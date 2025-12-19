După 35 de ani de jurnalism, Horia Ghibuțiu vorbește despre cea mai importantă știre despre omenire și despre ce mai înseamnă astăzi meseria de jurnalist în cartea „Permis de presă”

În era digitală, presa și jurnalismul se schimbă rapid. Noile tehnologii, inteligența artificială și presiunea rețelelor sociale influențează felul în care sunt create și consumate știrile. Ce înseamnă jurnalismul adevărat în această nouă epocă? Horia Ghibuțiu, unul dintre jurnaliștii veterani din România, cu peste 35 de ani de experiență, oferă răspunsuri valoroase în cartea sa „Permis de presă”

Horia Ghibuțiu a trecut prin toate marile etape ale presei românești: de la presă scrisă, la radio, televiziune și conținut digital. A condus reviste importante și a gestionat proiecte complexe, precum lansarea celui mai mare ziar tipărit din România, „Weekend Adevărul”. Adaptarea la schimbări a fost esențială, la fel ca și păstrarea respectului pentru meserie, echipă și pentru cititor.

Cartea „Permis de presă” este mai mult decât o relatare a evoluției presei: este un manual practic pentru cei care vor să înțeleagă ce înseamnă meseria de jurnalist astăzi. Lecțiile lui Horia Ghibuțiu, bazate pe decenii de muncă și schimbări de paradigmă, te pot ghida în orice etapă, fie că ești student la jurnalism, creator de conținut online sau pur și simplu interesat de lumea media.