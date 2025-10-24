Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul

Persoanele cu anumite forme de cancer trăiesc mai mult după vaccinul ARNm anti-COVID, arată un nou studiu – surprinzător, chiar și în contextul scepticismului și teoriilor conspirației care au înconjurat vaccinul la nivel global. Cercetătorii au descoperit că vaccinurile de tip ARNm pot spori eficiența tratamentelor imunoterapice împotriva cancerului de piele și de plămâni, oferind pacienților o șansă neașteptată de supraviețuire.

Descoperirea sugerează că un „vaccin împotriva cancerului” ar putea exista deja, fără să fi fost creat cu această intenție. Analiza dosarelor medicale a arătat că pacienții cu anumite forme letale de cancer au trăit mai mult dacă primiseră un vaccin ARNm anti-COVID, comparativ cu cei nevaccinați.

În acest material vei descoperi cum vaccinurile ARNm anti-COVID pot stimula sistemul imunitar pentru a lupta împotriva cancerului, cum au fost confirmate efectele atât pe animale, cât și pe pacienți cu cancer de piele și plămâni, ce tipuri de terapii oncologice pot fi amplificate și de ce momentul administrării vaccinului este crucial pentru eficiența tratamentului. Vom explora, de asemenea, perspectivele unor studii viitoare și posibilitatea ca vaccinurile ARNm să devină un aliat neașteptat în lupta împotriva cancerului.

Vaccinul ARNm crește supraviețuirea pacienților cu cancer – confirmat și pe animale

Experimentele ulterioare pe șoareci au arătat că efectul nu este datorat protecției împotriva COVID-19, ci activării puternice a sistemului imunitar de către vaccinurile ARNm. Vaccinurile ARNm conțin instrucțiuni genetice care învață celulele organismului să producă o proteină specifică a virusului, determinând sistemul imunitar să recunoască și să lupte împotriva agentului patogen. Această reacție pare să sporească eficiența unor terapii deja utilizate în oncologie, cum ar fi inhibitorii punctelor de control imun.

„Vaccinul anti-COVID pe bază de ARNm acționează ca o sirenă de alarmă care stimulează sistemul imunitar în tot corpul – inclusiv în interiorul tumorii, unde pare să declanșeze un răspuns împotriva celulelor canceroase. Rezultatele observate la pacienți ne-au surprins”, recunoaște Adam Grippin, oncolog la MD Anderson Cancer Center și coautor al studiului publicat în revista Nature.

Descoperirile, pe care Grippin și echipa sa speră să le confirme printr-un studiu clinic dedicat, sugerează capacități ascunse și neexplorate ale vaccinurilor ARNm, chiar și în contextul în care administrația SUA condusă de Donald Trump a tăiat aproximativ 500 de milioane de dolari din fondurile destinate cercetării acestei tehnologii. Departamentul american al Sănătății și Serviciilor Umane (HHS), instituția care a decis anularea finanțării, nu a oferit niciun comentariu în legătură cu această decizie.

Vaccinul ARNm și imunoterapia: combinația care schimbă tratamentul cancerului

Imaginați-vă sistemul imunitar ca o armată de soldați care patrulează corpul. Uneori, tumorile își fac „scuturi” pentru a se ascunde, iar soldații nu pot să le detecteze sau să le distrugă. Inhibitorii punctelor de control imun sunt ca niște comenzi care îi încurajează pe soldați să ignore scuturile și să atace celulele canceroase.

Aceste medicamente au revoluționat tratamentele pentru multe tipuri de cancer, dar în mai mult de jumătate dintre cazuri, „armata” nu răspunde suficient de puternic. Tumorile rămân neatinse și boala continuă să progreseze.

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii lucrează la „vaccinuri personalizate împotriva cancerului”. Acestea funcționează ca niște „hărți speciale” care îi învață pe soldații sistemului imunitar exact cum arată mutațiile unice din celulele canceroase ale fiecărui pacient, astfel încât atacul să fie mult mai precis.

Rezultatele preliminare sunt promițătoare, dar aceste tratamente sunt încă în fază experimentală. Când vor fi disponibile, ele vor fi probabil scumpe și greu accesibile, dar deschid o cale fascinantă pentru viitorul terapiei împotriva cancerului.

Vaccinul ARNm: alarma care trezește sistemul imunitar împotriva tumorilor

Pornind de la ideea că unele tumori „adorm” sistemul imunitar, echipa condusă de Adam Grippin s-a întrebat: ar putea vaccinurile ARNm – precum cele anti-COVID – să „trezească” soldații organismului și să-i facă mai eficienți împotriva cancerului?

Testele pe șoareci au arătat că răspunsul este pozitiv. Așa că cercetătorii au trecut la pacienți. Analizând dosarele medicale a peste 1.000 de persoane cu cancer pulmonar sau melanom, au descoperit rezultate surprinzătoare:

În anumite forme de cancer pulmonar, pacienții vaccinați ARNm au trăit aproape dublu față de cei nevaccinați – 37 de luni comparativ cu 21 de luni.

Pacienții cu melanom metastatic care nu fuseseră vaccinați au supraviețuit, în medie, 27 de luni. În grupul vaccinat, supraviețuirea a fost atât de mare încât nu a mai putut fi calculată media până la finalul studiului.

Remarcabil: cei ale căror tumori păreau mai puțin receptive la imunoterapie au beneficiat cel mai mult de efectul vaccinului.

„Este cu adevărat impresionant. Nu m-aș fi așteptat ca efectul să fie atât de puternic, iar datele sunt foarte convingătoare”, spune Benoit Van den Eynde, imunolog specializat în tumori la Universitatea din Oxford.

Fereastra de oportunitate: când funcționează cel mai bine vaccinul ARNm

Se pare că momentul administrării vaccinului ARNm este la fel de important ca vaccinul în sine. Pacienții care au primit vaccinul în primele 100 de zile de la începutul tratamentului oncologic au avut șanse mult mai mari să beneficieze de efectele sale pozitive, comparativ cu cei vaccinați mai târziu.

Mai mult, potrivit lui Adam Grippin, datele suplimentare – încă nepublicate – sugerează că administrarea vaccinului la maximum 30 de zile înainte sau după începerea tratamentului ar putea da un impuls imunitar și mai puternic, sporind eficiența terapiei împotriva tumorilor.

Cum stimulează vaccinul ARNm anti-COVID sistemul imunitar împotriva cancerului

Cercetătorii cred că explicația biologică din spatele acestor rezultate surprinzătoare se află în modul în care vaccinurile ARNm activează sistemul imunitar. Spre deosebire de alte tipuri de vaccinuri, cele bazate pe ARN mesager declanșează un răspuns imun puternic și generalizat, care nu se limitează doar la combaterea virusului SARS-CoV-2 ci „trezește” organismul să reacționeze mai eficient.

Acest efect face ca sistemul imunitar să fie mai pregătit pentru tratamentele care îl direcționează împotriva celulelor canceroase, în special la inhibitorii punctelor de control imun, care funcționează cel mai bine atunci când mecanismele de apărare sunt deja active.

Pe scurt, vaccinul ARNm acționează ca un declanșator: reactivează protecțiile naturale ale corpului, astfel încât celulele tumorale pot fi identificate și eliminate mai eficient.

Grippin și echipa sa cred că acesta ar putea fi motivul pentru care pacienții vaccinați supraviețuiesc mai mult și răspund mai bine la tratament. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a confirma aceste rezultate și pentru a stabili momentul optim al vaccinării. Dacă se confirmă, descoperirea ar putea schimba fundamental modul în care imunoterapia și vaccinurile sunt combinate.

Vaccinurile ARNm: următorul pas în lupta împotriva cancerului

Descoperirea deschide o direcție complet nouă în cercetarea cancerului și în utilizarea tehnologiei ARNm. Dacă studiile clinice viitoare vor confirma rezultatele observate, vaccinurile ARNm – concepute inițial pentru a opri pandemia de COVID-19 – ar putea deveni un aliat neașteptat în lupta împotriva cancerului.

„Este fascinant să vedem că un vaccin creat pentru o boală virală ar putea avea un efect atât de puternic în oncologie. Aceasta ne arată cât de mult mai avem de învățat despre modul în care putem folosi sistemul imunitar pentru a combate cancerul”, spune Grippin.

O posibilitate este ca, în viitor, pacienții oncologici să primească vaccinuri ARNm ca parte a terapiei standard, pentru a amplifica răspunsul la tratamentele imunoterapice. Astfel de combinații ar putea crește semnificativ șansele de supraviețuire, mai ales pentru cei cu tumori rezistente la terapiile actuale.

Totuși, cercetătorii avertizează că este prea devreme pentru concluzii ferme. Efectele observate trebuie confirmate prin studii clinice randomizate, desfășurate pe termen lung și pe grupuri diverse de pacienți. Doar astfel se va putea stabili cu certitudine dacă vaccinurile ARNm pot fi integrate în tratamentele anticancer.

Rezultatele de până acum oferă un motiv real de optimism: tehnologia ARNm, care a schimbat cursul pandemiei, ar putea într-o zi să schimbe și soarta luptei împotriva cancerului.