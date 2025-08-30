search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vitamina D. Cum să eviți deficitul, când suplimentele pot dăuna și cât soare ai nevoie cu adevărat

0
0
Publicat:

În ultimii ani, vitamina D a ajuns în centrul atenției: cei mai mulți dintre noi nu au suficientă, iar consecințele nu se limitează la oase fragile. Deficitul ei este legat de mai multe probleme de sănătate, ceea ce face din această «vitamină a soarelui» un subiect fierbinte.

Surse de vitamina D: soare și suplimente, în echilibru Colaj Arhiva Adevărul
Vitamina D: soare, alimentație, suplimente cu măsură Colaj Arhiva Adevărul

De la identificarea structurii sale chimice în 1930, cercetătorii au început să descopere treptat secretele vitaminei D. La început, atenția s-a concentrat pe rolul ei în sănătatea oaselor și în reglarea calciului – aspecte esențiale, dar doar începutul poveștii.

În anii ’60, odată cu identificarea formelor active ale vitaminei D, cercetătorii și-au dat seama că efectele ei merg mult dincolo de oase. S-a descoperit că joacă un rol important în funcționarea sistemului imunitar și în prevenirea unor boli precum infecțiile, cancerul sau afecțiunile cardiovasculare, dar și în tulburări precum obezitatea și diabetul de tip 2.

Astăzi știm sigur că vitamina D nu e doar aliatul oaselor, ci și al imunității noastre. Deficitul ei poate slăbi apărarea organismului, iar studiile recente au arătat că nivelurile scăzute sunt legate de evoluții mai severe ale COVID-19.

În acest articol vei afla cine riscă să aibă deficit de vitamina D, cât soare este necesar pentru o sănătate optimă, când suplimentele sunt utile și când pot deveni periculoase, precum și cum să eviți hipervitaminoza.

Deficitul de vitamina D: cine riscă și cum să-l prevenim

Datele din 2020 arată că aproape 40% din europeni nu primesc suficientă vitamina D – un semnal de alarmă pentru sănătatea publică. Situația e ceva mai bună în SUA și Canada, dar peste tot există grupuri mai vulnerabile: femeile însărcinate, copiii, vârstnicii, persoanele cu exces de greutate, cei cu piele mai închisă la culoare și cei care stau prea puțin la soare.

Partea bună e că pielea poate produce vitamina D din colesterol, cu ajutorul luminii solare. Problema? Nu există o „rețetă” universală pentru cât timp trebuie să stăm la soare. Depinde de anotimp, oră, latitudine, vârstă și tipul de piele. Experții Societății Spaniole pentru Cercetarea Metabolismului Osos și Mineral recomandă, citați de publicația The Conversation, pentru persoanele cu pielea deschisă, 15 minute de expunere zilnică a feței și brațelor între martie și octombrie. Pentru vârstnici sau pacienți cu osteoporoză, timpul poate crește la 30 de minute. În ambele cazuri, crema cu SPF între 15 și 30 rămâne importantă, ajustată după intensitatea soarelui.

Aportul alimentar rămâne, de asemenea, esențial. Surse bune de vitamina D sunt peștele gras, precum somonul și păstrăvul, produsele lactate integrale, margarina și băuturile vegetale fortificate.

În plus, unele obiceiuri moderne pot înrăutăți deficitul: folosirea frecventă a cremelor de protecție solară și reducerea consumului de grăsimi sănătoase din alimentație pot limita „soarele în farfurie și pe piele” de care avem nevoie.

Citește și: Șapte semne ale deficienței de vitamina D. Cum se manifestă și cum poți contracara carența

Vitamina D: când și cine ar trebui să ia suplimente

Astăzi, nivelul de vitamina D se măsoară prin concentrația serică de 25(OH)D. În linii mari, peste 20 ng/ml e considerat optim pentru majoritatea oamenilor, iar peste 30 ng/ml pentru cei peste 65 de ani, pentru persoanele cu probleme osoase sau care urmează tratamente cronice precum corticosteroizii sau anticonvulsivantele. Valorile între 12 și 20 ng/ml indică insuficiență, iar sub 12 ng/ml vorbim deja despre deficit. La polul opus, excesul de vitamina D, numit hipervitaminoză D, apare la valori peste 100 ng/ml și poate fi dăunător.

Întrebarea care îi preocupă pe mulți este: „Trebuie să iau suplimente dacă am niveluri normale?”. O meta-analiză din 2022 a arătat că dozele zilnice de 1.000–2.000 UI nu au îmbunătățit semnificativ imunitatea la persoane sănătoase și nu au prevenit bolile respiratorii, gripa sau COVID-19.

Totuși, alți cercetători au observat efecte pozitive ale suplimentării la persoanele cu afecțiuni respiratorii, în special la cele cu deficit de vitamina D. Dar, rezultatele privind beneficiile în cazul bolilor metabolice și neurodegenerative nu sunt, încă, confirmate. Practic, suplimentele nu sunt „un must” pentru toată lumea, ci mai degrabă un instrument de corectare a deficiențelor sau de sprijin în cazuri specifice.

Vitamina D în exces: riscuri și semne de hipervitaminoză

Vitamina D din alimentație rar provoacă probleme, însă suplimentele „la întâmplare” pot fi periculoase dacă nivelul din organism e deja suficient. Dozele zilnice care depășesc 4.000 UI pe termen lung pot ridica peste 50 ng/ml concentrațiile serice, declanșând hipervitaminoza D – adică un exces periculos în organism.

Cel mai frecvent semn este hipercalcemia, care poate provoca greață, vărsături, constipație, oboseală și slăbiciune. În formele severe, apar sete excesivă, urinare abundentă, dureri osoase, fracturi, pietre la rinichi, calcificări în locuri nepotrivite, depresie și confuzie, iar rinichii pot fi afectați grav.

Citește și: Mineralul esențial fără de care vitamina D și calciul nu funcționează corect. Ce recomandă specialiștii

Problema nu e teoretică: cazurile de toxicitate au explodat în ultimii ani. Un raport din 2016 al Sistemului Național de Date Toxicologice din SUA arată că media anuală de cazuri de hipervitaminoză D a sărit de la 196 (2000–2005) la peste 4.500 în următorii cinci ani, reflectând creșterea consumului necontrolat de suplimente.

Suplimentele de vitamina D: când sunt utile și când pot fi periculoase

Interesul pentru vitamina D a explodat, mai ales pentru că o lipsă a acesteia este asociată cu diverse afecțiuni, chiar dacă la nivelul populației generale situația nu e mereu clară. Dar când vine vorba de suplimente pentru cei care nu au deficit, lucrurile nu sunt deloc simple: studiile nu oferă deocamdată concluzii clare.

Există dovezi că suplimentele pot reduce severitatea bolilor respiratorii la persoanele cu deficiență, însă prea multă vitamina D poate provoca hipervitaminoză, cu hipercalcemie și alte probleme serioase de sănătate.

Mesajul e simplu: prudența e cheia. Luați și recomandați suplimente doar pe baza dovezilor științifice. Mitul „supervitaminei D” nu ține pasul cu realitatea – iar cercetările continuă să dezvăluie ce știm și ce încă ignorăm despre această vitamină esențială.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul în această toamnă
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Tichete educaționale de 500 de lei. Elevii le primesc în 2025 și 2026
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?