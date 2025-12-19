Program național în blocurile vechi: „Lift pentru Viață” pentru milioane de români

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat vineri, 19 decembrie, pe Facebook, că blocurile din România cu 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990 și care nu au fost prevăzute cu lifturi, ar putea beneficia în curând de ascensoare.

„Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Național ‘Lift pentru Viață’, unul dintre cele mai mari proiecte socio-economice din ultimii ani, destinat construirii de lifturi la blocurile de 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990”, a scris Cazanciuc.

Fostul ministru al Justiției a precizat că aproximativ 4 milioane de oameni, din cele circa 90.000 de blocuri vizate, vor beneficia astfel de acces facil la propriile locuințe. Printre beneficiari se numără bătrânii și persoanele cu handicap. „Aceștia vor avea condiții decente pentru accesul în propriile locuințe”, a subliniat senatorul.

Ministerul Dezvoltării a acceptat, deocamdată, să sprijine financiar un proiect-pilot pentru 100 de blocuri din întreaga țară. Scopul final este ca România să obțină o finanțare europeană dedicată, astfel încât toate blocurile eligibile să fie dotate cu lifturi.

„Pentru început, cadrul legal conceput prevede derularea unui proiect pilot, vizând 100 de blocuri la nivel național, împărțite în fiecare județ, realizat prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Proiectul pilot va sta la baza demersurilor României pentru ca, în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene, să poată fi aprobată o linie de finanțare dedicată acestui program național”, a explicat Cazanciuc.

Senatorul a făcut un apel la comisarul european Roxana Mînzatu să sprijine proiectul: „Fac tot ce depinde de ea pentru ca acest program, destinat accesului în condiții decente în propriile locuințe, să primească o linie de finanțare dedicată”.

Deputata Diana Tușa, care a depus proiectul alături de Cazanciuc, a subliniat importanța inițiativei pentru populația îmbătrânită a României: „Realitatea ne arată că pentru mulți români liftul nu este un moft, ci puntea către lume! Liftul este singura modalitate prin care pot ajunge la medic, la cumpărături, își pot lua nepoții de la școală ori, pur și simplu, pot ieși la aer la plimbare”.

Proiectul „Lift pentru Viață” își propune să transforme accesul în locuințele colective pentru milioane de români, oferind atât siguranță, cât și independență persoanelor vulnerabile.