Fumatul crește riscul de diabet: Ce spune un nou studiu și cum să previi această boală

Fumatul este cunoscut pentru riscurile sale asupra sănătății, precum bolile cardiovasculare și pulmonare, însă un nou studiu arată că acesta crește și riscul de diabet de tip 2. Această descoperire evidențiază o legătură importantă între consumul de tutun și apariția diabetului, subliniind necesitatea unor măsuri eficiente de prevenție.

Dacă ești consumator de tutun, renunțarea la fumat și adoptarea unor obiceiuri sănătoase pot reduce semnificativ riscul de diabet. Aproximativ 20% dintre americani folosesc produse din tutun, acesta fiind una dintre principalele cauze de îmbolnăvire și deces prevenibil în Statele Unite ale Americii.

Se știe deja că fumatul crește riscul de cancer, boli pulmonare și afecțiuni cardiovasculare, iar tutunul fără fum sporește riscul de cancer oral, esofagian și pancreatic. Acum există dovezi clare că fumatul favorizează apariția diabetului de tip 2.

Dar ce se întâmplă când fumatul este asociat cu consumul regulat de alcool? Crește această combinație riscul și mai mult? Consumul excesiv de alcool a fost legat de apariția unor boli cronice, însă relația sa exactă cu diabetul nu este pe deplin clarificată.

Pentru a răspunde acestei întrebări, cercetători din Spania și Franța au analizat separat și combinat efectele fumatului și ale consumului de alcool asupra riscului de diabet de tip 2. Rezultatele studiului au fost publicate în American Journal of Preventive Medicine. Iată ce au descoperit.

Metodologia studiului NutriNet-Santé pentru riscul diabetului de tip 2

Cercetătorii au folosit date dintr-un studiu francez amplu și continuu, numit NutriNet-Santé, început în 2009 și care continuă să recruteze participanți și în prezent. Pentru acest studiu, au analizat informații de la peste 110.000 de persoane, dintre care 79% femei, cu o vârstă medie de 43 de ani. Fiecare participant a fost monitorizat, în medie, timp de 7,5 ani.

Participanții au completat mai multe chestionare online, care au vizat dieta, dar și activitatea fizică, date demografice și stilul de viață, inclusiv fumatul și consumul de alcool. Pentru alcool, răspunsurile erau împărțite în categorii precum mai puțin de două sau cel puțin două porții pe zi, respectiv mai puțin de 10 sau cel puțin 10 porții pe săptămână; ulterior, aceste informații au fost transformate în grame de etanol consumat zilnic.

Pentru fumat, opțiunile au inclus dacă participantul a fumat vreodată, dacă fumează în prezent sau dacă a fost fumător în trecut. Dacă erau fumători actuali sau foști, chestionarul a evaluat câte țigări fumau zilnic. Pe baza acestor date, cercetătorii i-au grupat pe participanți după statutul lor legat de fumat și consumul de alcool, analizând și efectele combinate ale fumatului intens (cel puțin 20 de țigări pe zi) și consumului ridicat de alcool (peste 8 porții pe săptămână pentru femei și peste 15 porții pe săptămână pentru bărbați).

În ceea ce privește diabetul de tip 2, participanții au fost rugați să raporteze orice evenimente medicale, tratamente sau spitalizări printr-un chestionar anual despre starea de sănătate. De asemenea, au putut transmite informații despre sănătate în orice moment, printr-o platformă online dedicată. În plus, cercetătorii au colectat date din baza de date a sistemului național de asigurări de sănătate.

Rezultate: Fumatul, alcoolul și riscul diabetului de tip 2

După analizarea datelor, cercetătorii nu au găsit o legătură semnificativă între consumul de alcool și riscul de diabet de tip 2. De asemenea, nu a fost identificat un risc crescut de diabet în rândul persoanelor care fumează și consumă alcool combinat.

Totuși, studiul a arătat că persoanele care au fumat în trecut sau fumează în prezent au un risc cu 36% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2, comparativ cu cei care nu au fumat niciodată. În plus, cei care fumează intens au un risc de peste două ori mai mare față de fumătorii ocazionali sau moderați.

Studiul are și unele limitări importante. În primul rând, majoritatea participanților au fost femei, dintre care doar 6% depășeau limita recomandată pentru consumul de alcool. Aceasta înseamnă că e posibil ca eșantionul să nu fi fost suficient de diversificat pentru a obține rezultate precise privind alcoolul și diabetul. De asemenea, consumul de alcool raportat de participanți este adesea subestimat.

Cercetătorii mai menționează că incidența diabetului de tip 2 ar putea fi subevaluată în cadrul acestui studiu comparativ cu populația generală din Franța.

Alcoolul, fumatul și obiceiurile zilnice în riscul diabetului

Deși acest studiu nu a găsit o legătură puternică între consumul de alcool și diabet, se știe că alcoolul vine cu alte riscuri importante. De exemplu, alcoolul a fost asociat cu riscul de cancer și afectarea creierului. De asemenea, poate contribui la inflamația cronică, care la rândul ei crește riscul pentru boli cronice.

Autorii studiului au observat că persoanele din țările mediteraneene, precum cele incluse în cercetare, tind să consume alcool împreună cu mesele. Ei au menționat și studii anterioare care au arătat un risc redus de diabet atunci când alcoolul, în special vinul, este consumat moderat la masă. Aceasta ar putea fi unul dintre motivele pentru care în acest studiu nu s-a găsit o legătură clară. Totuși, dezavantajele consumului de alcool depășesc orice potențial beneficiu pentru sănătate.

În ceea ce privește fumatul, rezultatele acestui studiu confirmă concluziile cercetărilor anterioare. Autorii consideră că fumatul poate crește riscul de diabet datorită efectelor nicotinei asupra mucoasei vaselor de sânge și stimulării sistemului nervos simpatic. Această stimulare determină creșterea nivelului de cortizol (hormonul stresului) și a secreției hormonului de creștere, ceea ce duce la rezistență la insulină, creșterea trigliceridelor și scăderea colesterolului HDL („colesterolul bun”). Toți acești factori sunt asociați cu un risc crescut de diabet de tip 2.

Pe lângă fumat, se știe că și alte obiceiuri de viață pot crește riscul de diabet, cum ar fi o dietă bogată în zaharuri adăugate și grăsimi saturate, lipsa activității fizice și somnul insuficient sau de proastă calitate. Soluția pentru aceste obiceiuri este să adopți o alimentație bogată în nutrienți, să faci mișcare mai des (inclusiv exerciții de forță) și să ai un somn odihnitor, prin îmbunătățirea obiceiurilor de somn. De asemenea, este important să te menții bine hidratat, deoarece deshidratarea poate crește nivelul zahărului din sânge.

Cum să reduci riscul de diabet prin obiceiuri sănătoase

Acest studiu arată că fumatul crește semnificativ riscul de diabet. Fumătorii actuali, mai ales cei care fumează mult, au cel mai mare risc, însă chiar și foștii fumători prezintă un risc crescut. Dacă fumezi în prezent și vrei să te lași, caută sprijin dacă simți că îți este greu să reușești singur.

Indiferent dacă fumezi, ai fumat sau nu ai fumat niciodată, adoptarea unor obiceiuri sănătoase — cum ar fi activitatea fizică regulată, somnul odihnitor și o alimentație diversificată, bazată pe alimente integrale și nutritive — te va ajuta mult să reduci riscul de diabet.