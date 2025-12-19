Secretomanie totală privind reînhumarea la Iași a ultimului domn al Moldovei. Autoritățile dau din colț în colț

La mai bine de o lună de la aducerea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, reînhumarea acestora rămâne incertă.

Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, una din figurile emblematice ale Moldovei secolului al XIX-lea, au ajuns pe 12 noiembrie în Piața Unirii din Iași.

La vremea respectivă, sicriul a fost purtat pe traseul pietonalului Lăpușneanu, fiind însoțit de reprezentanți ai autorităților locale și naționale, ai Jandarmeriei Române, ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și de alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Deși inițial reprezentanții Primăriei Iași anunțau că publicul poate aduce un omagiu fostului domnitor la Palatul Culturii timp de 30 de zile, perioadă în care sicriul urma să fie depus spre vizitare, iar ulterior osemintele să fie reînhumate în apropierea Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc” din Iași, astăzi autoritățile par să se fi abătut de la planul inițial. Locul exact al reînhumării nu este încă stabilit.

Autorități, Biserică și familie. Sicriul domnitorului, încă la Palat

Într-o postare publicată chiar în ziua sosirii rămășițelor la Iași, primarul Mihai Chirica preciza că osemintele vor fi înhumate în „pământul sfânt din preajma Bisericii «Sfântul Nicolae Domnesc» din Iași”.

”Acum sunt în discuție atât conceptul monumentului funerar, cât și amplasamentul acestuia, precum și locul unde va fi reînhumat ultimul domnitor al Moldovei, potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași”, scrie Ziarul de Iași.

De asemenea, dacă ceremonia nu va putea avea loc pe 24 Ianuarie, reînhumarea va fi reprogramată pentru 27 Martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România.

Pe de altă parte, reprezentanții Mitropoliei Iași infirmă varianta reînhumării pe terenul unei biserici. Pr. Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat că această posibilitate nici nu a fost luată în calcul.

La rândul său, Andrei Apreotesei, managerul interimar al Palatului Culturii, susține că nu cunoaște nici locul reînhumării, nici detaliile planului inițial.