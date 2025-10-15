search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Vitamina populară care se ia începând cu luna octombrie poate avea un efect neașteptat, avertizează experții

Publicat:

Un supliment popular, recomandat toamna, ar putea avea un efect neașteptat asupra sănătății, avertizează experții. Descoperirea ar putea schimba modul în care oamenii își iau vitaminele în sezonul rece. 

Vitamina D FOTO: Arhivă, Adevărul
Vitamina D FOTO: Arhivă, Adevărul

Vitamina D este joacă un rol important în funcționarea sistemului imunitar și în prevenirea unor boli precum infecțiile, cancerul sau afecțiunile cardiovasculare, dar și în tulburări precum obezitatea și diabetul de tip 2.  

Totuși, un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Surrey din Marea Britanie arată că nu toate formele acestei vitamine acționează la fel- și, mai mult, unele pot chiar bloca efectele celorlalte, potrivit foxnews.

Concret, echipa de cercetare a descoperit că vitamina D2 (ergocalciferol), obținută din surse vegetale sau fungice, poate reduce nivelul de vitamina D3 (colecalciferol) în organism.

D3 este forma mai activă și de durată mai lungă, produsă natural de corp prin expunerea la soare și prezentă în alimente de origine animală, precum peștele gras, ouăle sau produsele lactate fortificate.

Potrivit publicației citate, pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au analizat 11 studii clinice randomizate, care au inclus 655 de adulți. Rezultatele au arătat că persoanele care luau suplimente cu vitamina D2 aveau, paradoxal, niveluri mai scăzute de vitamina D3 decât cele care nu luau D2 deloc, potrivit unui comunicat de presă al universității.

„Suplimentele cu vitamina D sunt importante, mai ales între lunile octombrie și martie, când corpul nostru nu poate produce vitamina D din lumina soarelui în Marea Britanie”, a explicat Emily Brown, cercetătoare la Universitatea Surrey.

„Totuși, am descoperit că vitamina D2 poate scădea nivelurile de D3 din corp – un efect până acum necunoscut. Acest lucru sugerează că, în funcție de nevoile fiecăruia, vitamina D3 ar putea fi mai benefică decât D2”, a adăugat aceasta. 

Descoperirile au fost publicate în revista Nutrition Reviews, în colaborare cu John Innes Centre și Quadram Institute Bioscience din Norwich.

Cercetări anterioare au arătat deja că vitamina D3 este mai eficientă în întărirea sistemului imunitar și în protecția împotriva infecțiilor virale și bacteriene.

Am demonstrat că vitamina D3, dar nu și D2, stimulează sistemul interferonilor de tip I – o componentă cheie a apărării naturale a organismului”, a explicat profesorul Colin Smith, coordonatorul unui alt studiu al Universității Surrey.

Profesorul Martin Warren, director științific la Quadram Institute, a adăugat că deficiența de vitamina D rămâne o problemă importantă de sănătate publică, mai ales în sezonul rece. „Identificarea celei mai eficiente forme de suplimentare sau fortificare este esențială pentru sănătatea populației”, a spus el.

Totuși, autorii studiului subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin cum influențează cele două forme ale vitaminei D organismul și dacă aceste descoperiri ar trebui să modifice recomandările medicale actuale.

Printre limitările analizei se numără numărul relativ mic de studii, diferențele de durată, doză și metodologie, precum și factori externi precum expunerea la soare sau consumul de alimente fortificate.

Alimentele bogate în vitamina D3 includ peștele gras, gălbenușurile de ou, uleiul de ficat de cod și produsele lactate de origine animală.

De asemenea, vitamina D2 se găsește mai ales în ciuperci și în suplimente pe bază de plante sau fungi.

Studiul a fost sprijinit de Consiliul de Cercetare în Biotehnologie și Științe Biologice (BBSRC) din Marea Britanie.

Viață sănătoasă

