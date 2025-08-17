search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fumatul crește riscul de diabet: Ce spune un nou studiu și cum să previi această boală

0
0
Publicat:

Fumatul este cunoscut pentru riscurile sale asupra sănătății, precum bolile cardiovasculare și pulmonare, însă un nou studiu arată că acesta crește și riscul de diabet de tip 2. Această descoperire evidențiază o legătură importantă între consumul de tutun și apariția diabetului, subliniind necesitatea unor măsuri eficiente de prevenție.

Bărbat cu mască pe față și țigară în mână simbolizând riscul pentru diabet Foto YourCareEverywhere
Fumatul crește riscul de diabet de tip 2 conform noilor studii Foto Your Care Everywhere

Dacă ești consumator de tutun, renunțarea la fumat și adoptarea unor obiceiuri sănătoase pot reduce semnificativ riscul de diabet. Aproximativ 20% dintre americani folosesc produse din tutun, acesta fiind una dintre principalele cauze de îmbolnăvire și deces prevenibil în Statele Unite ale Americii.

Se știe deja că fumatul crește riscul de cancer, boli pulmonare și afecțiuni cardiovasculare, iar tutunul fără fum sporește riscul de cancer oral, esofagian și pancreatic. Acum există dovezi clare că fumatul favorizează apariția diabetului de tip 2.

Dar ce se întâmplă când fumatul este asociat cu consumul regulat de alcool? Crește această combinație riscul și mai mult? Consumul excesiv de alcool a fost legat de apariția unor boli cronice, însă relația sa exactă cu diabetul nu este pe deplin clarificată.

Pentru a răspunde acestei întrebări, cercetători din Spania și Franța au analizat separat și combinat efectele fumatului și ale consumului de alcool asupra riscului de diabet de tip 2. Rezultatele studiului au fost publicate în American Journal of Preventive Medicine. Iată ce au descoperit.

Metodologia studiului NutriNet-Santé pentru riscul diabetului de tip 2

Cercetătorii au folosit date dintr-un studiu francez amplu și continuu, numit NutriNet-Santé, început în 2009 și care continuă să recruteze participanți și în prezent. Pentru acest studiu, au analizat informații de la peste 110.000 de persoane, dintre care 79% femei, cu o vârstă medie de 43 de ani. Fiecare participant a fost monitorizat, în medie, timp de 7,5 ani.

Participanții au completat mai multe chestionare online, care au vizat dieta, dar și activitatea fizică, date demografice și stilul de viață, inclusiv fumatul și consumul de alcool. Pentru alcool, răspunsurile erau împărțite în categorii precum mai puțin de două sau cel puțin două porții pe zi, respectiv mai puțin de 10 sau cel puțin 10 porții pe săptămână; ulterior, aceste informații au fost transformate în grame de etanol consumat zilnic.

Pentru fumat, opțiunile au inclus dacă participantul a fumat vreodată, dacă fumează în prezent sau dacă a fost fumător în trecut. Dacă erau fumători actuali sau foști, chestionarul a evaluat câte țigări fumau zilnic. Pe baza acestor date, cercetătorii i-au grupat pe participanți după statutul lor legat de fumat și consumul de alcool, analizând și efectele combinate ale fumatului intens (cel puțin 20 de țigări pe zi) și consumului ridicat de alcool (peste 8 porții pe săptămână pentru femei și peste 15 porții pe săptămână pentru bărbați).

În ceea ce privește diabetul de tip 2, participanții au fost rugați să raporteze orice evenimente medicale, tratamente sau spitalizări printr-un chestionar anual despre starea de sănătate. De asemenea, au putut transmite informații despre sănătate în orice moment, printr-o platformă online dedicată. În plus, cercetătorii au colectat date din baza de date a sistemului național de asigurări de sănătate.

Citește și: Semnele subtile ale cancerului renal și vârsta de la care nu mai ai voie să le ignori: „E tot mai frecvent întâlnit la persoane tinere”

Rezultate: Fumatul, alcoolul și riscul diabetului de tip 2

După analizarea datelor, cercetătorii nu au găsit o legătură semnificativă între consumul de alcool și riscul de diabet de tip 2. De asemenea, nu a fost identificat un risc crescut de diabet în rândul persoanelor care fumează și consumă alcool combinat.

