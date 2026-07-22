Rezultate promițătoare pentru un vaccin împotriva cancerului pancreatic testat pentru prima dată pe oameni

Un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pancreatic a oferit rezultate încurajatoare în primul studiu clinic realizat pe oameni. Cercetarea, desfășurată de oamenii de știință de la Johns Hopkins School of Medicine din SUA, arată că niciunul dintre participanții cu risc crescut nu a dezvoltat cancer pancreatic în perioada de monitorizare.

Rezultatele studiului de fază I au fost publicate în revista Cancer Discovery, a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului, notează Fox News.

Studiul a inclus 20 de persoane cu risc genetic crescut de a dezvolta adenocarcinom ductal pancreatic (PDAC), cea mai frecventă și agresivă formă de cancer pancreatic. Participanții prezentau și leziuni pancreatice depistate imagistic, în special chisturi pancreatice, însă niciunul nu fusese diagnosticat cu cancer.

Voluntarii au primit patru doze de vaccin în primele cinci săptămâni ale studiului și un rapel în săptămâna a 13-a.

Vaccinul experimental, denumit mKRAS-VAX, țintește șase mutații frecvente ale genei KRAS, responsabilă pentru peste 90% dintre cazurile de cancer pancreatic.

Răspuns imun puternic și fără cazuri de cancer

Potrivit cercetătorilor, vaccinul a declanșat un răspuns imun împotriva mutațiilor KRAS la 18 dintre cei 20 de participanți (90%). În medie, activitatea sistemului imunitar a crescut de aproximativ 18 ori, iar jumătate dintre voluntari au dezvoltat răspuns imun împotriva tuturor celor șase mutații vizate.

De asemenea, vaccinul a stimulat producerea a două tipuri de limfocite T: unele capabile să atace celulele anormale și altele care oferă memorie imunologică pe termen lung.

După o perioadă medie de monitorizare de 16,5 luni, niciun participant nu dezvoltase cancer pancreatic. În plus, la 37,5% dintre persoanele vaccinate, chisturile pancreatice care le creșteau riscul de cancer s-au micșorat sau au dispărut.

Specialiștii subliniază că studiul a avut ca obiectiv principal evaluarea siguranței vaccinului, nu demonstrarea eficienței sale clinice.

„Acest studiu reprezintă prima dovadă de concept privind utilizarea vaccinurilor pentru prevenirea cancerului pancreatic la oameni”, a declarat dr. Neeha Zaidi, profesor asociat de oncologie la Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center.

La rândul său, profesorul Michael G. Goggins a precizat că există indicii potrivit cărora vaccinul ar putea contribui la stabilizarea sau chiar regresia chisturilor pancreatice, însă sunt necesare studii mai mari pentru a confirma această legătură.

Cercetătorii atrag atenția că numărul redus de participanți și faptul că studiul nu a fost conceput pentru a măsura eficiența clinică reprezintă principalele limite ale cercetării. Dacă rezultatele vor fi confirmate în studii de amploare, vaccinul ar putea deschide o nouă direcție în prevenirea unuia dintre cele mai agresive tipuri de cancer.