandonat armele nucleare și rachete cu rază lungă de acțiune și bombardierele strategice. Au primit garanții din partea Statelor Unite, Regatului Unit și Federației Ruse. Iar unul dintre garanți, Federația Rusă, i-a zdrobit, i-a invadat. Ucrainenii nu au cum să aibă încredere în aceste garanții de securitate și asta este marea problemă”, adaugă Scărlătoiu. 

Citește și: Putin, primele comentarii după summitul cu Trump. „Vizita a fost oportună și foarte utilă”. Ce spune despre război

„Atâta timp cât Putin este la putere, Rusia va nega dreptul la existență al Ucrainei”

În privința sorților războiului și a șanselor de a aplica orice principiu în detensionarea situației, lucrurile sunt cât se poate de clare, precizează Scărlătoiu. Cât timp este Putin la putere în Rusia, războiul va continua. Și asta fiindcă liderii Federației Ruse neagă dreptul la existență al Ucrainei. Iar intenția este de război total, nu de pace, nu de renunțare la pretenții.

„Cu toți ne amintim discursul lui Putin, chiar înainte de invazia Ucrainei. Atunci când, efectiv, a negat dreptul la existență al Ucrainei. La acel moment, Putin a spus că Rusia vrea pace, că Rusia are o obligație morală să mențină securitatea în zonă, că Ucraina este agresivă. Mai mult,  a asociat Ucraina cu terorismul, cu nazismul, cu fascismul, cu armele de distrugere în masă. A acuzat Vestul că încearcă să creeze tensiuni în regiune. Și sigur a acuzat Ucraina că ar fi fost o marionetă a Vestului. Deci marea problema în Ucraina este că atâta timp cât Putin este la putere, Rusia va nega dreptul ei la existență. Asta este marea problemă acolo. Scopul acestui război este, efectiv, eliminarea Ucrainei ca stat suveran. Din punctul de vedere a lui Putin, Ucraina este teritoriu rusesc, ucrainenii sunt ruși”, precizează Greg Scărlătoiu.

Știri Externe

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Horoscop 17 august. Zi plină de surprize în dragoste și reușite profesionale pentru toate zodiile
mediafax.ro
image
Un bărbat a făcut o descoperire unică. A găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
O turistă a fost taxată cu 12 euro că și-a agățat geanta în cuier: „Surpriza a venit cu bonul” Fenomentul ia amploarea în destinațiile de vacanță
playtech.ro
image
Șase zodii renasc din propria cenușă până pe 31 august. Vor avea noroc cu carul în următoarele luni
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Anunț privind pensia pentru 4,7 milioane de pensionari! Majoritatea au primit 2.800 de lei, prin poștă sau pe card
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!