Totuși, studiul a arătat că persoanele care au fumat în trecut sau fumează în prezent au un risc cu 36% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2, comparativ cu cei care nu au fumat niciodată. În plus, cei care fumează intens au un risc de peste două ori mai mare față de fumătorii ocazionali sau moderați.

Studiul are și unele limitări importante. În primul rând, majoritatea participanților au fost femei, dintre care doar 6% depășeau limita recomandată pentru consumul de alcool. Aceasta înseamnă că e posibil ca eșantionul să nu fi fost suficient de diversificat pentru a obține rezultate precise privind alcoolul și diabetul. De asemenea, consumul de alcool raportat de participanți este adesea subestimat.

Cercetătorii mai menționează că incidența diabetului de tip 2 ar putea fi subevaluată în cadrul acestui studiu comparativ cu populația generală din Franța.

Alcoolul, fumatul și obiceiurile zilnice în riscul diabetului

Deși acest studiu nu a găsit o legătură puternică între consumul de alcool și diabet, se știe că alcoolul vine cu alte riscuri importante. De exemplu, alcoolul a fost asociat cu riscul de cancer și afectarea creierului. De asemenea, poate contribui la inflamația cronică, care la rândul ei crește riscul pentru boli cronice.

Autorii studiului au observat că persoanele din țările mediteraneene, precum cele incluse în cercetare, tind să consume alcool împreună cu mesele. Ei au menționat și studii anterioare care au arătat un risc redus de diabet atunci când alcoolul, în special vinul, este consumat moderat la masă. Aceasta ar putea fi unul dintre motivele pentru care în acest studiu nu s-a găsit o legătură clară. Totuși, dezavantajele consumului de alcool depășesc orice potențial beneficiu pentru sănătate.

Citește și: De ce cancerul pulmonar lovește tot mai mulți nefumători – ce trebuie să știi. Factorii surprinzători care îți pun viața în pericol

În ceea ce privește fumatul, rezultatele acestui studiu confirmă concluziile cercetărilor anterioare. Autorii consideră că fumatul poate crește riscul de diabet datorită efectelor nicotinei asupra mucoasei vaselor de sânge și stimulării sistemului nervos simpatic. Această stimulare determină creșterea nivelului de cortizol (hormonul stresului) și a secreției hormonului de creștere, ceea ce duce la rezistență la insulină, creșterea trigliceridelor și scăderea colesterolului HDL („colesterolul bun”). Toți acești factori sunt asociați cu un risc crescut de diabet de tip 2.

Pe lângă fumat, se știe că și alte obiceiuri de viață pot crește riscul de diabet, cum ar fi o dietă bogată în zaharuri adăugate și grăsimi saturate, lipsa activității fizice și somnul insuficient sau de proastă calitate. Soluția pentru aceste obiceiuri este să adopți o alimentație bogată în nutrienți, să faci mișcare mai des (inclusiv exerciții de forță) și să ai un somn odihnitor, prin îmbunătățirea obiceiurilor de somn. De asemenea, este important să te menții bine hidratat, deoarece deshidratarea poate crește nivelul zahărului din sânge.

Cum să reduci riscul de diabet prin obiceiuri sănătoase

Acest studiu arată că fumatul crește semnificativ riscul de diabet. Fumătorii actuali, mai ales cei care fumează mult, au cel mai mare risc, însă chiar și foștii fumători prezintă un risc crescut. Dacă fumezi în prezent și vrei să te lași, caută sprijin dacă simți că îți este greu să reușești singur.

Indiferent dacă fumezi, ai fumat sau nu ai fumat niciodată, adoptarea unor obiceiuri sănătoase — cum ar fi activitatea fizică regulată, somnul odihnitor și o alimentație diversificată, bazată pe alimente integrale și nutritive — te va ajuta mult să reduci riscul de diabet.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Horoscop 17 august. Zi plină de surprize în dragoste și reușite profesionale pentru toate zodiile
mediafax.ro
image
Un bărbat a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. Medicii au rămas șocați când a ajuns la spital
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
O turistă a fost taxată cu 12 euro că și-a agățat geanta în cuier: „Surpriza a venit cu bonul” Fenomentul ia amploarea în destinațiile de vacanță
playtech.ro
image
Unde au fost construite turnurile ondulate, unice în lume. Țara se află aproape de România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Anunț privind pensia pentru 4,7 milioane de pensionari! Majoritatea au primit 2.800 de lei, prin poștă sau pe card
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!