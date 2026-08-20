Un vaccin personalizat ar putea împiedica revenirea cancerului de piele. Rezultatele care dau speranțe

Un nou vaccin personalizat, administrat împreună cu un medicament, a împiedicat reapariția cancerului de piele la pacienți în cadrul unui studiu clinic, ceea ce ar putea reprezenta un moment de cotitură în tratamentul cancerului.

Vaccinul, dezvoltat de companiile farmaceutice Merck și Moderna, a fost administrat unor pacienți cu melanom cu risc ridicat, un tip de cancer de piele, după ce aceștia au fost supuși unei intervenții chirurgicale, relatează BBC.

Primele rezultate arată că noul vaccin a prelungit perioada în care pacienții au rămas fără cancer, însă nu este clar pentru cât timp, potrivit unui anunț făcut de cele două companii.

Experții în cancer consideră că rezultatele reprezintă o descoperire importantă, dar recomandă prudență, întrucât rezultatele complete nu au fost încă publicate și nici evaluate de experți independenți, prin procesul de evaluare științifică, pentru verificarea concluziilor studiului.

Chiar și după finalizarea studiilor clinice, tratamentul va trebui să fie aprobat de autoritățile de reglementare și să treacă printr-o altă procedură de aprobare înainte de a putea fi pus la dispoziția pacienților prin sistemul național de sănătate britanic (NHS).

Vaccinul, administrat împreună cu imunoterapia

Vaccinul, denumit Intismeran, a fost administrat în combinație cu Keytruda, un medicament de imunoterapie deja utilizat în tratamentul cancerului.

Comparativ cu administrarea Keytruda în monoterapie, companiile au anunțat că asocierea medicamentului cu vaccinul a crescut semnificativ perioada în care pacienții au rămas fără cancer și a redus riscul ca boala să se răspândească la alte organe.

Studiul clinic de fază a III-a a inclus peste 1.000 de pacienți diagnosticați cu melanom în stadiile II, III sau IV, cu risc ridicat. Aceste stadii variază de la tumori de dimensiuni mari, localizate într-o anumită zonă, până la forme de cancer care s-au răspândit deja în alte părți ale organismului.

Prof. Peter Johnson, director clinic național pentru cancer în cadrul NHS England, a declarat pentru emisiunea „Today” a BBC că rezultatele reprezintă o evoluție încurajatoare.

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„Cele mai multe tratamente imune împotriva cancerului pe care le-am folosit până acum au presupus să lăsăm sistemul imunitar să acționeze și să sperăm că acesta va recunoaște cancerul. Acest (nou tratament) este o modalitate de a-l direcționa într-un mod foarte specific. Simțim că este un progres foarte important pentru noi”, a spus el.

Johnson a adăugat că NHS se pregătește să introducă acest tip de tratament pentru pacienți.

Merck și Moderna descriu tratamentul drept un vaccin personalizat, deoarece acesta este conceput pentru a ținti tumora fiecărui pacient în parte.

Cum funcționează vaccinul personalizat

Pentru dezvoltarea noului vaccin, oamenii de știință au folosit tehnologia ARN mesager (mRNA), utilizată și pentru unele dintre vaccinurile împotriva COVID-19.

Medicii îndepărtează chirurgical o mică parte din tumora pacientului, după care îi secvențiază ADN-ul pentru a identifica mutațiile specifice din celulele canceroase.

Rezultatul este un vaccin anticancer personalizat, conceput în funcție de tumora fiecărui pacient. Acesta transmite sistemului imunitar instrucțiuni pentru a recunoaște și ataca eventualele celule tumorale rămase în organism.

Cele două companii testează și alte vaccinuri personalizate similare pentru tratarea cancerului pulmonar, de vezică urinară și de rinichi.

Stephane Bancel, directorul general al Moderna, a declarat că rezultatele reprezintă un „moment de cotitură” pentru cercetarea în domeniul cancerului.

Acțiunile Moderna și Merck au crescut puternic după anunțarea rezultatelor.

Experții cer prudență în interpretarea rezultatelor

Experții în cancer au salutat, la rândul lor, vestea, dar au subliniat că rezultatele sunt încă preliminare.

Dr. Talisia Quallo, șefa departamentului pentru prevenție și depistare precoce din cadrul Cancer Research UK, a declarat că cercetarea „arată rezultate promițătoare”, însă a precizat că datele interimare trebuie să fie analizate și evaluate complet.

„Este esențial ca cercetări de acest tip să continue să fie finanțate, astfel încât mai mulți oameni bolnavi de cancer să poată beneficia de opțiuni de tratament personalizate, care să îi ajute să trăiască mai mult și să aibă o viață mai bună”, a adăugat ea.

Dr. Lennard Lee, medic oncolog consultant și profesor asociat la Universitatea Oxford, a declarat: „Aceasta este, fără îndoială, o veste bună pentru pacienții cu melanom, însă studiul are implicații mult mai largi. El oferă dovada de principiu că vaccinurile personalizate împotriva cancerului funcționează.”