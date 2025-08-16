Un alt lider european reacționează după summitul Trump–Putin: „Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos”

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, a confirmat încă o dată „viclenia” liderului de la Kremlin și faptul că Moscova respectă doar forța.

„Astăzi este încă şi mai evident că Rusia îi respectă doar pe cei puternici şi Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos”, a transmis Tusk într-o postare pe rețeaua socială X, sâmbătă, 16 august.

Premierul polonez a sugerat că liderul rus a reușit să își apere interesele mai abil decât Donald Trump.

Potrivit acestuia, „partida în care se joacă viitorul Europei şi cel al Ucrainei a intrat într-o fază decisivă”, motiv pentru care este esențială menținerea unității Occidentului.

Postarea integrală publicată de Donald Tusk:

„Jocul pentru viitorul Ucrainei, securitatea Poloniei și a întregii Europe a intrat într-o fază decisivă. Astăzi, este și mai clar că Rusia respectă doar pe cei puternici, iar Putin a dovedit încă o dată că este un jucător viclean și nemilos. De aceea, menținerea unității întregului Occident este atât de importantă.”

În aceeași zi, Tusk a semnat alături de alți lideri europeni o declarație comună care subliniază că un eventual acord de pace cu Rusia trebuie să includă garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina, fără impunerea de limite asupra armatei ucrainene.

Documentul reafirmă, de asemenea, poziţia fermă a susținătorilor europeni ai Kievului: Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii Rusiei şi trebuie să își păstreze libertatea de a adera la NATO și la Uniunea Europeană.

Declaraţia comună a fost semnată, pe lângă premierul Poloniei, de liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Finlandei, precum și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, Antonio Costa.