search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vitamina esențială pentru memorie și sistemul nervos: deficiența ei poate provoca amorțeala mâinilor și dureri la nivelul gurii

0
0
Publicat:

O deficiență de vitamina B12 poate provoca probleme de sănătate, avertizează specialiștii. Printre acestea se numără pierderi de memorie, confuzie, oboseală, amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor și dureri la nivelul gurii.

Un deficit de vitamine ar putea provoca probleme de memorie FOTO: Arhivă, Adevărul
Un deficit de vitamine ar putea provoca probleme de memorie FOTO: Arhivă, Adevărul

Vitamina B12, cunoscută și sub denumirea de cobalamină, este una dintre cele mai importante vitamine din complexul B, având un rol esențial în funcționarea optimă a organismului uman. Ea este implicată în producerea de celule roșii, funcționarea sistemului nervos și sinteza ADN-ului, potrivit Mirror.

„Dacă observați simptome precum uitarea frecventă, oboseala, slăbiciunea sau furnicături la mâini și picioare, acestea ar putea indica o lipsă de vitamina B12. Este o afecțiune tratabilă, dar netratată poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă”, explică dr. O’Donovan, medic geriatru.

Deficiența de vitamina B12 este mai frecventă în rândul persoanelor vegane sau vegetariene, deoarece această vitamină se găsește în principal în produse de origine animală, precum carne, pește, ouă și brânzeturi. Totuși, nu doar dieta poate fi vinovată. Problemele digestive sau anumite afecțiuni medicale pot împiedica absorbția adecvată a vitaminei.

Potrivit sursei citate, printre cauzele principale se numără gastrita sau inflamația mucoasei stomacului, care reduce producția de acid clorhidric necesar absorbției vitaminei, anemia pernicioasă, o afecțiune rară în care organismul nu poate produce factorul intrinsec necesar absorbției B12, boli digestive precum boala Crohn sau boala celiacă, intervențiile chirurgicale la nivelul stomacului sau intestinelor. 

De asemenea, consumul excesiv de alcool și unele afecțiuni genetice rare pot, de asemenea, să împiedice absorbția vitaminei.

Simptomele pot apărea treptat și se pot agrava în timp, iar unele persoane pot avea niveluri scăzute de B12 fără a prezenta simptome evidente. Acestea includ oboseală, slăbiciune, pierderea poftei de mâncare, greață, diaree, dureri la nivelul limbii și gurii, pierdere în greutate și îngălbenirea pielii.

În plus, deficiența poate provoca furnicături sau amorțeală la mâini și picioare, dificultăți de mers, probleme de vorbire, tulburări de vedere, pierderi de memorie sau confuzie. Pe plan psihologic, pot apărea depresie, iritabilitate sau modificări ale dispoziției. 

Specialiștii recomandă consultarea unui medic pentru teste de sânge și sfaturi personalizate în cazul în care apar astfel de simptome.

Pentru prevenție, experții recomandă o dietă echilibrată, bogată în surse naturale de B12, iar în cazurile cu dificultăți de absorbție, suplimentele de vitamina B12 pot fi recomandate de medic.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
gandul.ro
image
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
mediafax.ro
image
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
VIDEO Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta săvârșită
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
playtech.ro
image
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Vacanța de schi 2026. Când sunt programate cele 9 zile de vacanță pentru elevii din fiecare județ
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Război între Rusia și România! Adevărul despre țara noastră
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Regine și Prințese jpg
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani