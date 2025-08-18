search
Luni, 18 August 2025
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Un nutriționist dezvăluie care sunt cele 10 alimente care ajută la reducerea grăsimii

Publicat:

Un specialist a dezvăluit care sunt cele 10 alimente care ajută la reducerea grăsimii corporale cu 2% într-o lună. Potrivit lui Terry Tateossian, nutriționist și trainer personal, aceste alimente „te ajută să te simți sătul, să mențină glicemia stabilă și să-ți semnaleze organismului să ardă grăsimea în loc să o stocheze.”

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Ouă

„Ouăle sunt un reper perfect pentru slăbit pentru că sunt bogate în proteine de înaltă calitate și leucină, aminoacidul care activează sinteza proteică musculară”, explică Tateossian, potrivit Eat This, Not That.

„Dacă îți începi ziua cu două-trei ouă, îți stabilizezi glicemia, reduci secreția de grelină (hormonul foamei) și stimulezi efectul termic al alimentelor, ceea ce înseamnă că arzi mai multe calorii digerând proteine decât carbohidrați sau grăsimi.

Colina din gălbenușuri susține funcția hepatică și metabolismul grăsimilor, ceea ce contează atunci când vrei să mobilizezi grăsimea stocată fără să te simți epuizat”, adaugă aceasta.

Somon sălbatic

Somonul sălbatic, dar și sardinele sau macroul, sunt pline de proteine și acizi grași omega-3, esențiali pentru o dietă sănătoasă.

„Omega-3 (EPA/DHA) reduc inflamația din corp și îmbunătățesc sensibilitatea la insulină, astfel încât organismul tău e mai predispus să ardă grăsimi decât să le depoziteze”, spune Tateossian. „Somonul oferă 20–25 g de proteine la 100 g, ajutându-te să păstrezi masa musculară în timpul unui deficit caloric. Bonus: vitamina D și seleniul susțin funcția tiroidei, adevăratul ceas al metabolismului.”

Iaurt grecesc 

Plin de beneficii nutriționale, iaurtul grecesc simplu ajută inclusiv la reducerea grăsimii corporale. „O cană are aprox. 15–20 g proteine, iar mare parte e cazeină, care se digeră lent și te ține sătul ore întregi, reducând poftele de gustări”, spune Tateossian.

„Fermentația sprijină un microbiom intestinal mai sănătos (deci un control mai bun al apetitului prin GLP-1 natural), iar calciul joacă un rol în metabolismul grăsimilor.” 

Verdețuri și crucifere

Spanacul, rucola, broccoli, varza de Bruxelles nu doar că sunt sănătoase și gustoase, ci și eficiente pentru slăbit. „Sunt alimente voluminoase, dar cu puține calorii: umplu stomacul, încetinesc golirea gastrică și te fac să te simți sătul cu mai puține calorii”, explică Tateossian.

„Sunt bogate în potasiu și magneziu (importante pentru sensibilitatea la insulină și funcția musculară), iar legumele crucifere oferă sulforafan și indol-3-carbinol, compuși care sprijină metabolismul estrogenului – un mare avantaj în perimenopauză sau postmenopauză”. În plus, fibrele mențin glicemia stabilă și reduc poftele.

Fructe de pădure (afine, zmeură, căpșuni)

Dacă ți-e poftă de dulce, fructele de pădure îți satisfac dorința și pot contribui la reducerea grăsimii. „Fructele de pădure aduc dulceață cu mult mai puțin zahăr și cu o doză importantă de fibre și polifenoli (antocianine) care reglează răspunsul la insulină”, spune Tateossian.

„Sunt desertul meu preferat: îți satisfac pofta de dulce, hrănesc bacteriile bune din intestin și previn căderea de energie care te-ar trimite din nou la dulapul cu gustări după 30 de minute.” 

Linte și fasole

O modalitate simplă de a crește aportul de proteine și de a sprijini obiectivele de sănătate. „Lintea, năutul și fasolea neagră combină proteina vegetală cu fibre solubile și amidon rezistent – campioni la reducerea glicemiei după masă și la menținerea senzației de sațietate”, explică Tateossian.

„Această combinație îmbunătățește în timp sensibilitatea la insulină și te ajută să mănânci mai puține calorii fără să simți că te abții forțat. Sunt, în plus, bogate în minerale (fier, magneziu), prietenoase cu bugetul și ușor de gătit în cantități mari.”

Avocado

Un aliment versatil, plin de beneficii. „O jumătate de avocado aduce aprox. 7–10 g fibre plus grăsimi mononesaturate, care sprijină sensibilitatea la insulină și oferă energie constantă”, spune Tateossian.

„Grăsimea și fibrele încetinesc digestia, te țin sătul mai mult timp și reduc gustările târzii. În plus, avocado ajută la absorbția vitaminelor liposolubile din verdețuri – un bonus indirect pentru sănătatea metabolică.” 

Piept de pui sau curcan

Carnea slabă de pui sau curcan (neprăjită, fără pane) este o altă soluție pentru a scădea în greutate.

Carnea slabă de pasăre are un efect termogenic mare (corpul cheltuie mai multă energie pentru a o digera) și e bogată în leucină, care protejează masa musculară în timp ce slăbești”, explică Tateossian.

Menținerea sau creșterea masei musculare este cheia pentru un metabolism mai rapid, mai ales după 40 de ani.” 

Ceai verde sau matcha

Cunoscut pentru gustul aparte și beneficiile sale, ceaiul verde (sau matcha) poate sprijini scăderea în greutate. „Catechinele din ceaiul verde, mai ales EGCG, acționează împreună cu puțină cofeină pentru a crește arderea grăsimilor, în special în jurul antrenamentelor”, spune Tateossian.

„Îl recomand înainte de cardio, pentru că îți îmbunătățește concentrarea și rezistența fără vârfurile de zahăr din multe băuturi energizante.” 

Semințe de chia

Mici, dar extrem de puternice. „Chia formează un gel în stomac care încetinește absorbția carbohidraților, aplatizează curba glicemică și prelungește senzația de sațietate”, explică Tateossian.

Oferă și omega-3 de origine vegetală (ALA) plus câțiva grame de proteine, sprijinind procesele antiinflamatorii și energia constantă.” 

