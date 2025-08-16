Putin, primele comentarii după summitul cu Trump. „Vizita a fost oportună și foarte utilă”. Ce spune despre război

Președintele rus Vladimir Putin a calificat întâlnirea cu președintele american Donald Trump, desfășurată vineri în Alaska, drept „oportună și foarte utilă”. Liderul de la Kremlin a subliniat că discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și o posibilă rezolvare pașnică a crizei din Ucraina.

Discuția cu președintele SUA, „oportună și foarte utilă”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump din Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, acestea fiind primele comentarii făcute după summitul de vineri, potrivit CNN.com

„Aș dori să subliniez de la bun început că vizita a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă rezolvare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a spus Putin sâmbătă, potrivit Kremlinului.

Putin spune că își dorește „rezolvarea tuturor problemelor pe cale pașnică”

Liderul rus — menționând că negocieri directe de acest nivel nu au mai avut loc „de mult timp” — a afirmat că Rusia respectă poziția administrației Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Respectăm, în mod natural, poziția administrației americane, care vede necesitatea unei încheieri imediate a ostilităților, și ne dorim, de asemenea, să se întâmple acest lucru. Dorim să avansăm spre rezolvarea tuturor problemelor pe cale pașnică”, a declarat Putin.

„Conversația a fost foarte sinceră și substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a adăugat acesta.

Președintele rus ar fi dispus să renunțe la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk

În urma discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele rus ar fi dispus să renunțe la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk.

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui Donald Trump că ar fi dispus să înghețe linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie în schimbul regiunii Donețk, informează Financial Times, citată de theguradian.com

Potrivit publicației, liderul rus a făcut această propunere în timpul întâlnirii cu Trump din Alaska de vineri, citând patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții.

Într-o declarație postată sâmbătă pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a afirmat: „Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucraine, iar nicio chestiune, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina.”