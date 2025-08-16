Putin i-ar fi spus lui Trump că ar putea ceda teritorii daca primește regiunea Donețk. SUA sprijină garanțiile de securitate pentru Ucraina, afirmă Merz

În urma discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele rus ar fi dispus să renunțe la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk. SUA și aliații europeni, potrivit cancelarului Germaniei, sunt pregătiți să facă parte din garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Ce compromisuri este dispus să facă Putin pentru a obține teritorii importante din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui Donald Trump că ar fi dispus să înghețe linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie în schimbul regiunii Donețk, informează Financial Times, citată de theguradian.com

Potrivit publicației, liderul rus a făcut această propunere în timpul întâlnirii cu Trump din Alaska de vineri, citând patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții.

Într-o declarație postată sâmbătă pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a afirmat: „Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucraine, iar nicio chestiune, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina.”

Statele Unite, pregătite să facă parte din garanțiile de securitate pentru Ucraina

Statele Unite sunt pregătite să participe la oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina, a declarat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz, după ce summitul de la Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului.

Merz a făcut declarația pentru postul public german ZDF, după ce a fost informat împreună cu alți lideri europeni de către Trump despre discuțiile purtate cu Putin.

Discuția cu președintele Vladimir Putin, „de nota 10” spune liderul de la Casa Albă

Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că, la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, cei doi au căzut „în mare” de acord că războiul din Ucraina s-ar putea încheia prin schimburi teritoriale și printr-un anumit tip de garanții de securitate din partea SUA.

Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN, potrivit Agerpres.

Întrebat de Sean Hannity de la Fox News despre concesiile teritoriale care ar oferi Rusiei teritorii pe care nu le deţinea anterior şi despre potenţialele garanţii de securitate ale SUA pentru Ucraina, Trump a spus că este un punct de înţelegere cu Vladimir Putin.