Vitamina esențială pentru memorie și sistemul nervos: deficiența ei poate provoca amorțeala mâinilor și dureri la nivelul gurii

O deficiență de vitamina B12 poate provoca probleme de sănătate, avertizează specialiștii. Printre acestea se numără pierderi de memorie, confuzie, oboseală, amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor și dureri la nivelul gurii.

Vitamina B12, cunoscută și sub denumirea de cobalamină, este una dintre cele mai importante vitamine din complexul B, având un rol esențial în funcționarea optimă a organismului uman. Ea este implicată în producerea de celule roșii, funcționarea sistemului nervos și sinteza ADN-ului, potrivit Mirror.

„Dacă observați simptome precum uitarea frecventă, oboseala, slăbiciunea sau furnicături la mâini și picioare, acestea ar putea indica o lipsă de vitamina B12. Este o afecțiune tratabilă, dar netratată poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă”, explică dr. O’Donovan, medic geriatru.

Deficiența de vitamina B12 este mai frecventă în rândul persoanelor vegane sau vegetariene, deoarece această vitamină se găsește în principal în produse de origine animală, precum carne, pește, ouă și brânzeturi. Totuși, nu doar dieta poate fi vinovată. Problemele digestive sau anumite afecțiuni medicale pot împiedica absorbția adecvată a vitaminei.

Potrivit sursei citate, printre cauzele principale se numără gastrita sau inflamația mucoasei stomacului, care reduce producția de acid clorhidric necesar absorbției vitaminei, anemia pernicioasă, o afecțiune rară în care organismul nu poate produce factorul intrinsec necesar absorbției B12, boli digestive precum boala Crohn sau boala celiacă, intervențiile chirurgicale la nivelul stomacului sau intestinelor.

De asemenea, consumul excesiv de alcool și unele afecțiuni genetice rare pot, de asemenea, să împiedice absorbția vitaminei.

Simptomele pot apărea treptat și se pot agrava în timp, iar unele persoane pot avea niveluri scăzute de B12 fără a prezenta simptome evidente. Acestea includ oboseală, slăbiciune, pierderea poftei de mâncare, greață, diaree, dureri la nivelul limbii și gurii, pierdere în greutate și îngălbenirea pielii.

În plus, deficiența poate provoca furnicături sau amorțeală la mâini și picioare, dificultăți de mers, probleme de vorbire, tulburări de vedere, pierderi de memorie sau confuzie. Pe plan psihologic, pot apărea depresie, iritabilitate sau modificări ale dispoziției.

Specialiștii recomandă consultarea unui medic pentru teste de sânge și sfaturi personalizate în cazul în care apar astfel de simptome.

Pentru prevenție, experții recomandă o dietă echilibrată, bogată în surse naturale de B12, iar în cazurile cu dificultăți de absorbție, suplimentele de vitamina B12 pot fi recomandate de medic.