Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Constanța, după demisiile în lanț din administrația locală

Premierul Ilie Bolojan a ajuns de urgență la Constanța, într-o vizită neanunțată, pe fondul unei crize politice și administrative care afectează județul. Deplasarea are loc după ce, într-un interval de doar o săptămână, mai mulți lideri importanți ai scenei politice locale și-au anunțat demisia din funcții-cheie.

La sosirea sa la Constanța, Ilie Bolojan a fost întâmpinat de jurnaliști, cărora le-a declarat scurt: „Avem probleme administrative și politice și încercăm să le rezolvăm”.

Criza a debutat pe 11 decembrie, odată cu demisia lui Bogdan Huțucă din funcția de președinte al PNL Constanța, după mai bine de opt ani la conducerea organizației județene. Fără a invoca un motiv concret, acesta a vorbit despre un context politic dificil și despre presiunile resimțite la nivelul administrațiilor locale.

„Coaliția nu este funcțională în acest moment, iar țara trece printr-o perioadă cu măsuri extrem de drastice care afectează unitățile administrativ-teritoriale. Primarii sunt debusolați, dar trebuie să înțeleagă că această situație nu este permanentă”, a declarat Huțucă.

Deputat și președinte al Comisiei de buget din Camera Deputaților, acesta a subliniat că unitatea echipei de primari este mai importantă decât conducerea formală a organizației.

La mai puțin de 24 de ore după această demisie, a urmat retragerea lui Felix Stroe de la conducerea PSD Constanța, după zece ani în fruntea organizației județene. Fost ministru al Transporturilor și actual vicepreședinte al Comisiei parlamentare de control al SIE, Stroe preluase conducerea PSD Constanța în 2015, într-un context de tranziție, marcat de retragerea din prim-plan a fostei conduceri, în urma problemelor penale ale lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu.

Valul demisiilor a continuat joi, 18 decembrie, cu plecarea președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL), aflat în funcție de doar câteva luni. Acesta fusese ales în urma scrutinului din 9 iunie 2024 și își preluase oficial mandatul în luna octombrie.

„Este o decizie foarte grea, luată după o îndelungată chibzuință. La baza ei stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorința unora de a ține județul cât mai lipsit de investiții și de indiferența multor factori de decizie care preferă să-și păstreze funcțiile. Eu nu pot. Am depus un jurământ să servesc interesul cetățeanului și nu pot asista nepăsător la ignorarea lui”, a transmis Florin Mitroi.